7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt

Thời trang 29/07/2022 10:00

Phom dáng của một item có thể quyết định xem tổng thể trang phục của bạn trông có hiện đại, sang trọng và tôn dáng hay không đấy.

Ngoài việc chọn trang phục có thời trang hợp mốt, hợp với lứa tuổi thì kích cỡ cũng là khía cạnh quan trọng cần xem xét. Một set đồ vừa vặn có thể giúp bạn thoải mái vận động và tự tin hơn. Thế nhưng, có một vài món thời trang khi chọn size lớn hơn một chút nhất định sẽ giúp bạn tránh gặp phải các vấn đề sau khi sử dụng và giặt giũ. Ngoài ra, còn có thể nâng tầm phong cách, giống như 7 items sau đây chẳng hạn.

Áo phông

Với chất liệu vải chủ yếu là cotton, sau khi giặt, chúng có khả năng co rút đến 20% so với kích thước ban đầu. Áo phông dáng rộng còn giúp che nhược điểm vóc dáng, mang đến nét trẻ trung, hiện đại cho phong cách. Bên cạnh đó, một chiếc áo phom rộng sẽ đảm bảo bạn không bị đổ quá nhiều mồ hôi cho lần mặc kế tiếp. Bạn có thể phối áo phông rộng với quần ôm vừa người để tạo sự cân đối cho bộ trang phục.

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 1

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 2

Áo sơ mi

Áo sơ mi thường được làm từ vải tự nhiên nên có thể bị co lại khi giặt/sấy dù không nhiều như áo phông. Tuy nhiên bạn sẽ không thể biết chính xác nó có thể bị co lại ở đâu - tay áo, cổ áo hoặc vai áo, nên tốt nhất hãy mua áo lớn hơn một chút so với kích cỡ cơ thể. Mặt khác, áo sơ mi dáng suông và không quá ôm sát sẽ giúp bạn trông vừa sang trọng, vừa thoải mái.

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 3

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 4

Áo len

Vào mùa đông, áo len là món thời trang sẽ chiếm sóng tủ đồ của bạn. Bởi vậy, chị em càng cần chú tâm khi mua sắm item này. Có một sự thật là áo len có xu hướng co lại rất nhiều, đặc biệt là nếu bạn chọn sai chế độ khi giặt. Vậy nên, áo len kiểu dáng suông rộng vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Bên cạnh đó, áo len rộng rãi cũng mang đến cảm giác ấm áp hơn, quan trọng là ghi trọn điểm sành điệu.

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 5

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 6

Áo blazer

Nếu bạn muốn nâng cấp phong cách ăn mặc của mình, cách dễ dàng nhất chính là bổ sung một vài chiếc blazer dáng oversized. Bạn có thể diện item này với quần dài hoặc váy, trông sẽ rất hiện đại và năng động.

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 7

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 8

Trench coat

Bởi vì chúng ta thường diện áo trench coat với những mẫu áo hay váy layer bên dưới, sẽ tốt hơn nếu bạn mua áo trench coat có kích cỡ rộng. Như vậy, bạn có thể dễ dàng kết hợp trench coat cùng nhiều lớp đồ, mà không sợ vẻ ngoài trông nặng nề, nuốt dáng.

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 9

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 10

Váy body

Váy body là váy ôm sát cơ thể, nếu mua đúng kích cỡ, bạn sẽ gặp phải tình huống bị lộ vết hằn nội y. Và để tránh điều này, hãy chọn váy bodycon lớn hơn size thật của bạn một chút. Dáng váy này vẫn tôn lên đường cong của bạn, chứ trông không bị bó chẽn kém sang. Kiểu váy này còn giúp bạn cảm thấy được dễ thở và thoải mái hơn.   

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 117 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 12

Tất

Cũng được làm chủ yếu từ vải cotton nên những đôi vớ chân sẽ bị co rút sau khi giặt. Nếu không muốn đôi chân bị bó chặt và khiến cho việc lưu thông của các mạch máu trở nên khó khăn hơn, nhớ chọn những đôi vớ chân lớn hơn 1 size.

7 món đồ thời trang nhất định phải mua lớn hơn 1 size nếu bạn không muốn trở thành cô nàng lỗi mốt - Ảnh 13

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