4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng

Thời trang 08/08/2022 08:16

Với blazer cộc tay, chị em hoàn toàn có thể xúng xính trong những ngày nóng nực lẫn những ngày dịu mát của đoạn cuối mùa hè.

Ngoài kiểu dáng dài tay, blazer còn một phiên bản mát mẻ, nhẹ nhàng khác mà chẳng phải chị em nào cũng biết, đó chính là áo blazer cộc tay. Item này rất dễ mặc, lại mang phom dáng oversize nên thân hình thon thả hay mũm mĩm cũng đều diện đẹp. Với áo blazer ngắn tay, bạn cũng có thể tìm kiếm được rất nhiều biến tấu, chẳng hạn như áo dáng ngắn, dáng dài; áo kẻ sọc, kẻ ô; hay blazer màu trung tính, màu pastel… cũng đều ổn.

Phối cùng đầm liền dài

Một sự kết hợp vừa nữ tính, vừa thanh lịch rất hay ho cho các chị em công sở chính là combo thời trang gồm áo blazer cộc tay và đầm liền dáng dài. Khác với blazer dài tay, áo blazer cộc tay khi mix cùng đầm dài không chỉ mát mẻ lại còn mang đến sự dịu dàng, trẻ trung cực kì ấn tượng mà các cô nàng nào cũng nên thử. Với set đồ này, bạn hãy mix cùng giày búp bê hoặc dép sandal đơn giản cũng trông tinh tế và xinh xắn lắm rồi.

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 1

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 2

Phối cùng quần jeans

Item không thể thiếu khi phối đồ với blazer cộc tay chính là quần jean. Với những chiếc quần jean có kiểu dáng và màu sắc basic thì các nàng chỉ cần thêm một chiếc áo thun đơn giản là đã có thể thoải mái ra ngoài rồi.

Bên cạnh đó các cô gái cũng có thể phá cách một chút với những chiếc quần có phần ống hơi loe nhẹ hoặc một vài đường cắt xẻ nhỏ để tạo điểm nhấn. Ngoài những màu sắc nhẹ nhàng như màu ghi, màu đen, màu xanh, màu trắng,… thì những tone màu nổi bật như vàng cũng là một lựa chọn không tồi đâu nha.

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 3

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 4

 

Phối cùng quần shorts

Phối blazer cộc tay với quần short ngắn sẽ mang đến cho nàng một cái nhìn vô cùng trẻ trung và thanh lịch. Set đồ này còn giúp các nàng “nấm lùn” ăn gian chiều cao một cách đáng kể, bởi nó sẽ đánh lừa thị giác giúp cho đôi chân của nàng nhìn thon và dài hơn. Khi mix blazer và quần short, nàng nên lựa chọn những mẫu có màu sắc đơn giản, ưu tiên những mẫu quần có cùng tone màu với màu áo để set đồ trở nên hợp mắt hơn.

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 5

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 6

Phối cùng quần ống suông

Là 2 item đặc trưng của chốn công sở, áo blazer cộc tay khi kết hợp với quần ống suông đem đến cho các chị em sự thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc mà lại còn rất năng động và trẻ trung. Đặc biệt, trong mùa hè này, các nàng hãy chọn phối 2 món đồ này theo gam màu trung tính và pastel sẽ mang đến cho bạn những set đồ vô cùng bắt mắt và tươi sáng, vừa trendy lại cực kì phù hợp với không khí mùa hè. 

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 7

 

4 kiểu diện blazer cộc tay không những không già mà còn ghi điểm thanh lịch, thời thượng - Ảnh 8

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm

Những cô nàng có thân hình mũm mĩm, chiều cao khiêm tốn hay chân không được thon thả cứ thử ngay các kiểu quần shorts "nịnh dáng" này, đảm bảo sẽ ghi điểm trong mắt mọi người đấy!

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