Sử dụng nghệ để làm đẹp theo những cách này, da không chỉ căng bóng mà còn trắng nón nà, nhìn chỉ có mê!

Một trong những hoạt chất quan trọng trong nghệ là curcumin, có tác dụng chống viêm cũng như chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó cũng rất tốt cho các vấn đề như mụn trứng cá và tăng sắc tố, đó là lý do tại sao sử dụng mặt bằng nghệ là một cách tuyệt vời để có được làn da sáng.

Chăm sóc bản thân là nhu cầu hàng ngày và cách tốt nhất để chăm sóc bản thân là chăm sóc làn da của chúng ta. Mặc dù việc chăm sóc da thông thường giúp bạn luôn tươi trẻ, nhưng việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như nghệ cũng có thể thực sự có lợi. Hơn nữa, sử dụng nghệ đắp mặt có rất nhiều tác dụng tích cực cho làn da.

Một trong những công dụng tốt nhất của việc đắp mặt bằng tinh bột nghệ là chống lão hóa và nếp nhăn trên da. Nó cũng giúp làm dịu kích ứng da và chăm sóc bất kỳ vết thương hoặc phát ban trên da nào. Đắp mặt bằng nghệ có thể giúp bạn điều chỉnh chế độ chăm sóc da của mình và khiến bạn trở nên rạng rỡ vẻ ngoài.

Thành phần: 1 quả bơ, 1 ít sữa chua, 1/2 thìa cà phê bột nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Nghiền một quả bơ chín thành hỗn hợp sền sệt.

Lấy sữa chua theo tỷ lệ và thêm 1/2 thìa bột nghệ vào.

Trộn tất cả các thành phần cho đến khi bạn có một hỗn hợp sền sệt.

Đắp trong 10-15 phút và rửa sạch.

Mẹo: Sự kết hợp này rất tốt nếu bạn muốn sửa chữa và làm mới làn da của mình để có làn da sáng hoàn hảo. Thử nghệ trên cánh tay của bạn trước khi thoa lên mặt để thử xem có bất kỳ phản ứng dị ứng nào không nhé.

2. Tẩy da chết nhẹ nhàng

Thành phần: 1/2 thìa nước cốt chanh, 1/2 thìa bột nghệ, 2 thìa gram bột mì, nước hoặc sữa

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi bột gram hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng thì nước cốt chanh giúp kiểm soát dầu thừa. Mặt này rất tốt để làm dịu da và giảm mụn cho làn da sáng.

Lấy 2 thìa của bột mì, 1/2 thìa bột nghệ, 1/2 thìa nước cốt chanh và thêm một chút nước.

Trộn tất cả lại với nhau cho đến khi bạn có được hỗn hợp sền sệt và bôi lên mặt.

Để yên mặt nạ trên da trong khoảng 15 phút và rửa sạch.

Mẹo: Bạn cũng có thể thay nước thường bằng nước hoa hồng.

3. Da trắng sáng

Thành phần: 1 thìa mật ong, 1/4 thìa bột nghệ, 2 thìa sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là một thành phần kháng khuẩn tuyệt vời và giúp giữ ẩm cho da vì nó là chất giữ ẩm tự nhiên.

Lấy 1 thìa mật ong và thêm 2 thìa sữa chua và 1/4 thìa bột nghệ vào trộn đều.

Trộn tất cả lại với nhau để được hỗn hợp sền sệt.

Đắp trong vòng 15 - 20 phút và rửa sạch.

Mẹo: Đảm bảo hỗn hợp không quá loãng hoặc quá đặc để có kết quả tốt hơn.

4. Chống lại vết thâm

Thành phần: 1 thìa gel lô hội, 1 thìa mật ong, 1/4 thìa bột nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Lô hội có đặc tính chống vi khuẩn tuyệt vời và giúp khắc phục các vấn đề về da như vết thâm, mụn, v.v. Mật ong bổ sung độ ẩm cho làn da tươi trẻ.

Lấy 1 thìa gel lô hội và kết hợp với 1 thìa mật ong.

Thêm 1/4 thìa của bột nghệ và trộn đều.

Thoa hỗn hợp lên mặt và đợi khô trước khi lau sạch bằng khăn ẩm ấm.

Mẹo: Bạn cũng có thể rửa mặt bằng nước ấm để loại bỏ hết chất dư thừa.

5. Làm dịu và làm sáng da

Thành phần: 2 thìa bột đậu xanh, 1/2 thìa nước cốt dừa không đường,1/2 thìa bột nghệ, 1 thìa nước ép dưa chuột (có hoặc không cũng được).

Những thành phần này có tác dụng làm dịu da đáng kinh ngạc. Chúng giúp nuôi dưỡng và làm sáng da đồng thời kháng viêm trên da.

Trộn 2 thìa bột đậu xanh với 1 thìa nước dưa chuột và 1/2 thìa nước cốt dừa không đường.

Thêm 1/2 thìa bột nghệ vào và trộn cho đến khi bạn có được một hỗn hợp nhuyễn.

Thoa mặt nạ và giữ nguyên trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Mẹo: Bạn có thể cho thêm bột đậu xanh trong trường hợp hỗn hợp bị chảy nước hoặc quá loãng.

6. Tẩy da chết

Thành phần: 1 thìa bột gỗ đàn hương, 1 thìa bột nghệ và 1 ít nước hoa hồng

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp của các thành phần này là một cách tuyệt vời để làm cho làn da của bạn trở nên tươi trẻ. Nó thay thế các tế bào da chết và cũng cung cấp các đặc tính khử trùng cho da.

Trộn 1 thìa gỗ đàn hương với 1 thìa bột nghệ và 1 thìa nước hoa hồng.

Thoa lên da và bạn có thể để nó trong tối đa 10 phút.

Rửa sạch lại da bằng nước ấm.

Mẹo: Bạn có thể thay thế nước hoa hồng bằng sữa trong hỗn hợp mặt này.

Theo Femina