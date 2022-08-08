Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt

Những mỹ nhân Việt cũng thường xuyên chọn lựa cách phối đồ đen - trắng để hoàn thiện diện mạo ấn tượng của mình. Tuy nhiên, phong cách street style của các sao nữ không chỉ ngập tràn hai màu đen - trắng mà còn được biến tấu một cách linh hoạt để tạo nên phong cách mới mẻ.

Đồ màu đen trắng là những món đồ phổ biến trong tủ đồ của bất cứ bạn gái nào. Hai màu sắc cơ bản này chẳng bao giờ lo lỗi mốt mà còn mang cảm giác sang chảnh, chẳng đơn điệu. Và nếu có một ngày chị em không biết "mặc gì hôm nay?" thì hãy "học lỏm" những bí quyết sau của những mỹ nhân Việt nhé!

Thùy Anh kết hợp sơ mi trắng cùng quần biker shorts, tạo nên set đồ đậm tinh thần tối giản. Để tạo nét phá cách cho bộ cánh đường phố, cô chọn thao tác thả cúc áo sâu. Mũ baker boy và túi tiệp màu đen là cặp phụ kiện nhấn lý tưởng cho trang phục.

Áo blouse trắng nhún bèo, tay bồng mix cùng chân váy ngắn là công thức giúp Kaity Nguyễn tôn được chân thon cùng style nữ tính, điệu đà. Nữ diễn viên còn trưng dụng chiếc túi sang chảnh, phiên bản hồng đất để set đồ thêm ngọt ngào.

Lăng xê phong cách preppy, Amee chọn phối sơ mi trắng cùng chân váy xếp ly đồng điệu, tạo điểm nhấn bằng áo cardigan họa tiết quả trám.

Bộ đôi áo sơ mi trắng mix cùng áo cổ lọ đen mang lại cho Lương Thùy Linh set đồ thanh lịch và trendy. Bên cạnh đó, việc kết hợp với quần jeans trắng + boots đen đã đảm bảo vẻ trang nhã cho cả tổng thể trang phục, đồng thời tăng thêm vẻ cá tính cho cô nàng.

Jun Vũ diện đồ theo công thức matchy-matchy với blazer oversize mix cùng với quần shorts tiệp màu đen. Cô nàng khéo chọn sơ mi trắng cổ nơ, tôn vẻ sang trọng, làm bật phong cách hiện đại.

Fashionista Khánh Linh hóa thân thành quý cô sang trọng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần thu hút khi diện bộ trang phục kết hợp giữa áo khoác blazer trắng cùng váy maxi đen theo phong cách tối giản.

Cũng diện áo len và áo blazer đen rất cơ bản nhưng nhờ mẫu chân váy họa tiết, tổng thể trang phục của Yến Trang trông ấn tượng hơn hẳn, mà vẫn trang nhã. Những chi tiết như sơ vin, chiếc chân váy ngắn trên đầu gối còn rất hiệu quả trong khoản hack dáng, hack tuổi.

Khánh Vy trông thời thượng và trẻ trung dù chỉ áp dụng một công thức khá basic, đó là áo thun cổ vuông + quần âu màu trắng kem + sneaker trắng. Thao tác sơ vin dù đơn giản nhưng có tác dụng nâng tầm cả set đồ.

Mẫu váy đen trắng có chi tiết cut-out đã làm rất tốt nhiệm vụ tôn vẻ gợi cảm của Á hậu Tường San, nhưng vẫn đảm bảo cho cô vẻ tinh tế, sang trọng.

Khả Ngân áp dụng một cách mix đồ nhàn tênh, đó chính là mix áo thun trắng + quần jeans xuyệt tông. Để tạo điểm nhấn cho outfit, người đẹp đã diện các món phụ kiện như thắt lưng, túi xách mang tông màu đen. Cách kết hợp này vẫn đảm bảo vẻ trang nhã cho cả tổng thể outfit.