Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm

Độ rộng của quần rất quan trọng

Chân to tối kị với những kiểu quần ôm sát, nhất là với shorts. Quần shorts đã ngắn lại ôm lấy đùi nữa thì quá như "lậy ông tôi ở bụi này", bao nhiêu nhược điểm đùi to bị phơi bày ra hết. Nàng chân to luôn cần nhớ, đã chọn shorts là phải chọn những thiết kế ống rộng, thoải mái với chất vải nhẹ nhàng hoặc có thiết kế tạo ly đứng dáng... như vậy mới che đi được nhược điểm đôi chân cột đình của mình.