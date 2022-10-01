Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ "tuyệt đỉnh"

Làm đẹp 01/10/2022 15:23

Nhiều phụ nữ lo lắng về vùng bụng của họ mặc dù đàn ông thực sự thích nó. Theo một thí nghiệm đã tiến hành, đàn ông rất thích phụ nữ có bụng. Họ thấy nó tự nhiên và đẹp hơn so với có cơ bụng. Nếu ý kiến ​​của đàn ông không đủ thuyết phục bạn và bạn vẫn muốn giấu bụng dưới lớp quần áo, bạn nên làm điều đó một cách thông minh, nếu không, rất có thể bạn sẽ khiến nó trông to hơn.

Các gợi ý sau sẽ giúp bạn che đi phần bụng và mỡ thừa bên dưới quần áo. Hãy xem những sai lầm bạn nên tránh trong khi chọn trang phục để trông đẹp hơn nhé.

1. Chọn quần áo rộng rãi hơn quần áo bó sát

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ 'tuyệt đỉnh' - Ảnh 1

Quần áo một màu là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Màu tối thực sự khiến bạn trông vừa vặn hơn nhưng không có nghĩa là bạn không nên mặc đồ màu pastel. Bạn có thể mặc màu be, kem, hạt dẻ cười và màu hồng nhạt. Nhưng đường cắt của quần áo mới thực sự là điều quan trọng nhất.

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ 'tuyệt đỉnh' - Ảnh 2

Quần áo bó sát chỉ làm nổi bật những khuyết điểm trên vóc dáng của bạn. Tốt hơn là bạn nên mặc nhiều lớp mà không làm nổi bật phần eo và hông. Bạn nên mặc các "phần tử" cùng màu.

2. Chú ý đến quần áo có sọc dọc

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ 'tuyệt đỉnh' - Ảnh 3

Đồ trang trí, hoa văn và sọc dọc giúp bạn trông cao hơn và vừa vặn hơn. Nhưng bạn cũng nên xem xét độ rộng của các sọc và tần suất xuất hiện của chúng. Các đường sọc rộng có thể khiến bạn to hơn về mặt thị giác, vì vậy hãy chọn quần áo có đường sọc hẹp và trang trí sát nhau.

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ 'tuyệt đỉnh' - Ảnh 4

Nếu bạn cảm thấy như một chiếc váy có sọc quá nhiều, hãy chọn những chiếc váy hoặc áo sơ mi họa tiết có màu sắc như vậy. Tùy chọn tuyệt vời là màu đen và trắng hoặc trắng-xanh.

3. Làm nổi bật một bộ phận khác trên cơ thể bạn

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ 'tuyệt đỉnh' - Ảnh 5

Để chuyển sự chú ý khỏi bụng, bạn có thể làm nổi bật bầu ngực. Trang phục đơn giản nhưng thú vị mà không có đường xẻ sâu là váy đen, quần cổ điển, áo cánh và váy bút chì.

Những người có đôi chân đẹp nên biến chúng thành điểm mạnh của họ. Điều này không nhất thiết có nghĩa là phải mặc một chiếc mini lòe loẹt, nhưng bạn có thể mặc váy hoặc đầm cao hơn đầu gối một chút hoặc bạn có thể mặc quần legging.

4. Chọn quần áo dài hơn đầu gối hoặc đầm maxi dài một chút

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ 'tuyệt đỉnh' - Ảnh 6

Khi nói đến váy, bạn có thể chọn quần áo với đường cắt thẳng. Những bông hoa to như trong ảnh là một lựa chọn tuyệt vời.

Đây là một ví dụ về một chiếc váy bó sát làm nổi bật khu vực có vấn đề. 

Một cách tuyệt vời để giấu bụng là mặc một chiếc váy hình thang mà không có bất kỳ điểm bó sát nào. Váy lưng cao cũng là một lựa chọn tốt. Bằng cách này, bạn không chỉ có thể mặc những chiếc váy tối màu mà còn có thể mặc nhiều thứ thú vị hơn.

5. Sử dụng áo cánh và áo sơ mi một màu

Dáng người tròn trịa diện đồ theo những kí kíp này : vừa tôn dáng, vừa giấu bụng mỡ 'tuyệt đỉnh' - Ảnh 7

Những chiếc áo cánh và áo sơ mi một màu sẽ không chỉ giúp bạn mặc gì đó thú vị hơn ở văn phòng mà còn là một lựa chọn tuyệt vời cho một ngày cuối tuần vui vẻ nếu bạn chọn được những mẫu phù hợp.

Theo Brightside

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