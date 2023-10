Phục hồi sức khỏe tối ưu cho phụ nữ sau sinh từ những điều khó nói nhất

Lớp mỡ dưới da ở bụng để bảo vệ em bé khỏi các yếu tố bên ngoài có thể tăng lên đáng kể trong thời kỳ mang thai. Sự thay đổi nội tiết tố và dinh dưỡng không hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Đó là lý do tại sao tình trạng vòng bụng của phụ nữ trong thời kỳ hậu sản phụ thuộc vào việc cô ấy tăng thêm bao nhiêu cân khi mang thai.

Cơ bụng sau khi sinh chỉ giảm sau 6 - 8 tuần, trong khi sau khi sinh mổ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Nếu không có vấn đề gì với hiện tượng di tinh (hay còn gọi là tách ổ bụng) cần trợ giúp y tế, thì mẹ có thể bắt đầu tập các bài tập thể dục từ 1,5-2 tháng sau khi sinh. Nếu một người phụ nữ không tập thể dục quá sức, sẽ mất 1-2 năm để cơ bụng của cô ấy phục hồi.

Ngực

Trong thời kỳ cho con bú, vú phụ nữ trở nên to hơn do sự nở ra của các đoạn bị căng do sữa. Các dây chằng và cơ không thể hỗ trợ mô vú giống như cách chúng đã hỗ trợ trước khi mang thai vì trọng lượng của họ trong thời kỳ sau sinh tăng gấp 2-3 lần. Điều này có thể dẫn đến tình trạng chảy xệ ngực.

Hơn nữa, núm vú và quầng vú trở nên to ra và sẫm màu hơn vì màu sắc có thể trở nên trong suốt hay xanh lam và có thể nhìn thấy các mạch máu khi da trở nên mỏng hơn. Phụ nữ càng có nhiều sữa, ngực của cô ấy càng nặng và để đối phó với tải trọng tăng lên, ngực cần được hỗ trợ và chăm sóc thích hợp.

Mẹ càng trẻ thì các mô của con càng đàn hồi. Hơn nữa, cơ ngực của cô ấy càng được luyện tập nhiều trước khi mang thai, thì càng ít thời gian để chúng phục hồi sau giai đoạn cho con bú. Thật không may, không phải lúc nào bạn cũng có thể lấy lại hình dáng “thời con gái” ban đầu nhưng nếu một phụ nữ tập luyện cơ bắp của mình, cô ấy có thể đạt được kết quả tốt hơn sau khi sinh con.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêu thụ vitamin nhóm A, B và C, xoa bóp nhẹ bầu ngực bằng tay, mặc quần lót nâng đỡ thoải mái và tất nhiên, các bài tập phù hợp có thể giúp giữ gìn vẻ đẹp của bộ ngực và độ đàn hồi của da.

Hệ thống cơ xương

Trong thời kỳ mang thai, hệ cơ xương của phụ nữ phải chịu tải trọng lớn hơn và cơ thể sản sinh ra hormone relaxin, hormone này chịu trách nhiệm về độ đàn hồi của dây chằng đốt sống và cơ. Tải trọng này dẫn đến những thay đổi ở cột sống, các khớp của chi dưới, xương chậu và cơ lưng.

Trong giai đoạn này, trọng tâm thay đổi khiến cột sống bị dịch chuyển gây đau nhức và khó chịu. Sau khi sinh, lượng progesterone và estrogen giảm mạnh, làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể và dẫn đến gia tăng các mô mỡ.

Thời gian phục hồi của hệ cơ xương khớp sau khi sinh con diễn ra dần dần và mất từ ​​3 - 4 tháng. Trong thời gian này, phụ nữ có thể bị đau khớp, xương và có thể bị chuột rút. Đeo băng hỗ trợ sau khi sinh cũng như thực hiện các bài tập đặc biệt nhằm tăng cường cơ lưng có thể giúp đối phó với cơn đau ở vùng thắt lưng.

Những thay đổi được đề cập ở trên chỉ có thể biến mất hoàn toàn nếu ban đầu người phụ nữ không gặp vấn đề gì với hệ cơ xương của mình. Nhưng, thật không may, nhiều phụ nữ ngày nay mắc các chứng bất thường như cong vẹo cột sống và bàn chân bẹt từ khi còn nhỏ.

Tử cung

Tử cung trải qua nhiều thay đổi trong quá trình mang thai và trong quá trình sinh nở của người phụ nữ. Trọng lượng tử cung của phụ nữ chưa từng sinh thường từ 40 g đến 60 g, trong khi phụ nữ đã sinh con có tử cung nặng khoảng 80 g. Những thay đổi này là kết quả của sự phì đại cơ xuất hiện trong thai kỳ. Đáy tử cung nằm ngang rốn, đó là lý do tại sao một bà mẹ mới sinh trông như thể vẫn đang mang thai trong vài ngày đầu sau khi sinh.

Sau khi nhau thai bong ra, tử cung trông giống như một vết thương trên bề mặt và nó sẽ tự lành vào ngày thứ 9 hoặc thứ 10. Trong 3-7 ngày đầu thường ra máu tử cung nhiều sau đó giảm dần. Sau đó, trong vòng 6-8 tuần tiếp theo sau khi sinh, xuất hiện các vấn đề về máu được gọi là lochia. Nếu tử cung co bóp bình thường thì sau 10 ngày trọng lượng của nó sẽ giảm đi 2 lần. Khoảng 1,5-2 tháng sau khi sinh, tử cung cuối cùng sẽ tự phục hồi và trở lại trọng lượng bình thường, đó là 50 g đến 80 g.

Cổ tử cung

Cổ tử cung cũng trải qua nhiều thay đổi. Ngay sau khi sinh, nó vẫn mở khoảng 4-5 in và đến ngày thứ 10 sau khi sinh, cổ tử cung sẽ đóng lại hoàn toàn. Đến ngày thứ 21, vết nứt bên ngoài của nó cũng đóng lại. Sau khi sinh, cổ tử cung thay đổi hình dạng mãi mãi, nó trở thành hình trụ thay vì hình nón và phần hầu bên ngoài trở nên giống như khe.

Đặc điểm phụ khoa này là tự nhiên đối với tất cả phụ nữ đã sinh con và chỉ có thể được thăm khám bởi bác sĩ phụ khoa. Tất nhiên, những thay đổi như vậy sẽ không xảy ra nếu một phụ nữ sinh mổ. 3 tháng sau khi sinh, cổ tử cung bắt đầu hoạt động bình thường.

Chức năng kinh nguyệt

Quá trình phục hồi chức năng kinh nguyệt của một phụ nữ đã sinh con bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như quá trình mang thai diễn ra như thế nào, sự hiện diện của bất kỳ biến chứng nào trong quá trình sinh nở, tuổi của người phụ nữ, chế độ dinh dưỡng, sự hiện diện của các bệnh thời kỳ, người phụ nữ chế độ ngủ nghỉ và nhiều mặt khác trong cuộc sống của người mẹ.

Theo quy luật, phụ nữ không cho con bú (và đôi khi cả những người cho con bú) sẽ có kinh lần đầu (không phải lochia) 6-8 tuần sau khi sinh con, nếu không có bất thường đáng kể nào. Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cho con bú có thể trở nên bình thường chỉ sau khi cô ấy kết thúc việc cho con bú. Điều này là do quá trình tiết sữa và thời gian phục hồi của chu kỳ kinh nguyệt khác nhau ở mỗi phụ nữ.

Trong quá trình cho con bú, hormone prolactin có tác dụng kích thích sản xuất sữa của người mẹ trẻ được tạo ra. Đó là cùng một loại hormone ngăn chặn việc sản xuất hormone trong buồng trứng, cũng như quá trình trưởng thành và rụng trứng của noãn. Cũng giống như chu kỳ kinh nguyệt, quá trình rụng trứng phục hồi sau khi kết thúc quá trình cho con bú nhưng nó không đảm bảo rằng phụ nữ không thể mang thai trong thời kỳ này.

Âm đạo

Âm đạo là một cơ quan cơ bắp cũng trải qua một số thay đổi trong quá trình sinh nở. Cơ bắp của nó căng ra và mất tính đàn hồi, nhưng đó là một quá trình khá bình thường trong tình huống này. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ lo lắng rằng kích thước âm đạo của họ sẽ lớn hơn sau khi sinh con và điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng đời sống chăn gối của họ. Sự thật là không có lý do gì phải lo lắng vì âm đạo bị mất hình dạng chỉ tạm thời.

3-4 ngày sau khi sinh, phù nề biến mất và vài tuần sau, tất cả các vết trầy xước và vết nứt lành lại (nếu không có chấn thương và vết thương nặng) nên thành âm đạo trở lại có màu hồng nhạt. Chỉ là cấu trúc của "bức tường" đó thay đổi mãi mãi, âm đạo của phụ nữ đã sinh con có thành nhẵn hơn so với âm đạo của phụ nữ chưa sinh con. Đó thực sự là lý do đằng sau ảo tưởng rằng kích thước của âm đạo tăng lên sau khi sinh con.

Thời gian phục hồi âm đạo sau sinh dao động từ 6 đến 8 tuần. Quá trình này phụ thuộc vào bất kỳ biến chứng nào có thể xảy ra và các đặc điểm riêng của cơ thể. Tuy nhiên, điều cần thiết là tránh trở nên thân mật để tránh bị nhiễm trùng trên bề mặt bị thương của tử cung.

Tải trọng tâm lý và cảm xúc

Trong giai đoạn sau sinh, các bà mẹ trẻ thường phải hứng chịu những cơn lo âu vô cớ, mệt mỏi và tâm trạng thất thường. Một người phụ nữ trải qua một gánh nặng tâm lý lớn, thường xuyên lo lắng về sức khỏe và sự phát triển thích hợp của con mình, không ngủ đủ giấc và mệt mỏi liên tục có thể dẫn đến phản ứng tâm lý của cô ấy có thể giảm.

Một số phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm này có thể là cảm giác tội lỗi của người mẹ trẻ do không có thời gian chăm sóc con toàn diện. Tình huống này cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia hoặc ít nhất là tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ tâm lý, người sẽ giúp người mẹ vượt qua vấn đề của mình và bắt đầu tận hưởng thiên chức làm mẹ của mình.

Nói chung, một người phụ nữ vừa làm mẹ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ và thấu hiểu của bạn bè thân thiết và gia đình, thường xuyên đi dạo trong không khí trong lành và nên có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối.

Theo Brightside