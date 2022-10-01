Muốn dáng "chuẩn chỉnh", nắm gọn 5 bí quyết đẩy nhanh tốc độ giảm cân không ngờ

Những cách đơn giản sau đây sẽ giúp bạn tối ưu hóa chế độ giảm cân mà bạn đang tuân theo để bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng ăn một bát súp trước bữa ăn có thể giúp hạn chế sự thèm ăn của bạn. Một lời giải thích từ chuyên gia là khi bạn đợi súp nguội, bạn phải ăn nó từ từ để não, các hormone và dạ dày của bạn có đủ thời gian để điều phối thông điệp “no”.

2. Gia vị cho món ăn của bạn

Bạn có thích ăn cay không? Nếu có, đây là một số tin tốt cho bạn. Ăn đồ cay có thể tạm thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn lên đến 8%, do đó thúc đẩy tốc độ đốt cháy calo của cơ thể. Ngoài ra, người ta đã quan sát thấy rằng ăn cay khuyến khích mọi người ăn chậm, điều này tốt cho quá trình trao đổi chất của bạn.

3. Ăn đồ ăn nhẹ lành mạnh

Hãy ăn nhiều hơn nhưng không vào giờ ăn chính. Vâng, bạn đã đọc dúng điều đó.

Trong quá trình giảm cân của mình, rất có thể bạn đã kéo giãn thời gian giữa các bữa ăn. Mặc dù điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng có khả năng đợi cho đến khi bạn cực kỳ đói sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn trước khi cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, bạn có khả năng ăn nhanh, đây là điều chắc chắn không được khuyến khích.

Hãy để sẵn những món ăn nhẹ lành mạnh như hạt hướng dương, hạnh nhân, táo cắt lát, bánh quy làm từ lúa mì nguyên cám và pho mát ít béo và ăn chúng vài giờ một lần.

4. Ngủ nhiều hơn

Nghỉ ngơi hợp lý là điều rất quan trọng để cơ thể bạn hoạt động tốt. Một nghiên cứu cho thấy những người ngủ đến 5 giờ tiêu thụ lượng calo nhiều hơn 6% so với những người ngủ đến 9 giờ. Họ cũng có xu hướng ăn vặt sau bữa tối và ăn sáng ít hơn.

5. Uống nhiều trà

8 ly nước mỗi ngày là điều rất tốt đúng không nào. Bạn vẫn nên uống nước, nhưng chỉ uống khi bạn khát. Đối với những dịp khác, trà là lựa chọn tốt hơn. Trà (đặc biệt là trà xanh) chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm cân. Như một lợi ích bổ sung, trà xanh cũng giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư hiệu quả.

Theo Brightside