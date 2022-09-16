Nâng tông da sáng, tăng vẻ hồng hào với mặt từ từ loại quả là "nữ hoàng dinh dưỡng" mà hội chị em mê tít mắt

Làm đẹp 16/09/2022 09:01

Tất cả chúng ta đều biết về những điều kỳ diệu của quả bơ. Trái cây giữ một vị trí hàng đầu trong thế giới các mặt hàng thực phẩm lành mạnh và thường được thấy trong bát sinh tố, sữa lắc và bánh mì nướng nhiều hạt.

Nâng tông da sáng, tăng vẻ hồng hào với mặt từ từ loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' mà hội chị em mê tít mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một thứ gì đó trong loại trái cây này khiến nó nổi bật, chính là hàm lượng dinh dưỡng cao. Với một loạt các axit béo lành mạnh, vitamin, chất béo không bão hòa đơn hay còn gọi là chất béo tốt và nhiều hơn nữa, bơ rất tốt để làm giàu cho làn da của bạn và cả đường ruột của bạn.

Dưới đây là 4 công thức tự làm mặt nạ bơ tự làm mà bạn nhất định phải thử, càng sớm càng tốt.

 

Để tẩy da chết: Bơ, Yến mạch và Mật ong

Nâng tông da sáng, tăng vẻ hồng hào với mặt từ từ loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' mà hội chị em mê tít mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch là một loại "chất quý" cho làn da của bạn, nó có thể nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên da, loại bỏ lớp da chết và vảy thô ráp để lộ ra làn da sáng mịn hơn. Tất cả những nguyên liệu này không gây kích ứng da dù chỉ một chút. Để độ ẩm không bị ảnh hưởng, mật ong làm mềm và bơ bổ dưỡng tạo nên những "đối tác" hoàn hảo cho làn da.

Cách làm: Trộn 3 thìa bơ nghiền với 1 thìa mật ong và 2 thìa bột yến mạch.

 

Dưỡng ẩm: Bơ và Dầu cây gai dầu

Cuối tuần gần đến rồi và điều đó đòi hỏi bạn phải có một khóa tu dưỡng da yêu thương, ngay cả khi điều đó yêu cầu bạn phải bỏ chút công sức. Bộ đôi bơ và dầu cây gai dầu làm dịu và dưỡng ẩm sẽ hoạt động hài hòa để giảm căng thẳng, giúp làn da của bạn mềm mại hơn và giảm bớt mệt mỏi. Bộ đôi này chứa nhiều độ ẩm nhưng cho phép bạn thoải mái vì nó sẽ không làm da bạn bị bí.

Cách làm: Thêm bơ nghiền và dầu hạt gai dầu theo tỷ lệ bằng nhau và thoa hỗn hợp lên khắp da.

 

Để làm sáng da: Bơ, sữa chua và nghệ

Nâng tông da sáng, tăng vẻ hồng hào với mặt từ từ loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' mà hội chị em mê tít mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tạo cho công thức pha chế sữa chua và nghệ cổ điển của bạn một chút thay đổi chế độ bằng cách cho một ít bơ nghiền vào đó. Đó là một bộ ba sẽ làm việc kỳ diệu cho làn da của bạn nếu nó cảm thấy mệt mỏi, xỉn màu hoặc chỉ đơn giản là thiếu sức sống.

Sữa chua sẽ se lại một cách nhẹ nhàng, nghệ sẽ làm sáng và chữa lành vết thương và bơ sẽ ngậm nước sâu cũng như phục hồi da cho bạn. Nói chung, hỗn hợp sẽ hồi sinh làn da của bạn một cách tốt đẹp.

Cách làm: Thêm 2 thìa cà phê nghệ vào 1/2 thìa sữa chua. Trộn đều hỗn hợp và sau đó thêm 1 thìa bơ nghiền.

 

Làm sạch sâu: Mặt nạ bơ, đất sét và dầu cây tràm trà

Nếu có một loại da thường xuyên cần được chăm sóc và làm sạch, thì đó là loại da hỗn hợp và da dầu. Bã nhờn quá mức gây ra tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn trứng cá, mụn bọc, xỉn màu da, nếu không được chăm sóc thường xuyên, có thể làm suy giảm sức khỏe của da. Đất sét và cây tràm trà là những thành phần chính cho loại da nói trên. Tuy nhiên, chúng có thể gây khô nhẹ, khiến da bạn căng bóng. Để tránh điều đó, bạn nên cho bơ vào hỗn hợp.

Cách làm: Cho 3 thìa bột đất sét, thêm 1/2 thìa bơ nghiền để tạo thành hỗn hợp sệt sệt. Trộn 2-3 giọt tinh dầu tràm trà và đánh đều trước khi thoa lên da.

Nâng tông da sáng, tăng vẻ hồng hào với mặt từ từ loại quả là 'nữ hoàng dinh dưỡng' mà hội chị em mê tít mắt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Theo nguyên tắc chung, tất cả các loại mặt nạ bơ này phải được rửa sạch trong 15-20 phút sau khi đắp. Bạn chỉ cần thoa tất cả chúng theo chuyển động tròn vì tất cả chúng sẽ có kết cấu tương tự nhau.

Theo Femina

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