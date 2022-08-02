Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách

Thời trang 02/08/2022 08:36

Chị em hãy cập nhật công thức cũng như cách phối đồ với trang phục denim để thăng hạng phong cách mình nhé!

Áo khoác denim

Áo khoác denim là một lựa chọn lý tưởng để trẻ hóa cả set trang phục. Chị em có thể thỏa sức sáng tạo khi diện áo khoác denim. Đơn giản nhất, bạn hãy kết hợp áo khoác denim cùng áo thun trắng/sơ mi và quần ống rộng, công thức này sẽ mang đến vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung. Thú vị hơn, hãy thử mix áo khoác denim với váy điệu đà. Combo này rất nữ tính mà vẫn toát lên vẻ phong cách, thời thượng.

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 1

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 2

Áo sơ mi denim

Kể từ mùa xuân năm nay, áo sơ mi denim đã chính thức lội ngược dòng, trở thành item được hội sành mặc diện nhiệt tình. Điểm ấn tượng nhất của áo sơ mi denim chính là nét trẻ trung, cá tính, nàng nào diện cũng hack được ít nhất 5 tuổi. Quan trọng là, áo sơ mi denim vẫn sẽ đảm bảo cho nàng 30+ vẻ ngoài thanh lịch, trang nhã, diện đi chơi hay đi làm đều chuẩn không cần chỉnh.

Áo sơ mi denim vốn đã nổi bật, nên chị em mix cùng quần jeans đen, hoặc quần âu cơ bản là hút mắt, không sợ bị chìm nghỉm. Hội sành điệu khi diện sơ mi denim còn không quên nhấn nhá một chiếc dây chuyền vàng dáng mảnh, hoặc vòng ngọc trai để trông sang chảnh hơn.

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 3

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 4

Quần denim ống đứng

Với phom dáng gọn gàng, không quá rộng cũng chẳng hề bó sát, quần denim ống đứng là item dành cho mọi nàng. Không chỉ toát lên nét trẻ trung, quần denim ống đứng còn được đánh giá cao ở sự thanh lịch. Khi kết hợp item này cùng áo sơ mi, áo len mỏng và sơ vin gọn gàng, chị em sẽ hoàn thiện được outfit đẹp từ công sở ra phố.

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 5

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 6

Chân váy denim

Thời gian gần đây, xu hướng thời trang đã bắt đầu được định hình với một số items cực hot, trong đó có chân váy denim. Kiểu chân váy hot hit này mang đến sự trẻ trung, xen lẫn nét bụi bặm. Trong đó, nổi bật phải nói đến chân váy denim phom dáng suông. Thiết kế này sẽ giúp tăng vẻ trang nhã, nhẹ nhàng cho outfit, dù chị em chọn chân váy denim ngắn hay dài cũng dễ ghi điểm thanh lịch.

Ưu điểm của chân váy denim dáng suông còn nằm ở chỗ, item này mang đến sự chỉn chu, gọn gàng cho outfit, chị em sẽ không sợ bị dìm dáng hay trông luộm thuộm khi diện mẫu chân váy này.

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 7

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 8

Denim-on-denim

Công thức denim-on-denim còn cực kỳ hiệu quả trong khoản hack tuổi. Kiểu đồ này sẽ giúp vẻ ngoài của nàng 30+ nhìn trẻ ra ít nhất 5 tuổi, nhưng không sợ bị "cưa sừng làm nghé". Với nét retro phảng phất, công thức denim-on-denim sẽ đem đến làn gió mới cho phong cách, giúp gu diện đồ của chị em thêm đa dạng, chứ không sợ bị một màu.

Xoay quanh công thức này cũng có nhiều cách mix, chẳng hạn như áo sơ mi + chân váy denim, áo sơ mi + quần jeans hay áo blouse denim nữ tính + quần ống rộng…

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 9

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách - Ảnh 10

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản, nhẹ nhàng thì phối đồ theo những gam màu trung tính này cũng sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch, thăng hạng gu thời trang hơn.

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