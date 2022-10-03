Bí quyết làm đẹp từ ngàn thế kỷ trước với loại dưỡng chất xứng đáng là "vàng mười" cho làn da bật tông rạng rỡ

Sữa là một nguyên liệu phổ biến trong gia đình, nếu bạn có thể dùng được sữa nguyên kem thì càng tốt. Đây là phiên bản trải nghiệm tắm sữa tuyệt vời hứa hẹn với bạn rằng một khi bạn bắt đầu tắm như thế này ít nhất một lần mỗi tháng, bạn sẽ có làn da mịn màng như em bé. Điều quan trọng là thỉnh thoảng hãy nuông chiều bản thân để nuôi dưỡng cơ thể và cảm thấy dễ chịu từ bên trong.

Tắm sữa có thể là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất, tiếp thêm sinh lực, gợi cảm và trẻ hóa cho cuộc đời bạn. Nó không chỉ làm cho bạn cảm thấy thoải mái với tất cả sự nâng niu, mà còn nuôi dưỡng và làm sạch làn da của bạn, để lại cho bạn cảm giác mềm mại và mượt mà trên toàn bộ làn da. Sữa được quảng cáo là có chứa nhiều công dụng làm đẹp , là một thành phần tuyệt vời cho làn da.

1. Những điều đầu tiên đầu tiên là tắt điện thoại của bạn và giữ nó ở xa. Bạn không nên bị phân tâm và hãy tận hưởng khoảng thời gian thư giản tuyệt vời này.

2. Bây giờ bạn hãy cho nước nóng vào bồn và thêm sữa ấm vào đó. Sau đó, thêm sữa tắm bong bóng, tinh dầu bạn chọn và cánh hoa vào.

3. Làm sạch da mặt với dầu hạnh nhân và massage da mặt nhẹ nhàng. Khi bạn đã ở trong bồn tắm hơi nước, chất này sẽ thấm vào da và làm cho da bóng tự nhiên.

4. Bật nhạc, thắp nến và đắm mình trong không gian sang trọng thuần khiết! Nhấm nháp ly rượu, thư giãn, lắng nghe âm nhạc và tận hưởng cảm giác thư thái của sữa trên làn da của bạn. Sau khi ngâm mình trong 20 đến 30 phút, bạn sẽ cảm thấy thư thái, căng thẳng tan biến.

5. Lấy một ít muối biển chà nhẹ nhàng lên da khắp cơ thể. Điều này sẽ giúp loại bỏ độc tố, đánh bật da chết và làm cho bạn trở nên siêu mềm mại.

6. Tắm sạch cơ thể và tránh sử dụng bất kỳ loại xà phòng tổng hợp nào. Trên thực tế, thời gian tốt nhất để tắm là vào buổi tối vì sau khi tắm được tiếp thêm sinh lực, bạn sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên đường của hòa bình và yên tĩnh này là một trải nghiệm spa tuyệt vời mà bạn có thể tạo ra tại nhà. Bạn có thể được thực hiện bất cứ lúc nào với một số kế hoạch cẩn thận và những đổi mới của riêng bạn. Hãy thử nó càng sớm càng tốt và bạn sẽ có được làn da như mơ ước.

Theo NDTV