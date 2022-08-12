4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở

Thời trang 12/08/2022 07:30

Đây là 4 kiểu áo blouse đang được yêu thích và lăng xê nhiệt tình trong thời gian gần đây.

Áo blouse hoa

Nếu có ý định tìm một chiếc áo blouse nền nã diện thì bạn nên để ý đến kiểu áo hoạ tiết hoa xinh xẻo này. Áo blouse hoa diện lên sẽ cho bạn vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng. Cô nàng nào diện lên cũng tươi tắn, nổi bật hơn vài phần, chưa kể bạn còn dễ mix & match nữa cơ. Vì vậy, bạn đừng quên update tủ đồ với một vài mẫu áo blouse hoa thật xinh tươi ngọt ngào. Với kiểu áo này bạn có thể mix cùng quần jeans, quần vải hay chân váy cũng đều hợp cả.

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 1

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 2

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 3

Áo blouse cổ vuông

Kiểu áo blouse được lòng nhiều quý cô nhất nhì ắt là áo blouse cổ vuông chứ chẳng phải item nào xa lạ. Muốn diện đồ thêm phần thanh lịch, "chanh sả", bạn chỉ việc sắm item này và kết hợp chân váy, quần dài thôi.

Trước sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại, phần cổ áo được khoét rộng , vuông vức, tạo khoảng hở duyên dáng giúp các nàng khoe trọn được hàm xương quai xanh và tôn lên triệt để vòng 1.

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 4

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 5

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 6

Áo blouse cổ xếp bèo

Những chiếc áo blouse cổ xếp bèo luôn mang đến cảm giác rất điệu đà, nữ tính, tăng sự nổi bật cho cả set trang phục, ngay cả khi bạn đang diện một chiếc áo blouse trơn màu nhã nhặn. Kiểu áo này vốn đã rất nổi bật nên cách lý tưởng nhất để hoàn thiện một outfit hài hòa chính là mix&match với những mẫu quần giản đơn, chẳng hạn như quần jeans ống đứng, skinny jeans hay quần âu màu nhã nhặn, vậy là sẽ ghi tối đa điểm sang chảnh, thanh lịch.

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 7

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 8

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 9

Áo blouse cổ Chelsea

Thiết kế cổ áo vát nhọn này chính là điểm nhấn giúp những mẫu áo blouse vốn điệu đà trở nên thời thượng và phóng khoáng hơn, nâng cao vẻ sành điệu cho người diện. Thêm một điểm rất đáng lưu tâm nữa là chi tiết cổ Chelsea vát nhọn sẽ tạo hiệu ứng thon thả cho vóc dáng của người diện, chị em mà sắm mẫu áo này thì sẽ lợi đủ đường. Đừng chỉ diện mỗi áo blouse màu trung tính, có rất nhiều mẫu áo blouse cổ Chelsea mang gam màu pastel tuyệt đẹp, chị em nên ưu tiên sắm để phong cách thêm trẻ trung mà vẫn trang nhã.

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 10

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 11

4 kiểu áo blouse đáng mua nhất, làm nên phong cách yêu kiều, sang trọng cho nàng công sở - Ảnh 12

Loạt gợi ý mix&match cực sành điệu với áo tank top mà bạn không thể bỏ qua

Loạt gợi ý mix&match cực sành điệu với áo tank top mà bạn không thể bỏ qua

Chỉ vài bí quyết đơn giản, bạn có thể "xử gọn" chiếc áo tank top, lên đồ cực thời trang rồi.

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