Nâng tầm vẻ đẹp, tự tin khoe sắc vóc với bí kíp lợi hại giúp săn chắc ngực chảy sệ này

Làm đẹp 17/09/2022 21:10

Ai nói rằng bạn cần phải đi dao kéo để có bộ ngực săn chắc hoàn hảo? Năm biện pháp khắc phục tự nhiên tại nhà này sẽ nâng tầm chúng lên ngay lập tức!

Nâng tầm vẻ đẹp, tự tin khoe sắc vóc với bí kíp lợi hại giúp săn chắc ngực chảy sệ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp ma thuật

Bôi hỗn hợp gồm lòng đỏ trứng và nước ép dưa chuột lên và xung quanh bầu ngực của bạn trong 30 phút trước khi rửa sạch. Thực hiện mỗi ngày một lần trong một tuần để cảm nhận sự khác biệt.

Ăn món an dinh dưỡng

Nâng tầm vẻ đẹp, tự tin khoe sắc vóc với bí kíp lợi hại giúp săn chắc ngực chảy sệ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải cung cấp đủ lượng protein để cơ bắp săn chắc. Đảm bảo bổ sung đậu lăng, sữa và trứng trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Bạn cũng nên ăn các loại thực phẩm như bắp cải, cà chua, súp lơ, bông cải xanh và cà rốt để nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết như khoáng chất, vitamin và canxi.

Mát-xa bằng đá lạnh

Điều này có thể hơi khó chịu và có thể khiến bạn ớn lạnh theo đúng nghĩa đen, nhưng nó mang lại hiệu quả cao. Lấy một vài viên đá lạnh và xoa bóp xung quanh vú của bạn theo chuyển động tròn trong khoảng 1-2 phút. Điều này sẽ giúp thắt chặt các cơ ở đó và cũng chống lại cellulite xung quanh khu vực.

Hoạt động bơi lội

Chỉ 10-15 phút trong hồ bơi mỗi ngày có thể mang lại cho bạn bộ ngực hoàn hảo mà bạn hằng mong ước. Bài tập sẽ nâng ngực lên một cách tự nhiên và giúp săn chắc cơ bắp của bạn.

Lợi ích của việc mát-xa

Nâng tầm vẻ đẹp, tự tin khoe sắc vóc với bí kíp lợi hại giúp săn chắc ngực chảy sệ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mát-xa sẽ giúp thư giãn, làm săn chắc và săn chắc cơ ngực của bạn và cũng có thể giúp bạn kiểm tra các cục u. Sử dụng dầu hạnh nhân hoặc gel lô hội để massage sẽ rất hữu hiệu. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, do đó sẽ làm giảm tình trạng chảy xệ.

Theo Femina

Điểm danh những 'thủ phạm' nguy hiểm đang âm thầm "bòn rút" collagen trên da chị em

Điểm danh những 'thủ phạm' nguy hiểm đang âm thầm "bòn rút" collagen trên da chị em

Ngoài những yếu tố khách quan như tuổi tác hay tia cực tím, các tác nhân dưới đây mới chính là thủ phạm trực tiếp đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến cho da xuống cấp nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách cải thiện ngực lép cách làm ngực săn chắc chăm sóc vùng ngực

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới