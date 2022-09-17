Nâng tầm vẻ đẹp, tự tin khoe sắc vóc với bí kíp lợi hại giúp săn chắc ngực chảy sệ này

Ai nói rằng bạn cần phải đi dao kéo để có bộ ngực săn chắc hoàn hảo? Năm biện pháp khắc phục tự nhiên tại nhà này sẽ nâng tầm chúng lên ngay lập tức!

Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp ma thuật

Bôi hỗn hợp gồm lòng đỏ trứng và nước ép dưa chuột lên và xung quanh bầu ngực của bạn trong 30 phút trước khi rửa sạch. Thực hiện mỗi ngày một lần trong một tuần để cảm nhận sự khác biệt.

Ăn món an dinh dưỡng

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải cung cấp đủ lượng protein để cơ bắp săn chắc. Đảm bảo bổ sung đậu lăng, sữa và trứng trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Bạn cũng nên ăn các loại thực phẩm như bắp cải, cà chua, súp lơ, bông cải xanh và cà rốt để nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết như khoáng chất, vitamin và canxi.

Mát-xa bằng đá lạnh

Điều này có thể hơi khó chịu và có thể khiến bạn ớn lạnh theo đúng nghĩa đen, nhưng nó mang lại hiệu quả cao. Lấy một vài viên đá lạnh và xoa bóp xung quanh vú của bạn theo chuyển động tròn trong khoảng 1-2 phút. Điều này sẽ giúp thắt chặt các cơ ở đó và cũng chống lại cellulite xung quanh khu vực.

Hoạt động bơi lội

Chỉ 10-15 phút trong hồ bơi mỗi ngày có thể mang lại cho bạn bộ ngực hoàn hảo mà bạn hằng mong ước. Bài tập sẽ nâng ngực lên một cách tự nhiên và giúp săn chắc cơ bắp của bạn.

Lợi ích của việc mát-xa

Ảnh minh họa: Internet

Mát-xa sẽ giúp thư giãn, làm săn chắc và săn chắc cơ ngực của bạn và cũng có thể giúp bạn kiểm tra các cục u. Sử dụng dầu hạnh nhân hoặc gel lô hội để massage sẽ rất hữu hiệu. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, do đó sẽ làm giảm tình trạng chảy xệ.

Theo Femina

Điểm danh những 'thủ phạm' nguy hiểm đang âm thầm "bòn rút" collagen trên da chị em Ngoài những yếu tố khách quan như tuổi tác hay tia cực tím, các tác nhân dưới đây mới chính là thủ phạm trực tiếp đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến cho da xuống cấp nhanh chóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-tam-ve-dep-tu-tin-khoe-sac-voc-voi-bi-kip-loi-hai-giup-san-chac-nguc-chay-se-nay-503858.html