Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi

Đơn giản nhất cho nguyên tắc phối này chính là dựa vào các màu cơ bản gồm đỏ, đen và trắng. Tuy đây là những gam màu đã thịnh hành từ rất lâu nhưng nó không bao giờ bị lỗi thời.

Nguyên tắc phối đồ theo màu sắc tương đồng ở đây không có nghĩa là cùng tông màu lạnh hoặc tông màu nóng mà là chú ý về độ tương đồng nhất định giữa sắc màu của họa tiết. Từ đó tạo ra hiệu ứng tương phản về sắc màu, góp phần tạo sự nổi bật cho trang phục cũng như cho người mặc.

Phối cùng chân váy

Áo sơ mi họa tiết nữ tay ngắn vô cùng “dễ tính” vì nó có thể cùng bạn biến hoá với mọi mẫu chân váy từ xoè điệu đà cho đến da cá tính. Một chiếc chân váy sẽ là người bạn vô cùng ăn ý với mẫu áo sơ mi nữ tay ngắn của bạn. Bạn có thể tha hồ lựa chọn mẫu chân váy mà mình yêu thích để mix cùng áo sơ mi bởi chúng đều rất phù hợp.

Tuy nhiên, khi mix chân váy và áo sơ mi nữ tay ngắn bạn cần phải chú ý tới màu sắc và họa tiết nhé. Với những chiếc váy xòe hay có màu sắc bắt mắt thì bạn chỉ nên chọn những mẫu áo sơ mi có màu sắc nhẹ nhàng, với kiểu dáng đơn giản hơn một chút để có được một bộ trang phục hài hòa nhất.

Phối cùng quần shorts trắng

Dù dạo phố hay đi biển, chị em cũng có thể áp dụng công thức áo sơ mi họa tiết cùng quần shorts trắng. Chỉ cần buộc vạt nhấn nhá sẽ mang đến nét phóng khoáng cho người diện. Khi chọn chiếc quần short trắng để mix cùng, người mặc có được outfit hài hòa và không kém phần nổi bật, ngay cả khi diện áo sơ mi họa tiết tối màu, chị em cũng sẽ không bị cộng tuổi.

Phối cùng quần jeans

Sự kết hợp giữa hai item này tạo ra một phong cách không quá cầu kì nhưng nó lại đem tới những set đồ vô cùng an toàn. Tuy đơn giản nhưng nó lại không hề khiến bạn cảm thấy nhàm chán, vì sự kết hợp này luôn đem tới nét trẻ trung và năng động.

Bạn có thể lựa chọn những mẫu áo sơ mi nữ tay ngắn họa tiết hoa mix cùng với quần jeans để set đồ thêm phần sinh động hơn. Với một cô nàng cá tính thì đừng quên lựa chọn một chiếc quần jeans rách và đôi sneaker bạn nhé!