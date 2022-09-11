8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn

Làm đẹp 11/09/2022 05:00

Có lẽ ngoại trừ trẻ em và thanh thiếu niên, hầu hết mọi người đều muốn mình trông trẻ hơn. Tuy nhiên, mặc dù kem dưỡng da đắt tiền và các liệu pháp thẩm mỹ chắc chắn có thể tôn lên vẻ ngoài của bạn, nhưng "khoản đầu tư" được chấp nhận nhất là sửa đổi các hoạt động hàng ngày của bạn.

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 1

Bí mật lớn nhất của chống lão hóa có thể nằm trong thói quen hàng ngày của bạn.

Sau đây là những sai lầm phổ biến nhất mà bạn nên dừng lại nếu muốn giữ sức khỏe và trẻ lâu.

1. Bạn đang sử dụng ống hút hàng ngày

 

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 2

Ống hút không chỉ gây hại cho môi trường mà còn có hại cho da mặt của chúng ta. Các nhà khoa học đã chỉ ra cách sử dụng ống hút thúc đẩy sự hình thành các nếp nhăn quanh môi. Ngoài ra, việc co rút liên tục các cơ giống nhau có thể làm suy giảm collagen theo thời gian, khiến bạn trông già hơn tuổi.

2. Bạn đang ăn nhiều bánh ngọt và các loại đồ ngọt khác

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 3

 

Theo các nhà nghiên cứu, bánh ngọt nướng và các loại đồ ngọt khác thường chứa nhiều đường và chất béo bổ sung, góp phần làm tăng cân và sức khỏe răng miệng kém. Ngoài việc thúc đẩy hệ vi sinh vật không lành mạnh, đường còn gây viêm nhiễm. Những thuộc tính này có thể khiến một người già đi nhanh chóng, khiến bạn trông mệt mỏi, sưng húp và nhăn nheo.

3. Bạn ngủ không đủ giấc

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 4

Theo nghiên cứu khoa học, ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm có thể làm giảm tuổi thọ của bạn. Ngoài ra, nó sẽ khiến bạn trông già đi rất nhiều so với tuổi.

Đầu tiên, ngủ không đủ giấc làm suy giảm sức chịu đựng về tinh thần và thể chất cần thiết để hoàn thành một ngày bình thường, đến mức nó có thể khiến thành công cá nhân và hoạt động nghề nghiệp trở nên rất khó khăn. Thứ hai, ngủ không đủ giấc sẽ gây bất lợi cho cơ thể, đặc biệt là tim và não. Thứ ba, hormone tăng trưởng của con người cũng được tạo ra trong khi ngủ, tạo ra một cơ bắp khỏe mạnh.

4. Bạn không đeo kính râm

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 5

Mặc dù ánh sáng bên ngoài có vẻ không quá sáng, nhưng bạn nên đeo thêm kính râm. Bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi ánh nắng mặt trời hỗ trợ bảo vệ thị lực. Ngoài ra, việc thường xuyên nheo mắt trong ánh sáng cường độ cao sẽ làm tăng tốc độ hình thành các nếp nhăn quanh mắt và trán.

Vì tắm nắng có thể mang lại làn da sáng khỏe nên việc rám nắng đã trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài hoặc nằm trên giường tắm nắng có thể gây ra các bất thường về sắc tố, đặc biệt là vùng da quanh mắt.

 

5. Bạn đang theo đuổi chế độ ăn kiêng

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 6

 

Các chế độ ăn kiêng giảm cân mặc dù rất hấp dẫn, nhưng không bao giờ là một ý tưởng hay. Nó không phải là một giải pháp lâu dài. Theo nghiên cứu, chế độ ăn kiêng có thể khiến bạn già đi vì nó làm giảm mức năng lượng, làm giảm khả năng tập trung và gây ra trầm cảm.

Da không có khả năng phản ứng với việc giảm trọng lượng cũng có thể tạo ra nếp nhăn và chảy xệ. Kiểm soát cân nặng là điều cần thiết để có một sức khỏe tốt, nhưng bạn không nên cố gắng giảm hơn 1 hoặc 2 cân mỗi tuần.

6. Bạn không cho mình đủ thời gian yêu thương bản thân

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 7

 

Điều này có vẻ khó hiểu đối với nhiều người trong chúng ta, nhưng thực tế là không ai có thể dành thời gian cho bạn. Vì vậy, đó là điều bạn phải làm cho chính mình, và đó là một biện pháp chống lão hóa cần thiết.

Bắt đầu bằng cách phát triển các thói quen hàng ngày dành cho mình, chẳng hạn như viết nhật ký ngắn trước khi đi ngủ hoặc chạy bộ buổi tối. Những hành động tự yêu bản thân nhỏ nhặt này góp phần đáng kể vào sự hài lòng và sức khỏe lâu dài của bản thân.

7. Bạn đang bỏ qua sức khỏe tinh thần của mình

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 8

Nghiên cứu cho thấy rằng trầm cảm đẩy nhanh các tổn thương não, do đó, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, nếu đã có những ngày u ám kéo dài hơn 2 tuần, bạn nên tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia cho sức khỏe tinh thần của mình. Hạnh phúc của bạn có thể được phục hồi nhanh hơn nếu bạn trải qua liệu pháp nhận thức-hành vi.

8. Bạn không tập thể dục đủ trong tuần

8 thói quen độc hại có thể âm thầm hủy diệt thanh xuân và tuổi trẻ của bạn - Ảnh 9

Lịch trình của bạn đã quá bận rộn nên việc tập luyện bị sa sút. Đáng buồn thay, thiếu hoạt động thể chất là một trong những cách làm cơ thể già đi nhanh chóng nhất. Đi bộ, đến phòng tập thể dục hoặc tập yoga ít nhất 3 lần một tuần để giảm căng thẳng. Một buổi tập luyện thành công nhất thiết phải nỗ lực rất nhiều.

Theo Brightside

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