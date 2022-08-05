Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi

Thời trang 05/08/2022 07:55

Mùa hè là mùa của những chiếc áo sơ mi họa tiết. Nhưng để có một outfit thanh lịch, thời thượng, không bị "sến" thì không phải ai cũng biết.

Phối theo màu sắc tương đồng

Nguyên tắc phối đồ theo màu sắc tương đồng ở đây không có nghĩa là cùng tông màu lạnh hoặc tông màu nóng mà là chú ý về độ tương đồng nhất định giữa sắc màu của họa tiết. Từ đó tạo ra hiệu ứng tương phản về sắc màu, góp phần tạo sự nổi bật cho trang phục cũng như cho người mặc.

Đơn giản nhất cho nguyên tắc phối này chính là dựa vào các màu cơ bản gồm đỏ, đen và trắng. Tuy đây là những gam màu đã thịnh hành từ rất lâu nhưng nó không bao giờ bị lỗi thời. 

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 1

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 2

Phối cùng chân váy

Áo sơ mi họa tiết nữ tay ngắn vô cùng “dễ tính” vì nó có thể cùng bạn biến hoá với mọi mẫu chân váy từ xoè điệu đà cho đến da cá tính. Một chiếc chân váy sẽ là người bạn vô cùng ăn ý với mẫu áo sơ mi nữ tay ngắn của bạn. Bạn có thể tha hồ lựa chọn mẫu chân váy mà mình yêu thích để mix cùng áo sơ mi bởi chúng đều rất phù hợp.

Tuy nhiên, khi mix chân váy và áo sơ mi nữ tay ngắn bạn cần phải chú ý tới màu sắc và họa tiết nhé. Với những chiếc váy xòe hay có màu sắc bắt mắt thì bạn chỉ nên chọn những mẫu áo sơ mi có màu sắc nhẹ nhàng, với kiểu dáng đơn giản hơn một chút để có được một bộ trang phục hài hòa nhất.

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 3

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 4

Phối cùng quần shorts trắng

Dù dạo phố hay đi biển, chị em cũng có thể áp dụng công thức áo sơ mi họa tiết cùng quần shorts trắng. Chỉ cần buộc vạt nhấn nhá sẽ mang đến nét phóng khoáng cho người diện. Khi chọn chiếc quần short trắng để mix cùng, người mặc có được outfit hài hòa và không kém phần nổi bật, ngay cả khi diện áo sơ mi họa tiết tối màu, chị em cũng sẽ không bị cộng tuổi.

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 5

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 6

Phối cùng quần jeans

Sự kết hợp giữa hai item này tạo ra một phong cách không quá cầu kì nhưng nó lại đem tới những set đồ vô cùng an toàn. Tuy đơn giản nhưng nó lại không hề khiến bạn cảm thấy nhàm chán, vì sự kết hợp này luôn đem tới nét trẻ trung và năng động.

Bạn có thể lựa chọn những mẫu áo sơ mi nữ tay ngắn họa tiết hoa mix cùng với quần jeans để set đồ thêm phần sinh động hơn. Với một cô nàng cá tính thì đừng quên lựa chọn một chiếc quần jeans rách và đôi sneaker bạn nhé!

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 7

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi - Ảnh 8

4 kiểu giày dép "cân" mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân

4 kiểu giày dép "cân" mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân

Những kiểu giày dép này không chỉ giúp chúng ta đi lại dễ dàng hơn mà còn có thể phối với nhiều loại trang phục khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   áo sơ mi sơ mi họa tiết phối đồ với sơ mi họa tiết

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt