Vẻ ngoài thời thượng, đánh bại tuổi tác với bí kíp lên đồ trông trẻ ra tận 10 tuổi

Làm đẹp 10/10/2022 05:01

Sở thích phong cách cá nhân hình thành trong suốt nhiều năm của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, một thói quen phong cách lỗi lời thực sự có thể chống lại bạn và thể hiện rõ độ tuổi của bạn.

Những sai lầm về phong cách có thể khiến vẻ ngoài của bạn thêm nhiều tuổi và có một số mẹo về cách tránh chúng mà bạn nên tham khảo.

1. Duy trì tỷ lệ trang phục

Nếu bạn theo dõi chặt chẽ các thay đổi kiểu mới nhất, có lẽ bạn biết rằng điều quan trọng là phải xem xét tỷ lệ. Phối đồ tỷ lệ kém hợp lýcó thể làm hỏng trang phục của bạn.

Vẻ ngoài thời thượng, đánh bại tuổi tác với bí kíp lên đồ trông trẻ ra tận 10 tuổi - Ảnh 1

Quần ống rộng sẽ phù hợp hơn nhiều với một chiếc áo mỏng vừa vặn. Tương tự như vậy, một chiếc áo phông quá khổ nên được mặc với quần jean skinny, sự kết hợp này tạo ra sự tương phản hình học tốt. Một lưu ý cần nhớ là chọn quần áo phù hợp với kích thước cơ thể. Quần áo của bạn không nên quá lỏng lẻo và che mất vẻ đẹp của bạn. Mặt khác, quần áo quá chật có thể làm hỏng tổng thể của bạn.

2. Kết hợp các phụ kiện

Vẻ ngoài thời thượng, đánh bại tuổi tác với bí kíp lên đồ trông trẻ ra tận 10 tuổi - Ảnh 2

Khi nói đến ăn mặc sành điệu, bộ ba (giày, túi và thắt lưng) không phù hợp lắm với nhau, nhưng chúng nên “đi cùng nhau”. Màu sắc phù hợp là một quy tắc lỗi thời và không còn phong cách nữa. Nếu bạn muốn có vẻ ngoài tuyệt vời, chỉ cần thêm một chút màu sắc sáng sủa. Đối với phần còn lại của trang phục, chủ yếu chọn màu trung tính là rất bắt mắt.

3. Chọn thắt lưng

Vẻ ngoài thời thượng, đánh bại tuổi tác với bí kíp lên đồ trông trẻ ra tận 10 tuổi - Ảnh 3

Những bộ quần áo rộng thùng thình khiến bạn trông rất lôi thôi và xộc xệch, làm tăng thêm cân nặng và tuổi thọ cho tổng thể của bạn. Bạn có chắc bạn muốn điều đó không?

Để hoàn thiện trang phục của bạn, hãy sử dụng sức mạnh của một chiếc thắt lưng. Nó sẽ làm nổi bật các đường cong của bạn và tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng và mát mẻ. Nó rất đáng để thử đó.

4. Chuyển từ trang phục tuổi teen sang trang phục trẻ trung hợp tuổi

Vẻ ngoài thời thượng, đánh bại tuổi tác với bí kíp lên đồ trông trẻ ra tận 10 tuổi - Ảnh 4

Quy tắc phong cách thay đổi theo độ tuổi. Đừng tin rằng bạn sẽ mặc cùng một loại trang phục mà bạn đã mặc hồi 16 tuổi. Quần jean lấp lánh và áo phông hoạt hình sẽ không khiến bạn trông trẻ hơn chút nào. Ngược lại, chúng sẽ nhấn mạnh sự chênh lệch tuổi tác và khiến bạn trông không phù hợp. Quần jean xanh cổ điển và áo phông trắng trơn là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn để mang lại vẻ ngoài trẻ trung và sành điệu .

5. Thêm phụ kiện kính thời trang

Vẻ ngoài thời thượng, đánh bại tuổi tác với bí kíp lên đồ trông trẻ ra tận 10 tuổi - Ảnh 5

Kính có tiềm năng thời trang mạnh mẽ từ rất lâu trước đây. Đó là một phụ kiện giá cả phải chăng giúp bạn tạo kiểu cho khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, khung hoặc kiểu dáng sai kích thước hoàn toàn có thể làm hỏng diện mạo của bạn. Hiện nay có rất nhiều kiểu dáng khác nhau nên không quá khó để tìm được một chiếc phù hợp với bạn nhất.

6. Hãy thử một kiểu tóc ngắn hơn

Vẻ ngoài thời thượng, đánh bại tuổi tác với bí kíp lên đồ trông trẻ ra tận 10 tuổi - Ảnh 6

Mái tóc dài bóng mượt khiến những thay đổi liên quan đến tuổi tác trên khuôn mặt bạn trở nên rõ ràng hơn. Hãy ưu tiên cho những kiểu tóc ngang vai hoặc tóc layer ngắn nếu bạn không có tâm trạng muốn thay đổi lớn về kiểu tóc. Chúng sẽ làm cho bạn trông trẻ hơn và làm sáng da của bạn.

Theo Brightside

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