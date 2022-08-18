Bật mí những items hoàn hảo, nâng tầm phong cách cho ngày chớm thu

Một chiếc áo len mỏng cộc tay mềm mại sẽ giúp chị em có một vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch. Khi diện loại trang phục này, các quý cô cũng trông trẻ trung hơn tuổi thật. Để phối một set đồ đi làm, các cô gái nên mix mẫu áo này với quần ống rộng hoặc chân váy midi là hợp lý. Gợi ý mix & match này tuy đơn giản nhưng giúp các quý cô có vẻ ngoài thanh lịch, nền nã. Các nàng văn phòng có thể diện mẫu áo có màu sắc trung tính cũng vẫn xinh xắn.

Vào mùa thu, thời tiết mát mẻ và đây chính là cơ hội để chị em F5 phong cách với vô vàn items sành điệu. Dưới đây là một vài gợi ý hay ho giúp bạn có thêm những outfit xinh xắn cho mùa thu này.

Áo len gile

Áo len gilet chính là item chiếm spotlight trong mùa thu năm nay. Gần như sao Hàn nào cũng ít nhất một lần diện mẫu áo này vì sự trẻ trung, ấn tượng mà áo len gilet mang lại. Có rất nhiều cách để diện đẹp áo len gilet, chẳng hạn như layer với áo cổ lọ, áo váy sơ mi…

Nhưng có thể nói áo phông – “linh hồn” của mùa hè và áo len – đặc trưng của mùa đông. Hai items tưởng chừng chẳng liên quan nhưng hóa ra áo phông và áo gile len lại là bộ đôi hợp không tưởng cho mùa thu. Set đồ này không quá kín đáo, nóng nực nhưng vẫn vừa đủ ấm áp trong tiết trời mùa thu se lạnh. Đã vậy, bộ đôi này còn mang vẻ xinh xinh “Hàn xẻng” nhìn là muốn yêu luôn chứ!

Áo blouse tay bồng

Nhìn áo blouse tay bồng dài tay hoặc tay lỡ là thấy ngay mùa thu rồi. Kiểu áo này là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày mát mẻ, diện đi chơi hay đi làm cũng hợp lý. Thích nhất là bạn chẳng cần băn khoăn chuyện phối đồ vì item này "cân" hết các thể loại quần cũng như chân váy. Khi đi chơi, bạn có thể "đổi gió" với áo blouse tay bồng dáng crop top cho hiện đại, trẻ trung.

Set áo cùng tông

Mốt diện áo cardigan do Jennie khởi xướng đã "tiến hoá" thêm một bước, tạo nên xu hướng diện set áo 2 dây - cardigan lửng cùng tông cực kỳ nịnh mắt mà bạn thấy dưới đây. Combo này đơn giản nhưng lại hết sức tôn dáng, kín đáo mà vẫn sexy. Nàng nào thích style năng động thì phối cùng quần jeans, quần tây ống rộng; điệu đà hơn chút đỉnh thì diện cùng chân váy.