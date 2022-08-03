Cập nhật xu hướng thời trang công sở mới nhất: thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn cực "trendy", hợp mốt

Các chuyên gia vẫn thường khuyên chọn bộ đồ với sự kết hợp dưới 3 màu chính là đẹp nhất, bởi vậy nếu khiêm tốn diện những bộ đồ mà áo, quần hay váy có cùng tone màu thì bộ đồ sẽ càng cuốn hút hơn gấp bội, bên cạnh đó còn giúp bạn nhìn sành điệu hơn. Nếu thích diện Blazer, chị em có thể mặc một chiếc áo sơ mi hoặc áo phông bên trong, quần hoặc váy cùng màu, trên thực tế không khó để kiếm một set như vậy. Ngoài ra, độ chênh lệch màu sắc giữa áo, quần nên được chú ý, ví dụ áo màu nâu nhạt thì quần có thể nhạt màu hoặc đậm màu hơn một chút.

Ngoài phiên bản cổ điển, truyền thống thì áo sơ mi cổ vest cũng đang được các tín đồ thời trang săn đón nhiệt tình. Chiếc áo có vẻ lịch sự đúng chất công sở nhưng vẫn cực trẻ trung. Chúng sẽ thổi một làn gió tươi mới vào trong phong cách thời trang của các quý cô. Phối đồ với áo sơ mi cổ vest cũng đơn giản, dễ ghi điểm phong cách. Các nàng chỉ việc mix item này với một chiếc quần âu hoặc chân váy cạp cao là có ngay một outfit xinh xẻo lại tôn dáng triệt để.

Áo blouse tay bồng

Áo blouse tay bồng không phải là item quá mới, nhưng năm nay bỗng hot trở lại. Chi tiết tay bồng chính là điểm đắt giá nhất, vì giúp vẻ ngoài của người mặc trông sang chảnh, yêu kiều hơn. Áo tay bồng cũng sẽ đảm bảo, ngay cả khi chị em mix đồ theo cách đơn giản nhất, như là kết hợp với quần jeans ống đứng, quần âu đen - trắng, hay chân váy trơn màu trung tính, vẻ ngoài cũng rất ấn tượng, sang trọng.

Quần âu màu pastel

Mùa hè là mùa lên ngôi của những món đồ pastel. Đây cũng đang là xu hướng hot rần rần hiện nay. Kiểu quần này giúp các quý cô "hack" tuổi triệt để và nổi bật hơn ở chốn văn phòng. Tuy nhiên, các cô gái nên ưu tiên chọn mẫu quần dáng suông, có chiều dài vừa phải để tạo hiệu ứng tôn dáng. Thêm thao tác sơ vin, quần âu màu pastel đem đến vẻ trẻ trung, tươi mới cho người mặc. Các nàng thích sự ngọt ngào, nữ tính có thể diện quần âu màu hồng pastel.

Chân váy suông

Nói đến chân váy công sở, chị em sẽ thường nghĩ tới chân váy bút chì. Tuy nhiên, xu hướng thời trang công sở 2022 có một kiểu chân váy khác trẻ trung, hiện đại hơn, đó là chân váy suông. Với phom dáng thoải mái, chân váy suông là item mà mọi chị em đều có thể diện đẹp. Chân váy suông còn được đánh giá cao ở sự tinh tế, giúp chị em có được những outfit đúng chất công sở, mà chẳng lo "dừ".