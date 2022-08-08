Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt

Thời trang 08/08/2022 13:00

Hãy cùng xem sao Việt mix đồ thế nào với 2 màu đen - trắng này nhé!

Đồ màu đen trắng là những món đồ phổ biến trong tủ đồ của bất cứ bạn gái nào. Hai màu sắc cơ bản này chẳng bao giờ lo lỗi mốt mà còn mang cảm giác sang chảnh, chẳng đơn điệu. Và nếu có một ngày chị em không biết "mặc gì hôm nay?" thì hãy "học lỏm" những bí quyết sau của những mỹ nhân Việt nhé!

Những mỹ nhân Việt cũng thường xuyên chọn lựa cách phối đồ đen - trắng để hoàn thiện diện mạo ấn tượng của mình. Tuy nhiên, phong cách street style của các sao nữ không chỉ ngập tràn hai màu đen - trắng mà còn được biến tấu một cách linh hoạt để tạo nên phong cách mới mẻ. 

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 1

Thùy Anh kết hợp sơ mi trắng cùng quần biker shorts, tạo nên set đồ đậm tinh thần tối giản. Để tạo nét phá cách cho bộ cánh đường phố, cô chọn thao tác thả cúc áo sâu. Mũ baker boy và túi tiệp màu đen là cặp phụ kiện nhấn lý tưởng cho trang phục. 

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 2

Áo blouse trắng nhún bèo, tay bồng mix cùng chân váy ngắn là công thức giúp Kaity Nguyễn tôn được chân thon cùng style nữ tính, điệu đà. Nữ diễn viên còn trưng dụng chiếc túi sang chảnh, phiên bản hồng đất để set đồ thêm ngọt ngào. 

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 3

Lăng xê phong cách preppy, Amee chọn phối sơ mi trắng cùng chân váy xếp ly đồng điệu, tạo điểm nhấn bằng áo cardigan họa tiết quả trám.

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 4

Bộ đôi áo sơ mi trắng mix cùng áo cổ lọ đen mang lại cho Lương Thùy Linh set đồ thanh lịch và trendy. Bên cạnh đó, việc kết hợp với quần jeans trắng + boots đen đã đảm bảo vẻ trang nhã cho cả tổng thể trang phục, đồng thời tăng thêm vẻ cá tính cho cô nàng.

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 5

Jun Vũ diện đồ theo công thức matchy-matchy với blazer oversize mix cùng với quần shorts tiệp màu đen. Cô nàng khéo chọn sơ mi trắng cổ nơ, tôn vẻ sang trọng, làm bật phong cách hiện đại. 

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 6

Fashionista Khánh Linh hóa thân thành quý cô sang trọng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần thu hút khi diện bộ trang phục kết hợp giữa áo khoác blazer trắng cùng váy maxi đen theo phong cách tối giản. 

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 7

Cũng diện áo len và áo blazer đen rất cơ bản nhưng nhờ mẫu chân váy họa tiết, tổng thể trang phục của Yến Trang trông ấn tượng hơn hẳn, mà vẫn trang nhã. Những chi tiết như sơ vin, chiếc chân váy ngắn trên đầu gối còn rất hiệu quả trong khoản hack dáng, hack tuổi.

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 8

Khánh Vy trông thời thượng và trẻ trung dù chỉ áp dụng một công thức khá basic, đó là áo thun cổ vuông + quần âu màu trắng kem + sneaker trắng. Thao tác sơ vin dù đơn giản nhưng có tác dụng nâng tầm cả set đồ.

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 9

Mẫu váy đen trắng có chi tiết cut-out đã làm rất tốt nhiệm vụ tôn vẻ gợi cảm của Á hậu Tường San, nhưng vẫn đảm bảo cho cô vẻ tinh tế, sang trọng.

Tủ đồ tối giản với 2 màu đen - trắng cũng mix được những trang phục sang chảnh nhờ những bí quyết này của sao Việt - Ảnh 10

Khả Ngân áp dụng một cách mix đồ nhàn tênh, đó chính là mix áo thun trắng + quần jeans xuyệt tông. Để tạo điểm nhấn cho outfit, người đẹp đã diện các món phụ kiện như thắt lưng, túi xách mang tông màu đen. Cách kết hợp này vẫn đảm bảo vẻ trang nhã cho cả tổng thể outfit.

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản, nhẹ nhàng thì phối đồ theo những gam màu trung tính này cũng sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch, thăng hạng gu thời trang hơn.

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