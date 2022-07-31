Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Những gam màu này cũng tạo được điểm nhấn bằng các mix & match hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay những món đồ có sẵn trong tủ của mình để biến hóa trở thành cô gái với style Hàn Quốc nổi bật một cách dễ dàng.

Ưu điểm của phong cách phối đồ Hàn Quốc nữ đó chính là khả năng dễ dàng áp dụng với nhiều đối tượng và nhiều không gian. Thông thường, nhiều người nghĩ trang phục mang các gam màu trung tính làm chủ đạo như: đen, trắng, xám, be… có phần tẻ nhạt. Thế nhưng, trên thực tế, rất nhiều quý cô sành điệu yêu thích cách lên đồ màu trung tính, và coi đây là chìa khóa để hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế, thanh lịch.

Áo thun trắng mix cùng quần jeans là một công thức khá "dễ đoán". Và thay vì chỉ giới hạn phong cách với những công thức quá kinh điển, chị em hãy thử kết hợp áo thun trắng với chân váy màu be như quý cô trên, style sẽ rất mới mẻ, nhưng không kém phần thanh lịch, tinh tế.

Tiếp tục là một công thức diện áo sát nách tinh tế, thanh lịch. Combo áo tank top màu đen mix cùng quần jeans trắng và sandal này còn cho hiệu quả hack tuổi tốt nhờ vẻ cá tính, chất chơi. Chiếc thắt lưng da tuy là món phụ kiện nhỏ, nhưng góp phần tôn dáng và nâng cấp set đồ.

Váy gilet và sandal quả là một cặp bài trùng hoàn hảo. Combo này giúp người mặc có được vẻ ngoài nữ tính, sành điệu mà chẳng cần cố. Ngoài những chuyến du lịch biển, bạn có thể áp dụng công thức này để đi dạo phố cuối tuần.

Với chiếc chân váy dáng dài này nàng có thể mix cùng áo thun hoặc áo sơ mi cách điệu đẻ trông trẻ trung. Nàng thêm xinh nức nở nếu khéo mix cùng đôi giày cao gót mũi nhọn.

Váy hai dây là một sự lựa thú vị trong những ngày oi nồng. Kiểu trang phục này đều vừa đủ để tôn lên những đường nét xinh đẹp nhất trên cơ thể. Đặc biệt chất liệu lụa cũng rất mỏng và mát mẻ trong những ngày hè.

Mix một chiếc đầm vintage cùng một chiếc áo khoác len mỏng nhẹ và kết hợp cùng một số phụ kiện như một chiếc túi chẳng hạn thì bạn cũng hóa tiểu thư xinh đẹp. Set đồ này sẽ giúp che đi khuyết điểm của thân hình mũm mỉm làm bạn trông thon gọn và xinh xắn hẳn ra.

Chỉ cần chọn một chiếc áo len trơn kết hợp với chân váy dài họa tiết hoặc nhấn nhá những đường xếp ly là đã mang đến cho bạn vẻ dịu dàng, nữ tính.

Trong những ngày se lạnh, bạn có thể mặc áo sơ mi bên trong, phối cùng áo gile len bên ngoài và chân váy xòe. Đừng quên kết hợp với boots cổ cao hoặc những đôi giày bánh bèo để set đồ thêm hoàn hảo.