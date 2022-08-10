Có đến 4 mẫu váy cứ diện là gầy, tha hồ mặc đẹp mọi lúc mọi nơi

Ngoài kiểu dáng suông dài quen thuộc, váy baby doll còn có thiết kế bồng bềnh ở phần thân và đường thắt eo nhẹ giúp tạo cảm giác dịu dàng và nữ tính hơn. Đây là mẫu váy được nhiều chị em Hàn Quốc ưa chuộng bởi chúng có thể kết hợp với nhiều phụ kiện đi kèm và giúp chị em che đi vòng eo bánh mì của mình. Ai chưa có mẫu váy muôn thuở này trong tủ thì nhanh chóng tậu ngay đi nhé!

Mọi item tối màu, đặc biệt là trang phục màu đen đều giúp vóc dáng trở nên thanh mảnh, gọn gàng. Vậy nên, tủ đồ của bạn cũng nên có sự xuất hiện của vài mẫu váy mang tông màu trầm. Không chỉ thu gọn vóc dáng tốt, váy trầm màu còn được đánh giá cao ở sự sang trọng và tôn da tươi sáng. Nhắc đến váy tối màu thì không chỉ có váy đen, chị em có thể lựa chọn một số gam màu khác như là: nâu, xanh than hay tím đậm… Tất cả đều hack dáng tốt và rất sành điệu. Một số nàng có thể lo ngại rằng váy tối màu sẽ khiến vẻ ngoài trông "dừ" hơn. Tuy nhiên, nếu diện các mẫu váy đơn giản, không quá dài rộng, diện mạo của chị em sẽ không bị cộng tuổi, mà trông vẫn thời thượng.

Váy quấn

Ứng cử viên tiếp theo trong danh sách lần này chính là mẫu váy quấn với kiểu dáng độc đáo và không kém phần bánh bèo, tiểu thư. So với các mẫu váy khác, váy quấn có điểm nhấn nổi bật ở phần eo với dây buộc nơ nữ tính. Bên cạnh đó, phần cổ tim của váy cũng là một chi tiết khác biệt giúp người mặc trông dịu dàng và cuốn hút hơn. Kiểu váy này chắc chắn sẽ là trợ thủ cho những cô nàng sở hữu thân hình đồng hồ cát hay thân hình quả lê tôn lên vóc dáng của mình. Bạn chỉ cần mix thêm một chiếc túi xách và đôi giày cao gót sandal là đã có ngay một outlook siêu dễ thương và dịu dàng rồi đó.

Váy chữ A

Với phom váy đơn giản, có độ ôm nhẹ ở phần trên và suông thẳng ở phía dưới, váy chữ A sẽ là sự lựa chọn vô cùng phù hợp để chị em hô biến vóc dáng của mình trở nên thon gọn. Bên cạnh đó, váy chữ A còn thường được thiết kế với kiểu dáng ngắn nên sẽ nâng cao hiệu quả tôn dáng, giúp chị em trông cao ráo và thanh mảnh hơn. Váy chữ A cũng mang lại hình ảnh nhí nhảnh, trẻ trung, là món đồ không thể thiếu trong tủ nếu bạn đang muốn ''lão hóa ngược'' mùa hè này.