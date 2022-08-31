Dưỡng da chăm chỉ nhưng da lại càng sần sùi, sạm nám, không ngờ nguyên nhân vì những sai lầm bạn hay mắc phải này

Những thói quen hàng ngày của bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe làn da của bạn. Bí quyết là xác định những thói quen này và sau đó sửa chữa chúng để cứu làn da của bạn không bị xạm. Vì vậy, những sai lầm phổ biến đang làm hỏng làn da của bạn là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Việc làm sạch da tốt sẽ ngay lập tức giúp tăng cường lợi ích của giấc ngủ đẹp và đảm bảo làn da của bạn không có bất kỳ vi khuẩn nào cũng như luôn sạch sẽ. Nếu bạn tránh bước này, đừng ngạc nhiên khi bạn nổi mụn đột ngột hoặc làn da của bạn trông xỉn màu hay quá nhiều dầu.

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất có thể tàn phá làn da của bạn. Khi thức dậy và đánh răng nhưng không rửa mặt sạch, bạn đang tạo điều kiện cho vi khuẩn lưu lại trên da. Khi bạn đang ngủ, làn da của bạn đang tự phục hồi và các tạp chất cũng như bã nhờn tiết ra trong thời gian này sẽ xuất hiện trên bề mặt da.

Không dùng kem chống nắng

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Ngay cả khi bạn đang ở trong nhà, kem chống nắng vẫn rất quan trọng. Các tia nắng phản chiếu vào bạn từ cửa sổ cũng có thể gây hại như khi bạn ở ngoài ánh sáng ban ngày mà không có ánh nắng chiếu vào. Trên thực tế, kem chống nắng dành cho tất cả các mùa ngay cả khi thời tiết mát mẻ và nhiều mây. Khi không sử dụng biện pháp chống nắng, bạn chắc chắn sẽ thấy các dấu hiệu lão hóa như da khô nẻ, các vùng da xỉn màu, sạm màu và xuất hiện các nếp nhăn, đốm đen.

Tẩy da chết quá nhiều

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Sử dụng tẩy tế bào chết cho mặt là điều cần thiết cho mọi loại da nhưng cách bạn sử dụng nó rất quan trọng. Trước hết, bạn nên sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết dịu nhẹ để làm sạch da mặt và nên sử dụng một lần một tuần cho da thường đến da khô, có thể hai lần hoặc ba lần một tuần cho những người có da dầu.

Điều thứ hai cần lưu ý khi tẩy da chết là không dùng lực quá mạnh. Dùng động tác chà mạnh lên bề mặt da của bạn sẽ gây ra nhiều tổn thương hơn là có lợi. Nó có thể làm cho da của bạn dễ bị mụn hơn do ma sát và một số bụi bẩn đã có trong da của bạn có thể bị mắc kẹt và bùng phát gây ra mụn trứng cá đau đớn.

Vỏ và khăn trải giường không sạch

Gối và ga trải giường của bạn tích tụ vi khuẩn từ khi bạn ngủ trên đó. Vi trùng tích tụ không chỉ từ da mà còn từ miệng và tóc của bạn. Tất cả những điều này kết hợp lại có thể khiến bạn có nhiều vết nám mà bạn không ngờ tới.

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Bạn nên thay ga trải giường và vỏ gối của bạn hai đến ba ngày một lần và thay chúng bằng những chiếc vỏ sạch sẽ để giúp khuôn mặt của bạn không bị các vấn đề về da. Vỏ gối satin hoặc lụa cũng được khuyến khích cho giấc ngủ đẹp vì chúng sẽ không gây nếp nhăn trên da nếu bạn là người thích nằm sấp khi ngủ. Khuôn mặt của bạn bị ép xuống giường sẽ gây ra ma sát không mong muốn và cũng có thể góp phần làm xuất hiện các nếp nhăn sớm.

Không sử dụng sản phẩm chăm sóc da trước khi đi ngủ

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Bỏ lỡ bước này đồng nghĩa với việc làn da của bạn bị tước đi sự chăm sóc cần thiết nhất. Làn da của bạn tự phục hồi tốt nhất trong thời gian đi ngủ và hấp thụ tốt các sản phẩm chăm sóc da trong những giờ khi cơ thể bạn đang thư giãn. Không có thói quen chăm sóc da ban đêm thường xuyên sẽ khiến bạn phải liên tục quay trở lại mục tiêu chăm sóc da của mình.

Theo Femina