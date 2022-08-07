Phối đồ ngọt ngào với chân váy hoa cho nàng công sở, nữ tính, yêu kiều tựa nàng thơ

Về bản chất đây là món đồ đã có họa tiết và màu sắc bắt mắt nên các cô gái chỉ việc ghép đôi chúng với một chiếc áo trơn màu là đã đủ hài hòa rồi. Nếu tinh tế hơn, các nàng có thể chọn màu áo trùng với tông màu của họa tiết hoa trên chân váy. Đây là bí quyết giúp chị em tha hồ xúng xính chân váy hoa mà không lo bị chê là sến sẩm, lòe loẹt.

Chân váy hoa tưởng như chỉ diện để đi dạo phố hay đi du lịch. Tuy nhiên, nếu chọn lựa khéo léo, chị em vẫn sẽ có được vẻ ngoài đúng chất công sở. Cụ thể, hãy chọn chân váy hoa nhí, có phối màu trang nhã. Phiên bản chân váy hoa này sẽ mang đến cho style công sở sự tươi mới, trẻ trung, mà vẫn rất tinh tế, thanh lịch.

Cô nàng này có cách phối màu sắc rất hay khi mix áo blouse xanh baby với chân váy hoa gam màu xanh lá làm chủ đạo. Đây là combo nổi bật, yêu kiều mà vẫn tinh tế. Cuối cùng, để nâng cấp cả bộ đồ, một đôi sneaker trắng chính là lựa chọn hoàn hảo

Công thức chân váy dài nhã nhặn mix với áo blouse trắng kem đang được gái Hàn rất ưa chuộng vì mặc lên là ghi điểm phong cách, vẻ ngoài toát lên sự nhẹ nhàng, tao nhã, đầy cuốn hút

Phối cùng áo sơ mi

Với chân váy hoa, bạn chỉ cần nhớ đúng một quy tắc khi mix&match là hãy chọn những chiếc áo sơ mi tối giản nhất, nếu là trơn màu thì càng tốt để hoàn thiện được set đồ thật hài hòa, thuận mắt. Bên cạnh đó, trong muôn kiểu giày dép thì những kiểu dáng đơn giản, mang gam màu nhã nhặn sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn cả vì chân váy hoa vốn đã khá nổi bật, nhiều màu sắc.

Áo sơ mi mang vẻ thanh lịch còn chân váy hoa sẽ giúp cân bằng độ nữ tính và thướt tha cho vẻ ngoài của bạn. Kiểu phối đồ này không chỉ được gái Hàn mê mệt mà các cô nàng người Pháp cũng cực kỳ ưa chuộng. Bạn có thể dễ dàng phối thêm một vài món phụ kiện như túi xách, túi cói để càng tôn lên vẻ nữ tính, nhẹ nhàng.

Phối cùng áo blazer

Nếu bạn đang tìm kiếm một outfit thanh lịch để diện trong môi trường công sở thì mix chân váy hoa nhí dáng dài cùng áo khoác blazer là lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Nàng hoàn toàn có thể mặc set đồ này đi chơi hay đi làm đều xinh xắn và có sự sang trọng. Những chiếc áo khoác màu trắng sữa hoặc màu vàng bơ sẽ giúp bạn trẻ trung hơn. Còn nếu bạn muốn set đồ lịch sự và phù hợp với mọi hoàn cảnh thì màu đen sẽ là item số một.

Với vẻ thướt tha, ủy mị của chân váy hoa, blazer sẽ là bạn đồng hành lý tưởng để tạo nét cá tính, thời thượng cho cả set đồ. Thậm chí set đồ còn cho thấy vẻ "chanh sả" nếu bạn chọn toàn gam màu trung tính.

Phối cùng áo phông

Công thức phối áo phông với chân váy hoa là cách mix đồ tối giản nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể áp dụng. Chiếc áo phông với kiểu dáng đơn giản sẽ giúp toàn bộ outfit của bạn trông trẻ trung và năng động hơn. Đặc biệt, sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn biết cách phối màu của áo phông với các hoạ tiết hoa nhí trên váy. Sự tinh tế trong các chi tiết nhỏ sẽ khiến bạn trông có gu và hiện đại hơn đó.

Những chiếc áo phông dễ mặc, chẳng kén dáng người. Nàng có thể chọn những chiếc áo dáng rộng hoặc áo dáng ôm để mix cùng chân váy hoa nhí. Một outfit siêu cá tính với chân váy hoa nhí và áo phông in họa tiết, kết hợp cùng một đôi giày thể thao màu trắng, một chiếc túi xách quai chéo,… đơn giản nhưng không hề đơn điệu chút nào. Nàng sẽ vô cùng nổi bật khi diện lên người set đồ này cho mà xem.