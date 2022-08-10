Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng "xử đẹp"

Thời trang 10/08/2022 09:37

Sở hữu thân hình quyến rũ với 3 vòng "chuẩn chỉnh", áo crop top là một item yêu thích của Mie. Chiếc áo này giúp cô khoe được eo thon "con kiến" và vòng 1 căng đầy đáng mơ ước.

DJ Mie là một cái tên không còn xa lạ gì trong làng DJ Việt, dòng nhạc cô theo đuổi và thành công là EDM. Cô sở hữu tài năng chơi nhạc vượt trội cùng ngoại hình xinh đẹp, phong cách cá tính, quyến rũ. Chính điều này đã giúp nữ DJ ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. 

Trái ngược với khuôn mặt ngọt ngào, Mie lại sở hữu body quyến rũ bốc lửa, ba vòng nóng bỏng. Chính vì vậy cô nàng dễ dàng biến hóa bản thân với nhiều phong cách khác nhau, lúc cá tính mạnh mẽ, khi sexy quyến rũ, lúc lại nữ tính điệu đà. Trong số đó, phải nói đến những chiếc áo croptop được Mie diện gần như mọi lúc mọi nơi với đủ loại màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

Năng động, cá tính với áo croptop mix với quần cạp cao

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 1

Cô nàng thường mix item này cùng quần ống rộng để có vẻ ngoài cá tính, khỏe khoắn. Kết hợp thêm một số phụ kiện như mũ, túi xách trông nàng DJ không khác gì một fashionista chính hiệu.

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 2

Mie năng động trong set áo crop top kết hợp cùng quần ống rộng thể thao.

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 3

Phối blazer tím với set đồ xanh cùng phụ kiện ton-sour-ton khiến người đẹp trở nên thời thượng

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 4

Crop top với quần jean ống rộng họa tiết nổi bật, sự kết hợp này giúp đôi chân dài miên man.

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 5

Set áo crop top và quần jeans cạp cao giúp Mie tạo phong cách vừa cá tính lại năng động.

Nữ tính, điệu đà với áo croptop mix chân váy

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 6

Chỉ với công thức khá đơn giản khi phối áo crop top và chân váy bạn đã có ngay một set đồ vừa đẹp lại trẻ trung như DJ Mie

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 7

Đây cũng là một combo đẹp đỉnh cao và tôn dáng Mie triệt để. Makeup thêm mọt chút rồi uốn xoăn tóc là trông Mie xinh khỏi bàn rồi!

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 8

Khi nào cần điệu điệu, lí lắc hơn một chút thì Mie sẽ mix crop top với chân váy chữ A, có độ dài ngang đùi, kết hợp thêm kiểu tóc búi 2 bên giúp trẻ thêm vài tuổi. 

Outfit đồng bộ

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 9

Diện nguyên set đồng bộ là bạn đã có ngay một outfit chuẩn đẹp rồi, dù là đồ basic nhưng lên hình vẫn cực xinh. 

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 10

Diện bộ suit vải tweed thì điểm sang chảnh, quý phái của nàng sẽ tăng vài phần.

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 11

DJ Mie đặc biệt thích cách phối đồ ton-sur-ton và cô áp dụng nó trong hầu hết các set đồ của mình.

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 12

Một set đồ crop top màu hồng khiến Mie vừa nữ tính nhưng vẫn quyến rũ.

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng 'xử đẹp' - Ảnh 13

Cô nàng rất xinh xắn và tự tin trong những set đồ tự mix.

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản, nhẹ nhàng thì phối đồ theo những gam màu trung tính này cũng sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch, thăng hạng gu thời trang hơn.

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