Nỗi lòng khói nói của hội chị em: Làm sao để giảm phát ban, ngứa ngáy ở ngực một cách tự nhiên?

Phát ban dưới ngực phổ biến hơn bạn nghĩ. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân số một là do quần áo bên trong không vừa vặn, nhưng có thể có rất nhiều lý do như từ đổ mồ hôi quá nhiều hoặc khô ở khu vực đó, phản ứng dị ứng với nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm men gây ra vấn đề.

Mặc dù ngứa ngáy và cảm giác nóng rát gây khó chịu, nhưng tin tốt là vấn đề này có thể dễ dàng được khắc phục, nhờ các biện pháp tự nhiên tại nhà này. Gel bôi trơn từ lô hội Ảnh minh họa: Internet Các đặc tính kháng khuẩn, chống vi trùng và làm dịu da trong lô hội làm cho nó trở thành một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời. Ngoài việc giúp dưỡng ẩm cho vùng da bị nứt nẻ, lô hội còn giúp giảm ngứa và viêm. Cắt một lá nha đam, cạo sạch phần thịt và để riêng vào bát. Nếu cần, hãy thêm 2-3 giọt tinh dầu tràm trà trước khi thoa khắp các vùng bị ảnh hưởng. Sau 10 đến 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Làm điều này hai lần hoặc ba lần hoặc ngày. Húng quế để giải cứu làn da Ảnh minh họa: Internet Húng quế được biết là có đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm mẩn đỏ hoặc ngứa ngáy do phát ban. Thành phần quyền lực eugenol có trong húng quế là một loại thuốc gây tê tại chỗ, giúp làm dịu da. Đun sôi hai cốc nước cùng với một hoặc hai thìa bột lá húng quế khô và để nguội. Sử dụng nó như một chất rửa da hai lần mỗi ngày. Bạn cũng có thể xay một nắm lá húng quế tươi và đắp trực tiếp lên vùng da bị mẩn ngứa. Rửa bằng nước lạnh sau khi để trong khoảng 20 đến 30 phút. Mật ong Ảnh minh họa: Internet Mật ong tạo ra chất giữ ẩm tự nhiên tốt nhất, do đó làm dịu mọi vết mẩn đỏ, ngứa ngáy và đau nhức. Ngoài ra, nó cũng giúp ngăn ngừa mọi bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm gây ra, do đặc tính chống vi khuẩn, chống vi trùng và chống nấm. Trộn một thìa mật ong với một thìa nước cốt chanh và sử dụng một miếng bông, thoa trực tiếp lên vùng da bị mẩn ngứa. Sau khi khô, rửa bằng nước lạnh. Làm điều này hai lần một ngày. Hãy để tỏi phát huy tác dụng quyến rũ của nó Loại gia vị chứa nhiều năng lượng này giúp chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm có thể gây ra phát ban. Giã nát hai đến ba nhánh tỏi và chà xát trực tiếp lên các khu vực bị ảnh hưởng. Thay vào đó, bạn có thể nhúng một miếng bông vào một ít tinh dầu tỏi và thoa trực tiếp. Sau khoảng 30 đến 40 phút, rửa sạch bằng nước ấm và lau khô. Làm điều này mỗi tối trước khi đi ngủ. Phát huy những điều tốt nhất của bột yến mạch Bột yến mạch giúp làm dịu và làm dịu làn da bị kích ứng bằng cách dưỡng ẩm cho da. Trong một cái bát, trộn hai muỗng canh bột yến mạch, một muỗng cà phê mật ong và hai muỗng canh sữa chua. Thoa đều trên các khu vực bị ảnh hưởng và để khô. Rửa lại bằng nước lạnh. Tốt nhất bạn nên làm theo phương thuốc này ít nhất một lần một ngày để có kết quả tốt hơn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh Ảnh minh họa: Internet Luôn đảm bảo rằng vùng da dưới ngực của bạn được khô ráo. Hãy để ngực của bạn được "thở" một chút bằng cách cho chúng tiếp xúc với không khí ít nhất hai lần một ngày, từ 15 đến 20 phút. Không sử dụng xà phòng mạnh vì chúng có thể làm vùng da bị dính dầu, do đó dẫn đến khô da. Kiểm tra xem bạn có bị dị ứng với bất kỳ loại xà phòng hoặc sản phẩm vệ sinh nào khác mà bạn có thể đang sử dụng hay không. Luôn mặc áo ngực không chỉ hỗ trợ tốt mà còn thoải mái. Đảm bảo rằng vải hoặc dây không gây nứt da hoặc gây khó chịu. Tránh sử dụng áo ngực làm từ chất liệu tổng hợp càng nhiều càng tốt và thay vào đó hãy nhường chỗ cho áo ngực bằng vải cotton. Sau khi tắm hoặc tập thể dục, hãy lau khô vùng da dưới ngực. Bôi một ít phấn rôm trong những tháng nóng ẩm để hạn chế mồ hôi dưới bầu ngực. Luôn giặt và phơi thật khô áo ngực trước khi mặc. Theo Femina 3 thói quen khi ngủ khiến đường huyết tăng vọt Chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ bị rối loạn trong thời gian dài có thể khiến khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, đẩy nhanh quá trình lão hóa, rối loạn nội tiết. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-long-khoi-noi-cua-hoi-chi-em-lam-sao-de-giam-phat-ban-ngua-ngay-o-nguc-mot-cach-tu-nhien-505984.html Theo Linh Chi (Dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-long-khoi-noi-cua-hoi-chi-em-lam-sao-de-giam-phat-ban-ngua-ngay-o-nguc-mot-cach-tu-nhien-505984.html