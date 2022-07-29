Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang

Thời trang 29/07/2022 16:37

Với 6 kiểu áo này, các nàng vẫn có được những bộ cánh vừa chống nắng tuyệt đối lại vừa trendy hết nấc.

Áo khoác jean

Áo khoác jeans là món đồ được yêu thích quanh năm bởi sự tiện dụng và đa năng của nó. Với thiết kế cứng cáp, bụi bặm, áo khoác jeans sẽ hô biến set đồ của bạn trông cá tính và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, vải denim có khả năng che nắng, gió tốt, lại thoáng mát hơn rất nhiều so với vải dạ, vải nỉ của các loại áo khoác Thu - Đông. Bên cạnh đó, kiểu dáng oversized sẽ giúp các bạn gái dễ phối với nhiều phong cách khác nhau, trong nhiều dịp khác nhau.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 1

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 2

Áo khoác voan

Một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để các nàng chọn một chiếc áo khoác mùa hè chính là chất liệu. Áo khoác với chất liệu voan mỏng nhẹ sẽ đem đến cảm giác dễ chịu cho các quý cô. Những chiếc áo khoác voan xuyên thấu là một gợi ý thú vị cho chị em vì chúng đem đến cảm giác "mặc mà như không mặc".

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 3

Vào những hôm tiết trời mùa hè không quá oi bức, các nàng sẽ có một vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính khi diện loại áo khoác này. Chi tiết điểm nhấn buộc vạt áo sẽ giúp tạo nét trẻ trung cho phong cách của phái đẹp. Các cô gái có thể tùy ý kết hợp áo khoác voan buộc vạt với váy hoặc áo hai dây sẽ hết sức xinh xắn.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 4

Áo sơ mi

Tận dụng ngay chiếc sơ mi thông thường, nhiều cô nàng đã sử dụng nó như 1 chiếc áo khoác mỏng nhẹ bên ngoài để tránh nắng. Diện sơ mi layer với áo crop top là bạn có ngay set đồ năng động, hút mắt. Nếu muốn tạo thêm điểm nhấn thú vị thì bạn đừng ngại chọn những mẫu sơ mi có tông màu rực rỡ như xanh lá, hồng neon, vàng cam…

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 5

Những mẫu sơ mi màu nổi cũng đang là hot trend của mùa Hè năm nay. Bên cạnh sơ mi dáng rộng thông thường, bạn cũng có thể chọn khoác những mẫu sơ mi dáng crop top để tạo điểm nhấn khiến vóc dáng trông cao ráo hơn.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 6

Áo blazer vải line

Những chiếc áo blazer có lẽ đã quá quen thuộc đối với các quý cô rồi. Trong những ngày hè, các nàng hãy chọn những kiểu áo blazer được làm tử vải linen sẽ phù hợp hơn cả. Chất vải linen mát mẻ sẽ đem lại cảm giác dễ chịu tuyệt đối cho người mặc. Chị em có thể tùy ý chọn những mẫu blazer dài tay hoặc cộc tay đều được.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 7

Trong trường hợp muốn trông trẻ trung hơn, các cô gái hãy tự tin diện blazer có gam màu sáng. Còn những kiểu áo blazer có màu sắc trung tính sẽ phù hợp với các quý cô thích sự thanh lịch và nền nã.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 8

Áo cardigan mỏng

Những chiếc áo khoác cardigan ấm áp là phụ kiện đặc trưng cho tiết trời se lạnh, song bạn vẫn có thể diện những chiếc áo với chất vải len mỏng hơn vào mùa hè. Thiết kế đơn giản, hơi ôm nhẹ sẽ khiến phái nữ có vẻ ngoài dịu dàng.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 9

Vào mùa hè, những chiếc cardigan dáng ngắn được dịp phát huy tác dụng, đem lại vẻ tinh nghịch, năng động cho người mặc. Những chiếc áo dáng dài có độ rũ cũng được yêu thích trong những ngày nóng bức. Nếu đã quá quen thuộc với những chiếc áo khoác trơn màu thì các loại áo có họa tiết hình khối hoặc phối từ nhiều màu khác nhau cũng là một sự lựa chọn ổn.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 10

Áo xuyên thấu

Áo xuyên thấu có chất vải mỏng nhẹ, tạo cảm giác nửa kín nửa hở nên rất được các cô nàng sành điệu yêu thích. Với kiểu áo này, bạn có thể mix cùng bra top hoặc bikini khi đi biển để vừa tránh nắng lại vừa tạo điểm độc đáo cho style. Chất vải xuyên thấu thoáng khí cũng tránh bí bức khi diện dưới nắng Hè oi ả.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 11

Khi diện áo xuyên thấu, bạn nên chọn bra đồng màu để tạo cảm giác kín đáo. Tuy nhiên, khi đến sở làm, bạn nên tránh diện áo xuyên thấu vì chúng dễ tạo cảm giác phóng khoáng, gợi cảm, không phù hợp với chốn công sở.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang - Ảnh 12

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