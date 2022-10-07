6 loại ngũ cốc trứ danh "máy bào mỡ" mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ

Sức khỏe 07/10/2022 07:22

Gần đây, ngũ cốc đã bị mang tiếng xấu vì nhiều người nghĩ về ngũ cốc là carbs và carbs như một cách để tăng cân. Điều này không đúng vì một số loại ngũ cốc thực sự sẽ giúp bạn giảm hoặc duy trì cân nặng hoàn hảo, trong khi một số loại lại hoàn toàn ngược lại. Bí quyết là chọn đúng loại hạt.

Tại sao chúng ta cần ngũ cốc?

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 1

Carb và chất xơ cần thiết cho cơ thể của chúng ta hoạt động tốt và ngũ cốc cung cấp cả hai. Carb cung cấp cho chúng ta năng lượng trong khi chất xơ chắc chắn hữu ích cho việc giảm cân. Thực tế, chất xơ là một loại carbohydrate khó tiêu hóa, có nghĩa là thực phẩm chứa nó có ít calo hơn so với cùng một lượng carbs khác. Thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn no nhanh hơn và ngăn chặn sự thèm ăn của bạn, điều này làm cho chúng rất tốt để giảm cân.

Các loại ngũ cốc

Để bắt đầu, chúng ta nên nhớ rằng cùng một loại ngũ cốc có thể có các đặc tính rất khác nhau tùy thuộc vào cách nó được chế biến và hiểu được điều này là rất quan trọng.

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 2

  • Ngũ cốc nguyên hạt chứa tất cả các phần của hạt, cám, mầm và nội nhũ. Ngũ cốc nguyên hạt có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn ngũ cốc tinh chế. Bạn có thể tìm thấy chúng ở dạng nguyên hạt hoặc dạng bột.
  • Các loại ngũ cốc tinh chế đã được loại bỏ cám và mầm, đó là lý do tại sao nó thường có kết cấu mịn và mềm hơn. Thật không may, nó mất hầu hết các chất dinh dưỡng và chất xơ trong quá trình tinh chế.
  • Ngũ cốc ghi mác giàu dinh dưỡng là ngũ cốc tinh chế sau khi một số chất dinh dưỡng bị mất đi trong quá trình tinh chế được thay thế.
  • Các loại ngũ cốc tăng cường có các chất dinh dưỡng bổ sung được thêm vào chúng, những chất dinh dưỡng không xuất hiện tự nhiên trong loại ngũ cốc cụ thể đó. Nó có thể là vitamin hoặc khoáng chất như axit folic hoặc sắt.

Ngũ cốc nên ăn khi giảm cân

Nói chung, bạn nên chọn ngũ cốc nguyên hạt, giàu chất xơ, có chỉ số đường huyết (GI) thấp , vì càng có nhiều vitamin và khoáng chất thì càng tốt cho sức khỏe.

1. Yến mạch nguyên hạt

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 3

Yến mạch có hàm lượng avenanthramide rất cao, là một chất chống oxy hóa bảo vệ tim mạch. Chất xơ trong yến mạch là chất xơ beta-glucan. Nó được biết đến với khả năng hấp thụ nhiều nước, đồng nghĩa với việc nó trương lên trong dạ dày của bạn, làm tăng cảm giác no.

Nói chung, yến mạch là một thực phẩm tuyệt vời để giảm cân và giữ dáng, miễn là bạn để mắt đến các chất bổ sung.

2. Gạo lứt

Gạo lứt rất giàu vitamin đến nỗi nó gần như trở thành một loại siêu thực phẩm. Nó có chất chống oxy hóa, magiê, phốt pho và vitamin nhóm B, và là một trong số rất ít sản phẩm chứa nhiều selen. Nó cũng rất giàu chất xơ, ít chất béo và mật độ thấp, có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy no sau khi ăn một lượng tương đối nhỏ.

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 4

Nếu bạn muốn thử một thứ gì đó thật khác biệt, gạo đỏ và đen có thể là một lựa chọn tốt, cả hai đều được coi là ngũ cốc nguyên hạt và có nhiều chất chống oxy hóa.

3. Lúa mạch đen nguyên hạt

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 5

Các nhà nghiên cứu tin rằng lúa mạch đen có nhiều chất dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần hơn bất kỳ loại ngũ cốc nguyên hạt nào khác. Nó có lượng chất xơ gấp 4 lần so với lúa mì nguyên hạt tiêu chuẩn, 100 calo mỗi khẩu phần và nó có gần 50% lượng sắt khuyến nghị hàng ngày của bạn.

4. Lúa mạch nguyên hạt

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 6

Lúa mạch không chỉ tuyệt vời để giảm cân mà còn giúp giảm mức cholesterol. Khi đi mua hàng tạp hóa, hãy đảm bảo rằng bạn mua lúa mạch nguyên hạt, chưa qua tinh chế.

5. Kiều mạch

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 7

Kiều mạch có nhiều protein hơn các loại ngũ cốc khác nên nó trở thành một nguồn protein đặc biệt tốt cho những người ăn chay. Nó rất giàu magiê , rất quan trọng để điều chỉnh huyết áp. Và giống như tất cả các loại ngũ cốc nguyên hạt, nó cũng là một nguồn chất xơ dồi dào .

6. Hạt diêm mạch

6 loại ngũ cốc trứ danh 'máy bào mỡ' mà người đang giảm cân không nên bỏ lỡ - Ảnh 8

Hạt diêm mạch và kiều mạch rất tốt cho những người bị bệnh celiac và không dung nạp gluten Hạt diêm mạch cũng chứa nhiều protein và rất cao vitamin nhóm B và axit béo omega-3. Mặc dù hạt diêm mạch không ít calo, nhưng nó có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là nó sẽ không gây ra sự tăng đột biến lớn về lượng đường trong máu.

Theo Brightside

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