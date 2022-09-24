7 sản phẩm làm đẹp chị em thường dùng nhưng lại nằm trong 'danh sách đen' của bác sĩ da liễu

Sau đây là một danh sách các sản phẩm làm đẹp mà các bác sĩ da liễu không bao giờ sử dụng cho chính họ và không bao giờ giới thiệu cho bệnh nhân của họ. Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các sản phẩm trong danh sách này dường như khá vô hại và nhiều người có thể có chúng trên kệ phòng tắm nhà mình.

Bác sỹ da liễu thường sử dụng các loại kem dưỡng thay vì lotion để bôi trên tay. Nguyên nhân là do các loại kem thường đậm đặc hơn và tính thẩm thấu cao hơn so với lotion. Kem dưỡng da giúp thẩm thấu vào da và cung cấp một "hàng rào" ngăn ngừa hiện tượng da bị mất độ ẩm, trong khi các loại lotion lại không làm được điều đó.

2. Mặt nạ than hoạt tính lột mụn

Theo các chuyên gia, mặt nạ than hoạt tính lột mụn không chỉ gây đau đớn mà còn làm hỏng cấu trúc da. Các thành phần của mặt nạ không chỉ loại bỏ mụn, bã nhờn mà nó còn loại bỏ dầu và nhiều lông tơ trên mặt.

3. Xịt chống nắng

Các chuyên gia cho rằng xịt kem chống nắng rất tiện lợi, nhưng họ lại thường sử dụng các loại kem chống nắng dạng bôi. Bởi khi xịt, kem chống nắng sẽ bị phát tán ra ngoài môi trường và gây lãng phí một phần kem chống nắng. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ da của kem chống nắng. Khi sử dụng kem chống nắng, bạn nên chọn các sản phẩm có chứa ocid kẽm vì thành phần này có độ an toàn cao khi sử dụng.

4. Dầu tắm nắng

Các bác sỹ da liễu khuyên bạn không nên dùng dầu tắm nắng vì nó không giúp chống lại tia cực tím trong ánh nắng mặt trời. Các thành phần trong dầu này cũng làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra nhiều vấn đề về da khác.

5. Kem chứa Hydrocortisone

Loại kem bôi này có chứa steroid mạnh. Nó thường được bác sỹ chỉ định để điều trị các bệnh về da nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số người thường dùng nó khi bị mụn mà không có chỉ định của bác sỹ. Dùng kem bôi Hydrocortisone trong thời gian dài có thể khiến người bệnh bị phát ban, viêm da và mụn do steroid.

6. Mặt nạ chân

Các bác sĩ da liễu không khuyến khích sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm trên chân cho chân. Thay vào đó, bạn nên sử dụng một loại kem bôi để có tác dụng tương tự.

7. Dầu dừa

Dầu dừa rất phổ biến, đặc biệt là sử dụng tại nhà. Nhưng nó không phải là lựa chọn tốt nhất để chăm sóc da mặt. Dầu dừa làm cho da nhờn, bít lỗ chân lông, và hậu quả là dẫn đến mụn và nám.

Theo Brightside