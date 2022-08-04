4 kiểu giày dép "cân" mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân

Thời trang 04/08/2022 07:36

Những kiểu giày dép này không chỉ giúp chúng ta đi lại dễ dàng hơn mà còn có thể phối với nhiều loại trang phục khác nhau.

Sneaker trắng

Một đôi giày khỏe khoắn, bắt mắt như sneaker không chỉ khiến set đồ bạn mặc trở nên "chất" hơn mà còn giúp bạn nổi bần bật trong các bức hình đấy. Một lợi ích không thể chối cãi nữa của những đôi giày kiểu này chính là bảo vệ tốt cho bàn chân, êm chân tuyệt đối, đặc biệt thích hợp trong trường hợp bạn phải đi bộ nhiều. Với một đôi sneaker trắng, bạn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều set đồ mà mình mang theo.

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 1

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 2

Sandal kiểu cách

Trong chuyến du lịch, xen kẽ với những hoạt động thoải mái ban ngày, hẳn sẽ có một số hoạt động mà khi tham gia, bạn sẽ muốn ăn mặc kiểu cách một chút, chẳng hạn như đi ăn tối tại nhà hàng hay có party. Lúc này, bạn sẽ cần đến một đôi giày sandal điệu đà một chút cho hợp rơ với bộ váy xinh xắn của mình. 

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 3

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 4

Giày mule

Giày mule có một chi tiết cực kỳ đắt giá đó chính là thiết kế gót hở, giúp người diễn cảm thấy thoải mái, tự do và đặc biệt là hiệu quả hack dáng không phải dạng vừa. Diện giày mule khi đi dạo phố hay du lịch ngày hè bạn sẽ cảm thấy rất thoáng chân, mát mẻ nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch.

Loại giày này phù hợp với nhiều item nhưng hợp nhất là những kiểu váy midi hay quần ống rộng vốn là những loại trang phục được diện phổ biến trong mùa hè. 

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 5

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 6

Giày búp bê

Không chỉ là kiểu giày tiện lợi dành cho các nàng công sở, giày búp bê cũng là một trong những item mà chị em không thể thiếu khi đi du lịch. Giày búp bê không chỉ đem đến sự thanh lịch cho outfit của các nàng mà còn cực kì êm chân và thoải mái nên chắc chắn sẽ phù hợp để các chị em mang đi du lịch.

Giày búp bê thường có thiết kế đơn giản, chất liệu vải hoặc da mềm nên rất êm chân, thoải mái. Với item này, bạn nên diện cùng các kiểu váy hoặc trang phục nhẹ nhàng sẽ thêm phần nữ tính và thanh lịch.

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 7

 

4 kiểu giày dép 'cân' mọi outfit mùa du lịch, chị em diện thoải mái chẳng lo đau chân - Ảnh 8

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm

Nắm được 4 bí quyết này nàng đùi to chân ngắn vô tư diện quần shorts mà không lo lộ khuyết điểm

Những cô nàng có thân hình mũm mĩm, chiều cao khiêm tốn hay chân không được thon thả cứ thử ngay các kiểu quần shorts "nịnh dáng" này, đảm bảo sẽ ghi điểm trong mắt mọi người đấy!

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