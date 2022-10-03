Đau cổ vai gáy thường xuyên: Làm ngay những điều sau để tạm biệt chứng đau khó chịu

Sức khỏe 03/10/2022 05:00

Theo thống kê, khoảng 10% dân số trưởng thành bị đau cổ tại bất kỳ thời điểm nào và hơn 65% bị đau cổ một lần trong đời. Các nguyên nhân phổ biến nhất của đau cổ là do tập thể dục quá sức, ngủ / ngồi sai tư thế, ngồi ở một tư thế quá lâu và mức độ căng thẳng cao. Nhưng có nhiều cách để đối phó với nó.

Đau cổ vai gáy thường xuyên: Làm ngay những điều sau để tạm biệt chứng đau khó chịu - Ảnh 1

Những cách dễ dàng và tự nhiên sau đây sẽ giúp bạn tạm biệt các vấn đề về cổ!

Đối với cơn đau cấp tính / gần đây: chườm túi đá

Đau cổ vai gáy thường xuyên: Làm ngay những điều sau để tạm biệt chứng đau khó chịu - Ảnh 2

Đặt một túi đá đã nghiền nhỏ trong khoảng 15 phút trên phần cổ vai gáy bị ảnh hưởng nhiều nhất. Túi lạnh có hiệu quả nhất đối với các cơn đau cấp tính liên quan đến sưng tấy vì nó giúp giảm lưu lượng máu bằng cách co thắt các mạch máu. Bạn không nên chườm đá trực tiếp, luôn để trong túi vì nó ngăn ngừa kích ứng da và tê cóng.

Đối với chứng đau mãn tính: dùng nhiệt ẩm

Đau cổ vai gáy thường xuyên: Làm ngay những điều sau để tạm biệt chứng đau khó chịu - Ảnh 3

Làm nóng các túi nhỏ chứa đầy gạo hoặc lúa mì trong lò vi sóng trong khoảng 2 phút và đắp lên phần bị ảnh hưởng. Giữ nó trong 15 phút. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy sử dụng vào buổi sáng sau khi thức dậy và trước khi tập thể dục.

Tắm nước ấm cũng có thể hữu ích cho bạn. Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể thêm muối Epsom vào nước. Magie trong muối Epsom giúp thư giãn và làm dịu các cơ và gân bị căng.

Sử dụng nghệ

Đau cổ vai gáy thường xuyên: Làm ngay những điều sau để tạm biệt chứng đau khó chịu - Ảnh 4

Bạn có thể gặt hái những lợi ích của nghệ bằng cách nêm gia vị vào thức ăn hoặc uống trà nghệ với mật ong. Củ nghệ có chứa một chất chống oxy hóa mạnh được gọi là Curcumin. Nó cũng hỗ trợ cơ thể chống lại chứng viêm.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin B12

Đau cổ vai gáy thường xuyên: Làm ngay những điều sau để tạm biệt chứng đau khó chịu - Ảnh 5

Tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin B12 giúp giảm đau bằng cách làm dày lớp bảo vệ bao phủ các dây thần kinh để chúng không phản ứng với cơn đau.

Bài tập xoay cổ

Đau cổ vai gáy thường xuyên: Làm ngay những điều sau để tạm biệt chứng đau khó chịu - Ảnh 6

Bài tập 3 bước này không chỉ giúp giảm đau cổ mà còn giúp tăng cường cơ cổ của bạn:

  • Xoay cổ của bạn theo chuyển động tròn. Làm điều này 3 lần.
  • Di chuyển đầu của bạn sang bên trái. Xoay xa nhất có thể và sau đó di chuyển đầu sang bên phải. Làm điều này 3 lần.
  • Di chuyển cổ của bạn qua lại. Làm điều này 3 lần.

Theo Brightside

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