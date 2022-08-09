Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình

Thời trang 09/08/2022 17:08

Với 4 kiểu váy liền này, các nàng có thể diện thoải mái từ đi chơi đến đi làm không lo lỗi mốt.

Váy sơ mi

Váy sơ mi thường có chất liệu nhẹ mát, phom suông rộng nên bất kể bạn gầy hay thừa cân chút nhẹ diện lên cũng chuẩn xịn cả thôi. Bạn có thể mix váy sơ mi với mọi kiểu giày dép trendy nhất như là: sandal đế bệt, sandal cao gót dáng mule, sneaker trắng hay giày búp bê gắn nơ xinh xẻo… Hoặc đơn giản, bạn chỉ việc phối với một đôi giày nữ tính, nhẹ nhàng thì chẳng ai chê được outfit đâu.

Ngoài những điểm cộng trên thì em nó còn giúp hội chị em toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Nhờ vậy, diện mạo của chị em sẽ được trẻ hóa hiệu nghiệm, không hề lo bị "cưa sừng làm nghé". Nếu có ý định diện váy sơ mi đến chốn công sở, bạn hứa hẹn sẽ ghi điểm trong mắt đồng nghiệp cho xem. 

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 1

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 2

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 3

Váy hoa

Hè năm nào cũng vậy, các loại váy hoa với chất liệu bay bổng, nhẹ nhàng lên ngôi. Thiết kế váy thiên về phom dáng ôm vừa vặn, thoải mái với những họa tiết in hoa nhí nhỏ xinh, điệu đà. Hoa văn cỡ nhỏ được phối trên nền vải mang màu sắc cổ điển như vàng nghệ, vàng mù tạt, xanh navy, xanh rêu, nâu nhạt… tạo nên ấn tượng dịu dàng, nền nã và cũng không quá kén màu da để các nàng có thể tha hồ kết hợp trong nhiều loại phong cách và các sự kiện khác nhau.

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 4

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 5

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 6

Váy trắng

Vào những ngày hè nóng nực, không gì tươi mát, dịu dàng hơn một chiếc váy trắng mang chất liệu vải nhẹ nhàng, thấm hút mồ hôi tốt. Gần như ai cũng có thể diện đẹp những chiếc váy trắng và dễ dàng ghi điểm thanh lịch, tinh tế. Để hoàn thiện một vẻ ngoài chuẩn trang nhã, chị em nên kết lại set váy trắng bằng một đôi giày có kiểu dáng đơn giản, mang gam màu nhã nhặn.

Áo sơ mi có rất nhiều biến tấu, từ phom dáng suông rộng basic nhất, đôi khi còn có thêm chi tiết tay bồng yêu kiều. Kiểu váy thanh lịch, nhã nhặn hết nấc này diện đi dạo phố cũng là một lựa chọn không tồi.

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 7

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 8

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 9

Váy liền với chi tiết nhấn eo

Nếu chọn váy liền để diện tới sở làm, các quý cô hãy ưu tiên những thiết kế có điểm nhấn eo để tạo tỉ lệ hoàn hảo giúp vóc dáng thêm cân đối. Không những vậy, váy liền thắt eo còn mang đến sự chỉn chu, lịch sự cho cả set đồ mà vẫn không làm mất đi nét nữ tính, duyên dáng. Năm nay, những chiếc váy với phần cổ chữ V sâu vừa phải, tay bồng được nhấn eo bằng đường đai to bản hay dây buộc rất được lòng các chị em, vậy nên các quý cô đừng bỏ qua item này để hoàn thiện style công sở của mình nhé.

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 10

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 11

Ghi điểm thanh lịch với 4 kiểu váy liền mà chị em không thể thiếu trong tủ đồ của mình - Ảnh 12

Từ khóa:   váy liền váy thanh lịch thời trang nữ

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