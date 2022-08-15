Ngắm nhìn phong cách thời trang "sang, xịn" của Hoa hậu Mai Phương, "cân" đẹp mọi outfit từ mộc mạc đến sang chảnh

Người đẹp sở chiều cao 1m70, số đo ba vòng 82-63-92cm. Ngay từ đầu cuộc thi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã là thí sinh nhận được sự chú ý lớn nhờ học vấn "khủng" và nhan sắc hiện đại, cá tính. Ngoài đời, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương có style vừa sang chảnh lại vừa giản dị.

Chung kết Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định vào tối 12/8 với danh hiệu cao nhất thuộc về Huỳnh Nguyễn Mai Phương . Tân Hoa hậu sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Ngay sau đăng quang, cô trở thành cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Mai Phương không ngần ngại với thời trang cut out với chiếc váy tông hồng ngọt ngào khoe phần lườn eo đẹp xuất sắc.

Vóc dáng đẹp cho phép Mai Phương tự tin diện những thiết kế khoe eo thon. Cô cũng bắt trend sandal đế bánh mỳ mix cùng tất màu mè như bao cô gái trẻ khác.

Không thể thiếu những lúc ngọt ngào với váy lụa nữ tính và thả tóc đơn giản. Mai Phương được gọi là "nữ hoàng mặt mộc" bởi cô thường xuyên khoe mặt mộc lên mạng xã hội.

Mai Phương còn rất để ý đến những phong cách thời trang đang thịnh hành. Vào hè, người đẹp diện áo croptop hai dây và quần jeans. Điểm nhấn chính là kiểu tóc baby braids và được gắn thêm kẹp tóc sắc màu.

Nàng hậu xuất hiện với outfit không thể nóng bỏng hơn: Áo crop top cắt xẻ mix cùng chân váy đen ngắn. Cô chọn style trang điểm giống phương Tây, tạo cảm giác sexy hơn rất nhiều.

Khi tụ tập bạn bè, tân Miss World Vietnam 2022 chỉ đơn giản với trang phục là quần short jeans, áo ba lỗ nhưng trông vẫn rất bắt mắt.

Chọn một chiếc váy 2 dây gam màu trắng tinh tế, Mai Phương khoe bờ vai trần ngọc ngà cùng vóc dáng thon thả. Chiếc váy có độ hở vừa phải, chi tiết hoa thêu trên váy tinh xảo giúp người mặc vừa quyến rũ vừa thanh lịch.

Nhưng khi đi chơi cùng bạn bè, Mai Phương "lột xác" và lên đồ cực chất. Cô yêu thích phong cách vừa năng động, vừa quyến rũ. Khoác lên mình những chiếc váy body, Mai Phương cũng thể hiện được tối đa sự gợi cảm của bản thân.

Mai Phương nổi bật với vẻ dịu dàng, trong sáng khi diện lên mình chiếc đầm hai dây bản to trắng đen tinh tế. Trang phục vừa có thể tôn lên làn da trắng ngần cũng như vóc dáng thanh mảnh, thon gọn của nàng hậu.

Không khó để tìm thấy những bức hình khoe dáng với bikini của Mai Phương trên trang cá nhân.

Không cần lên đồ lộng lẫy, Mai Phương vẫn tỏa sáng ngoài đời thường.

Mai Phương có vẻ đẹp dịu dàng, cô diện trang phục đơn giản, mộc mạc khi tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.