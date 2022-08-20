Tạm biệt quần skinny, hãy cùng chào đón thời đại đi lên của quần baggy ống rộng

Điều này là do phong cách hip hop từ những năm 1990 đến những năm 2000 đã quay trở lại đường đua thời trang .

Vào những ngày này, khi bạn đi đến Cheongdam-dong, Apgujeong-dong, Itaewon, v.v. ở Seoul (Hàn Quốc), bạn có thường nghe thấy câu nói này không. "Bây giờ là cuối những những năm 1990 hay sao?"

Và cho dù cùng một màu hay khác màu một chút, bạn cũng sẽ có thể thường xuyên nhìn thấy "thời trang denim", họ mặc cả áo và quần đều được làm từ denim.

Trong quá khứ, chiếc quần ống rộng (baggy rộng thùng thình) với ống quần rộng đến nỗi "lau sạch được sàn nhà" là điều bình thường. Quần jeans rách và quần ngắn lộ phần hông cũng đang phồ biến trở lại. Mọi người hay mặc nó phối với áo thun có cổ hoặc áo phông có tay, trên áo in tên của một đội thể thao nào đó.

Thời đại được gọi là 'Quần của ba' đã quay trở lại rồi đây. Đúng như tên gọi, thì ‘quần của ba’ ám chỉ kiểu quần rộng, như thể bạn đang mượn quần của ba mình để mặc. Kiểu quần skinny jeans bó sát vào cơ thể và tôn vóc dáng đã thịnh hành trong ngành thời trang hơn 10 năm nay đang bắt đầu bị quên lãng. Giống như ‘quần của ba’ quần skinny jeans cũng được đặt một cái tên và tên của nó là 'quần của mẹ'.

Phong cách ‘quần của ba’ hay ‘quần của bạn trai’ cũng không phải là phong cách mới xuất hiện gần đây. Trong quá khứ, nó được gọi là thời trang Y2K (viết tắt của Year 2000) hay thời trang ở cuối thế kỷ, và phong cách này tạo nên sức hút lớn đối giới trẻ vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Khi mặc quần lưng thấp kiểu này chúng ta sẽ đeo một chiếc thắt lưng lớn để không trở thành một “cây chổi người”, và các đầu của chiếc quần được cố định vào giày của bạn bằng cài hoặc đinh ghim. Để thêm phần hoàn hảo bạn có thể kết hợp với tóc mái thưa để khuôn mặt trông nhỏ hơn, hoặc nhuộm (tẩy) một phần tóc! Đây là kiểu thời trang mà các nhóm nhạc nổi tiếng thế hệ đầu như SES, Fin.K.L và Sechs Kies thường xuyên mặc.

Nhóm nhạc Fin.K.L

Đối với những người từ giữa đến cuối 30 tuổi, phong cách ăn mặc này được gọi là lịch sử đen và phong cách này thời đó được mọi người gọi là 'thời trang hàng đầu'. Bây giờ phong cách này đã quay trở lại và trở thành mốt được giới trẻ ưa thích nhất sau 20 năm.

Phong cách ăn mặc này được các idol Hàn Quốc tích cực lăng xê và gần đây nhất nó đã được quảng bá bởi NewJeans, được mệnh danh là nhóm nhạc tân binh khủng long. Nhóm nhạc này có tất cả 5 thành viên và tất cả các thành viên đều là thanh thiếu niên ở độ tuổi 10X. Nhóm nhạc thường mặc những trang phục theo phong cách thể thao, chủ yếu là áo phông vừa vặn với quần ống rộng. Cách ăn mặc giống như đi tham dự cỗ vũ một cuộc thi ở trường trung học Mỹ.

Nhóm nhạc NewJeans

Thời trang là sự xoay vòng lặp đi lặp lại, đặc biệt là vào cuối thế kỷ, khi sự lo lắng và hy vọng cùng tồn tại, tương tự như tình trạng trong thời kỳ của đại dịch COVID-19.

Đây là một trong những lý do tại sao trang phục quần áo rộng đầy đang làm chủ thế giới thời trang trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Nhưng về cơ bản, có vẻ như thế hệ gen Z đã đón nhận rất tích cực phong cách thời trang này, có thể vì họ cảm nhận được sự thoải mái và dễ chịu khi họ mặc những món đồ thời trong quá khứ ở giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Tạp chí thời trang Pháp, L'Officiel cho biết, "Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, lĩnh vực giải trí đặc biệt dựa vào sự hoài cổ, nhưng đối với thế hệ gen Z nó trông mới mẻ và tinh tế". Thêm nữa là: "Phong cách thời trang Y2K được lan truyền nhanh chóng thông qua các ứng dụng truyền thông xã hội như TikTok."

Ảnh minh họa: Internet

Giống trường hợp của bộ phim sitcom nổi tiếng của Mỹ 'Friends', nó đã được tái hợp sau 25 năm, bộ phim được gọi là sách giáo khoa về thời trang cho thế hệ hiện tại.

Khi làm việc tại nhà đã trở nên phổ biến trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hãng Diesel, buôn bán các loại quàn jean cao cấp, đã từng phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Hoa Kỳ, tuy nhiên hãng này đã vực dậy và nhanh chóng trở thành thương hiệu phổ biến nhất trong năm nay. Đó là nhờ vào việc cho ra mắt một số lượng lớn quần ống rộng và thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Naver