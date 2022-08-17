So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì "công chúa"

Thời trang 17/08/2022 16:11

Váy xếp tầng là items dành cho các cô nàng "bánh bèo" chính hiệu. Những nàng mỹ nhân Việt cũng không thể bỏ qua sức hút của chiếc váy 'thần thánh" này.

Chi tiết "đinh" của item này chính là những lớp bèo nhún xếp chồng lên nhau, tạo thành những tầng váy bồng xòe, điệu đà không để đâu cho hết và hô biến vẻ ngoài của người diện trở nên yêu kiều, hút mắt hơn hẳn.

Chân váy xếp tầng dài chính là sự lựa chọn thông minh cho cô nàng muốn che đi khuyết điểm cơ thể. Độ bồng bềnh cùng chiều dài váy đến gần cổ chân, giúp người mặc trông thon gọn, cao ráo hơn. Chất liệu ưng ý nhất để tạo nên váy xếp tầng là vải chiffon hoặc voan hay lụa mỏng vì có độ mềm, chảy sẽ tạo hiệu ứng bồng bềnh rất đẹp mắt.So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 1

Angela Phương Trinh trở nên vô cùng quý phái với kiểu váy xếp tầng cổ điển. Hai gam màu trắng đen luôn đơn giản lại đem lại cho ‘’bà mẹ nhí’’ một vẻ đẹp hết sức vintage, dịu dàng, nữ tính.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 2

Sam mang đến hình ảnh của một quý cô duyên dáng, sành điệu khi diện chiếc váy gam trắng tinh khôi, với những đường xếp tầng đầy duyên dáng.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 3

Chị em yêu thích thời trang quý tộc hãy trưng dụng các thiết kế tay vai bồng bềnh hoặc chân váy xếp ly, xếp tầng trùm gối như Lã Thanh Huyền. 

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 4

Hoàng Thùy mix chân váy xếp tầng dài chấm gót với áo body ôm sát, tôn dáng.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 5

Cùng 1 chiếc chân váy, Hồ Ngọc Hà trong item này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác: gợi cảm hơn, quyến rũ và mỏng manh hơn Hoàng Thùy khi phối cùng áo bra-top.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 6

Tóc Tiên lựa chọn những chiếc váy xếp tầng có vạt trước ngắn còn vạt sau lại dài hơn để trở nên sexy. Dù diện một item tưởng chừng chỉ dành cho cô nàng bánh bèo thì Tóc Tiên cũng trở nên rất phong cách.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 7

Nhã Phương diện thiết kế xếp tầng, trễ vai phủ tông màu xanh pastel giúp tôn lên nước da trắng sáng và nhan sắc ngọt ngào không tỳ vết của cô nàng.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 8

Hari Won lại vô cùng ngọt ngào dễ thương với bộ đầm voan xếp tầng màu xanh ngọc với chi tiết phối nơ. Mái tóc màu bạch kim cộng thêm chiếc băng đô đính ngọc trai giúp bà xã Trấn Thành có một diện mạo ngọt ngào, xinh xắn. 

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 9

Cùng lăng xê kiểu xếp tầng công chúa, Hương Giang đã chọn chiếc váy voan màu tím ombre có thiết kế cầu kỳ và tinh tế, xếp tầng cầu kỳ. Phần thân trên của thiết kế xẻ sâu giúp người đẹp tôn khéo vòng một gợi cảm.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 10

Là tín đồ trung thành của trang phục màu hồng, Sĩ Thanh cũng mê mẩn những chiếc váy bồng xòe xếp tầng lộng lẫy như công chúa phủ tông màu này.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 11

Lan Ngọc hóa công chúa với chiếc váy xếp tầng dáng mulle phủ sắc hồng, dài sau ngắn trước khoe khéo chân thon.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 12

Cũng chọn bộ đầm tương tự như Lan Ngọc nhưng Bảo Anh lại toát lên vẻ cá tính khi mix cùng boots da bóng màu đen. 

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 13

Tưởng chừng là item dành cho các nàng bánh bèo, thế nhưng khi cùng diện một kiểu váy xếp tầng màu hồng khi kết hợp cùng màu tóc sáng của QuỳnhAnh Shyn hay kiểu tóc buộc đuôi ngựa của Bảo Anh thì lại trở nên vô cùng cá tính.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 14

Lý Nhã Kỳ cũng mê mẩn mẫu váy xếp tầng đang ‘’làm mưa làm gió’’ khi diện cả một chiếc váy xếp tầng ombre. Không thể phủ nhận là chỉ với một công thức phối đồ đơn giản mà Lý Nhã Kỳ đã trở nên ‘’nổi bần bật’’ trong sự kiện này.

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì 'công chúa' - Ảnh 15

Ngọc Trinh trở thành thâm điểm với chiếc váy 2 dây màu đỏ vô cùng lộng lẫy. Thiết kế này có phần ngực sẽ sâu hun hút, phần chân váy xếp tầng, đồng thời được đính kết pha lê lấp lánh góp phần tôn lên vẻ ngoài kiêu sa, sexy quyến rũ của người đẹp Trà Vinh.

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