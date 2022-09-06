Bổ sung nước hoa hồng vào chu trình làm đẹp là ý tưởng tuyệt vời vì những lý do này

Hoa có đặc tính chống oxy hóa và chống vi sinh vật, được chứng minh là cực kỳ có lợi cho làn da. Một loài hoa thể hiện những đặc tính như vậy là hoa hồng. Nước hoa hồng được lấy từ những cánh hoa hồng khi ngâm trong nước và được sử dụng theo những cách tự nhiên nhất, ngoài tác dụng như một sản phẩm chống viêm trên da, nó còn được sử dụng rộng rãi ngày nay như cả sữa rửa mặt và toner. Những người có làn da nhạy cảm thích làm sạch da bằng nước hoa hồng, nó cũng giúp đóng các lỗ chân lông mở mà không gây ra bất kỳ hình thức kích ứng nào.

Trong thời đại các sản phẩm dưỡng da đắt đỏ, một trong những sản phẩm bị đánh giá thấp nhất chính là nước hoa hồng. Mọi người đang lựa chọn các sản phẩm tốn kém và được điều chế bằng hóa chất gây ra nhiều thiệt hại hơn là sửa chữa làn da.

Nước hoa hồng là một chiết xuất từ ​​hoa nhẹ nhàng, không gây hại cho da và giúp duy trì sự cân bằng độ pH của da. Một số lợi ích khác của nước hoa hồng là:

Vì nước hoa hồng được hình thành từ cánh hoa của cây hoa hồng, nó không có tác dụng phụ và có thể được sử dụng cho tất cả mọi người, không phân biệt loại da. Nó giúp kiểm soát lượng dầu dư thừa và không gây hại cho da.

Nó chứa chất chống oxy hóa



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Hàm lượng anthocyanins, polyphenol và flavonoid cao được tìm thấy trong nước hoa hồng cho phép nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Điều này giúp gây ra hành động nhẹ đối với mụn trứng cá hoặc vết thâm và do đó là một sản phẩm tuyệt vời cho làn da nhạy cảm.

Giúp chữa vết bỏng và vết sẹo

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Trong trường hợp bạn bị vết cắt hoặc vết sẹo, hay vết bỏng trên mặt, việc thoa các sản phẩm hóa chất chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn. Do đó, thoa nước hoa hồng giúp da bạn mau lành mà không gây kích ứng hay tổn thương cho vùng da bị mụn.

Nó có đặc tính chống lão hóa

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Nước hoa hồng được biết là đã được sử dụng từ thời nguyên thủy để tăng cường kết cấu da, hay nói đúng hơn là để giữ lại bản chất của làn da tự nhiên có thể bị tổn hại bởi các yếu tố bên ngoài. Ngoài ra, nước hoa hồng còn giúp phục hồi tuổi tác vì nó có đặc tính chống lão hóa, giúp bạn cảm thấy trẻ trung hơn với làn da khỏe mạnh và tươi sáng.

Nó làm giảm mẩn đỏ da

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Một số người gặp phải tình trạng da mặt bị mẩn đỏ liên tục. Điều này có thể được giảm bớt với sự hỗ trợ của nước hoa hồng. Nước hoa hồng ức chế mẩn đỏ bằng cách làm dịu các lớp da và cũng bảo vệ chúng khỏi tia UV. Thường xuyên thoa nước hoa hồng cho thấy kết quả lâu dài trên da và có thể giúp chữa khỏi hoàn toàn vết mẩn đỏ.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là nước hoa hồng phải được điều chế tự nhiên và không được chứa thêm hóa chất vì nó gây hại cho da nghiêm trọng.

Theo Femina