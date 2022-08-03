Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm

Chân to tối kị với những kiểu quần ôm sát, nhất là với shorts. Quần shorts đã ngắn lại ôm lấy đùi nữa thì quá như "lậy ông tôi ở bụi này", bao nhiêu nhược điểm đùi to bị phơi bày ra hết. Nàng chân to luôn cần nhớ, đã chọn shorts là phải chọn những thiết kế ống rộng, thoải mái với chất vải nhẹ nhàng hoặc có thiết kế tạo ly đứng dáng... như vậy mới che đi được nhược điểm đôi chân cột đình của mình.

Quần shorts cũng có khả năng giúp chân bạn thon dài hơn đáng kể. Bạn nên chọn dáng quần cạp cao dáng quần vừa vặn, phần ống hơi xuông nhẹ sẽ giúp tạo hiệu ứng thị giác tốt nhất. Còn khi chọn quần shorts dáng dài suông rộng, bạn nên chọn dáng cạp cao với chiều dài đến khoảng 1/3 đùi vì sẽ giúp che đi phần đùi to nhất, khiến chân có cảm giác thon gọn.

Ưu tiên chọn quần cạp cao

Quần shorts cạp cao chính là cứu tinh cho những cô nàng nấm lùn, hoặc có phần lưng dài hơn chân, tạo hiệu ứng "kéo chân" cực tốt cho người mặc. Không chỉ chỉnh lại tỉ lệ cơ thể, chiếc quần này còn giúp eo bạn trở nên thon gọn, hơn rất nhiều so với quần cạp truyền thống. Đặc biệt, quần lưng cao giúp định hình lại phần thân trên, tạo cảm giác cân đối hơn.

Chọn chất liệu cứng cáp

Đặc biệt với những chiếc quần shorts vải, để lựa chọn chất liệu phù hợp, bạn nên hướng đến các loại vải dày dặn, có độ ôm vừa phải. Những chiếc quần có vẻ mỏng nhẹ và thoải mái hơn nhưng chất liệu lại dễ nhăn và không tôn lên được vóc dáng của người mặc.