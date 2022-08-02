Đừng nghĩ quần âu chỉ phù hợp chốn công sở, đây là 4 cách phối đồ với quần âu đi chơi "điệu nghệ" không kém fashionista

Nếu bạn còn nghĩ quần tây chỉ là item đi học đi làm thì nhầm rồi nhé! Khi bạn diện quần tây nữ ống đứng với áo thun trắng thì trông bạn sẽ lại vừa năng động, tươi trẻ. Nếu diện cùng áo thun đen sẽ giúp bạn trông thon gọn hơn, che triệt để các khuyết điểm của bạn. Ngoài kiểu áo thun đơn sắc quen thuộc, hãy thử mặc áo in họa tiết hoặc áo thun cách điệu để trông mới mẻ, năng động hơn.

Những cô nàng mình hạt sương mai chắc sẽ đổ đứ đừ với kiểu phối đồ siêu xịn sò này. Áo hai dây và quần tây tưởng chừng không hợp nhau lắm nhưng khi kết hợp lại trông rất ấn tượng.

Đặc biệt set đồ này đáng để cho những bạn nữ sở hữu "màn hình tivi phẳng lỳ" thử nhé. Mặc lên trông vô cùng nữ tính, gợi cảm và không kém phần thời trang. Những nàng vòng 1 “phì nhiêu” chưa chắc mặc đẹp bằng team ngực lép đâu.

Mix cùng áo sát nách

Thật không ngoa khi nói rằng, mùa hè chính là sự lên ngôi của mẫu áo sát nách. Khi kết hợp quần tây và áo sát nách dáng sơ mi đảm bảo sẽ cho bạn một set đồ thanh lịch đến khó tin. Hãy chọn một chiếc áo sát nách ôm phối với quần tây ông suông hoặc ống rộng. Một sự kết hợp khác là áo sát nách có độ phồng với một chiếc quần tây suông hoặc quần ống nhỏ… Sự phối hợp mang phong cách độc lạ và kiểu dáng của thời trang lạ nhưng lại hợp trend cho người mặc. Để trở nên nổi bật, nàng có thể chọn các tông áo sơ mi sát nách màu đỏ đô, đỏ đậm, xanh pastel… cùng quần nude, xám hoặc đen đều rất hợp rơ.

Mix cùng áo crop top

Nghĩ qua thì thấy không hợp nhưng mặc lên lại hợp không tưởng, đó là những gì có thể áp dụng cho set đồ áo croptop kết hợp quần tây này. 2 items tưởng chừng như chẳng có sự liên quan nào với nhau nhưng khi phối chung lại trở nên vô cùng ăn khớp.

Hãy kết hợp những chiếc crop top dáng ôm để khi mặc chung với quần tây vốn dĩ có độ rộng vừa phải thì tạo ra được sự hài hòa, cân đối. Ngoài ra màu sắc cũng rất quan trọng. Công thức vàng là áo màu sáng thì quần màu tối hoặc ngược lại nhé.