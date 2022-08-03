Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm

Thời trang 03/08/2022 08:49

Những cô nàng có thân hình mũm mĩm, chiều cao khiêm tốn hay chân không được thon thả cứ thử ngay các kiểu quần shorts "nịnh dáng" này, đảm bảo sẽ ghi điểm trong mắt mọi người đấy!

Độ rộng của quần rất quan trọng

Chân to tối kị với những kiểu quần ôm sát, nhất là với shorts. Quần shorts đã ngắn lại ôm lấy đùi nữa thì quá như "lậy ông tôi ở bụi này", bao nhiêu nhược điểm đùi to bị phơi bày ra hết. Nàng chân to luôn cần nhớ, đã chọn shorts là phải chọn những thiết kế ống rộng, thoải mái với chất vải nhẹ nhàng hoặc có thiết kế tạo ly đứng dáng... như vậy mới che đi được nhược điểm đôi chân cột đình của mình.

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 1

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 2

Chọn quần có độ dài phù hợp

Quần shorts cũng có khả năng giúp chân bạn thon dài hơn đáng kể. Bạn nên chọn dáng quần cạp cao dáng quần vừa vặn, phần ống hơi xuông nhẹ sẽ giúp tạo hiệu ứng thị giác tốt nhất. Còn khi chọn quần shorts dáng dài suông rộng, bạn nên chọn dáng cạp cao với chiều dài đến khoảng 1/3 đùi vì sẽ giúp che đi phần đùi to nhất, khiến chân có cảm giác thon gọn.

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 3

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 4

Ưu tiên chọn quần cạp cao

Quần shorts cạp cao chính là cứu tinh cho những cô nàng nấm lùn, hoặc có phần lưng dài hơn chân, tạo hiệu ứng "kéo chân" cực tốt cho người mặc. Không chỉ chỉnh lại tỉ lệ cơ thể, chiếc quần này còn giúp eo bạn trở nên thon gọn, hơn rất nhiều so với quần cạp truyền thống. Đặc biệt, quần lưng cao giúp định hình lại phần thân trên, tạo cảm giác cân đối hơn.

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 5

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 6 

Chọn chất liệu cứng cáp 

Đặc biệt với những chiếc quần shorts vải, để lựa chọn chất liệu phù hợp, bạn nên hướng đến các loại vải dày dặn, có độ ôm vừa phải. Những chiếc quần có vẻ mỏng nhẹ và thoải mái hơn nhưng chất liệu lại dễ nhăn và không tôn lên được vóc dáng của người mặc.

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 7

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 8

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách

Diện đồ denim không khó, với 5 item sau đây cũng có thể giúp bạn cân mọi phong cách

Chị em hãy cập nhật công thức cũng như cách phối đồ với trang phục denim để thăng hạng phong cách mình nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   quần shorts chọn quần shorts cho người mập phối đồ mix đồ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 15 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt