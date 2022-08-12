Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng "bỏng mắt" với style "nửa kín nửa hở" khoe trọn đường cong

Thời trang 12/08/2022 16:10

Sở hữu vóc dáng "vạn người mê", Ngọc Trinh không ngần ngại diện lên người những thiết kế cắt xẻ táo bạo, phô diễn đường cong.

Ngọc Trinh được biết đến là "gà cưng" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp và là "nữ hoàng nội y" không thể thay thế trong lòng khán giả. Xuyên suốt sự nghiệp, cô được biết đến với nhiều phát ngôn gây sốc, "đập hộp" hàng hiệu sang chảnh, Ngọc Trinh là một cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt trong hơn 10 năm qua. Với sự nghiệp người mẫu thăng hoa, gu thời trang của cô nàng luôn là đề tài "nóng" để mọi người bàn tán. Sở hữu lợi thế về ngoại hình, Ngọc Trinh không ít lần khiến khản giả "đỏ mặt" với những trang phục hở bạo "nửa kín nửa hở" khoe đường cong quyến rũ.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 1

Trang phục tông đen cùng những đường cắt, khoét táo bạo, giúp Ngọc Trinh khoe được vóc dáng nuột nà, đường cong nóng bỏng. 

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 2

Chân váy trắng kết hợp cùng áo kiểu dáng như đồ tắm chỉ khéo che chắn "tòa thiên nhiên".  Set trang phục giúp Ngọc Trinh phô diễn được đường cong đẹp mắt.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 3

Bộ trang phục màu đen giúp người đẹp Trà Vinh gây chú ý bởi đường cut-out nơi chân ngực, khoe vòng 1 lấp ló.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 4

Ngọc Trinh xuất hiện nổi bật tại sân bay khi mặc bên ngoài bộ vest lịch lãm nhưng bên trong chiếc áo vest, nữ hoàng nội y lại diện bikini trắng.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 5

Thời trang sân bay của Ngọc Trinh cũng nhiều lần gây "nhức nhối" người đối diện. Chân dài Tây Ninh làm náo loạn sân bay với mốt áo "bên mất bên còn" khoe body triệt để với vòng eo con kiến và tấm lưng nuột nà.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 6

Là tín đồ yêu thích màu hồng, người đẹp ngày càng chứng minh gu thời trang “không phải dạng vừa” khi liên tục đăng tải những hình ảnh khoe sắc vóc ngày càng mặn mà trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 7

Không ít lần Ngọc Trinh khiến khán giả "bỏng mắt" khi diện những bộ trang phục cut out đầy táo bạo, khoe đường cong chữ S đầy gợi cảm trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 8

Ngọc Trinh phô diễn đường cong cực gắt với váy ôm body với khoảng hở ở ngực, eo.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 9

Áo xuyên thấu lộ bra cũng là lựa chọn hàng đầu của chân dài Trà Vinh.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 10

Cứ mỗi lần lên đồ nửa kín nửa hở như thế đến các sự kiện hay tham gia tiệc tùng, Ngọc Trinh đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Với phong cách thời trang thế này, Ngọc Trinh dễ dàng giành trọn spotlight.

Ngọc Trinh và những lần khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' với style 'nửa kín nửa hở' khoe trọn đường cong - Ảnh 11

Váy áo dự sự kiện của Ngọc Trinh luôn kiệm vải. Người đẹp luôn tuân thủ quy tắc nếu trước kín thì hở sau và ngược lại. 

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