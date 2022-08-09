Diện blazer như "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê

Thời trang 09/08/2022 00:15

Mỗi khi diện blazer, Tăng Thanh Hà luôn khiến hội chị em phải "điêu đứng" vì phong cách thời trang quá sang chảnh, thanh lịch.

Áo blazer là món đồ chưa bao giờ hết hot và luôn được các cô gái yêu thích. Ưu điểm của mẫu áo này vừa lịch sự vừa thời thượng, rất hợp với chị em mặc đi làm hoặc đi chơi dạo phố. Với kiểu áo sang xịn này cũng rất hợp để mặc vào mùa nóng vừa giúp chị em có được những outfit thời thượng nên không có gì khó hiểu khi áo blazer cộc tay được các sao Việt ưu ái diện.

Trong số đó, phải kể đến "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà. Kiểu áo này được người đẹp diện đẹp miễn chê, toát lên gu thời trang sành điệu, có chất riêng và cực kỳ ổn định. Nếu bạn vẫn chưa biết phải phối đồ như thế nào với blazer, hãy học hỏi Tăng Thanh Hà để sở hữu gu thời trang vạn người mê nhé!

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 1

Bạn có thể mặc blazaer phom rộng vạt chéo như một chiếc áo sơ mi và kết hợp với quần tây hoặc quần shorts. Đối với những chiếc áo khoác dáng dài, hãy biến chúng thành một chiếc váy ngắn trên gối (blazer dress) cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 2

Với áo blazer cộc tay mix cùng quần shorts dáng suông ton sur ton và áo crop top có màu sắc hài hòa với set đồ, nữ diễn viên toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung phóng khoáng. "Ngọc nữ" còn khéo léo hoàn thiện set trang phục đơn sắc bằng một chiếc túi xách mang tông màu nâu, kiểu dáng đơn giản, khiến tổng thể phong cách càng thêm tinh tế.

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 3

Hà Tăng cũng từng chọn diện blazer cộc tay mix với áo phông và quần âu kiểu dáng đơn giản. Vẫn là kiểu blazer cộc tay thanh lịch chỉn chu nhưng khi mix thêm áo phông trắng và quần ống lửng, set đồ của Hà Tăng đã thêm vài phần chỉn chu, sang xịn để diện đến sở làm. 

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 4

Với áo blazer mang tông màu đen, viền trắng, Hà Tăng mix cùng áo phông đen, quần jeans xanh năng động. Cô chọn diện cùng giày sneakers trắng để tạo ra outfit trẻ trung và hiện đại. Chính nhờ lối mix&match cao tay này mà dù mặc blazer tối màu, "ngọc nữ màn ảnh" vẫn sành điệu và nổi bật hút mắt.

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 5

Với chiếc áo blazer sáng màu sẽ giúp tổng thể trang phục thêm phần trẻ trung, bắt mắt. Người đẹp sẽ thay quần jean bằng quần âu cùng sandal cao gót càng tăng thêm vẻ lịch sự, chỉn chu phù hợp với môi trường công sở hay các dịp quan trọng.

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 6

Blazer kẻ ca rô thường rất được ưa chuộng vào những ngày thu đông. Nếu chán quần jeans, áo thun, bạn có thể biến tấu blazer với váy ngắn như Tăng Thanh Hà để trông cá tính hơn.

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 7

Nếu chọn blazer độn vai với tông màu xanh xám khá đứng tuổi, bạn nên tham khảo cách Tăng Thanh Hà diện cùng quần lửng và sơ mi trắng để cân bằng tổng thể trang phục. Cô nàng còn phối bộ suit đơn giản cùng kính mắt và bốt cùng tông đen quyền lực. 

Diện blazer như 'ngọc nữ' Tăng Thanh Hà để có gu thời trang miễn chê, ai nhìn cũng phải mê - Ảnh 8

Áo blazer bằng da thuộc là một lựa chọn phù hợp cho mùa lạnh. Chất liệu da giữ hơi ấm rất tốt. Hãy chọn loại da thuộc tối màu để dễ bảo quản. Ưu tiên da thuộc thay vì da lộn, vì da lộn (suede) khó bảo quản hơn rất nhiều trong thời tiết ẩm.

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