Loạt gợi ý mix&match cực sành điệu với áo tank top mà bạn không thể bỏ qua

Chiếc áo Tank Top họ có thể kết hợp mặc đi chơi, đi dạo phố, chơi thể thao đều rất ổn, còn nếu bạn chưa biết cách phối đồ như thế nào để phù hợp, thì theo dõi bài viết này nhé.

Áo Tank Top hay còn được gọi là áo ba lỗ, được thiết kế sát nách và biến hóa với nhiều kiểu dáng khác nhau. Theo nhu cầu thời trang ngày càng cao, Tank Top giờ đây không chỉ một chiếc áo đơn sắc trơn đơn giản, mà được thiết kế với vô vàng kiểu cách và mẫu mã phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Không còn khái niệm tank top chỉ dành cho những ai thon gọn, tự tin với vóc dáng, mà dù không sở hữu được một thân hình lý tưởng, thì ai cũng có thể dễ dàng xử đẹp một chiếc tank top, chỉ cần bạn biết cách phối đồ và chọn mẫu áo phù hợp với sắc vóc của mình.

Bộ đôi tank top – quần shorts trở thành “cứu tinh” của nhiều cô gái trong mùa Hè. Quần shorts denim hay quần kaki ống rộng là lựa chọn quen thuộc của nhiều fashionista châu Á. Với tổng thể trang phục đơn giản này, đừng quên mang thêm phụ kiện như kính mắt to bản, thắt lưng, túi xách.

Mix cùng quần ống rộng

Nếu nàng là một cô nàng cá tính, đam mê những phong cách thời trang độc đáo, “sang chảnh”, áo tanktop phối cùng quần ống rộng chính là gợi ý sinh ra để dành cho nàng đấy! Công thức mix áo tanktop này không chỉ khiến nàng trở nên ấn tượng hơn trong mắt người nhìn, mà nó còn cho thấy nàng là một tín đồ thời trang với gu thẩm mỹ tinh tế, đẳng cấp.

Bạn có thể lựa chọn chất liệu linen thoáng mát cho mùa hè hoặc phối với chiếc quần ống rộng gam màu pastel nhẹ nhàng để làm mới phong cách của mình. Nếu muốn “hút trọn” ánh nhìn của người xung quanh, thử ngay công thức phối đồ này nàng nhé.

Mix cùng quần jeans

Lựa chọn dễ dàng nhất khi mặc tank top là kết hợp cùng quần jeans. Để trang phục nổi bật hơn, bạn có thể sử dụng họa tiết kẻ sọc hoặc tạo điểm nhấn với phụ kiện.

Một khi đã diện tank top thì bạn không chỉ nên tập trung vào những gam màu trung tính quen thuộc nữa mà hãy mạnh dạn "quẩy" áo màu sắc tươi tắn đi thôi để có vẻ ngoài trẻ xinh, nhìn qua là thấy mùa hè. Hoặc bạn có thể diện đồ trendy mix tank top và quần jeans ống vẩy, cho set đồ hiện đại, ai nhìn cũng muốn bắt chước.

Mix cùng quần yếm

Cách phối đồ với yếm rất đa dạng từ các loại áo cơ bản như áo phông trắng, áo sơ mi cho đến những loại áo lạ hơn như áo croptop, áo lệch vai, áo trễ vai,… Tuy nhiên bạn đã thử mix quần yếm jean nữ với áo tank top chưa? Chắc hẳn cách phối đồ này sẽ khá lạ với nhiều người nhưng lại được các Ulzzang Hàn Quốc khá ưa chuộng đó.

Nghe có vẻ ngộ nghĩnh nhưng trên thực tế, việc phối áo tanktop với một chiếc quần yếm sẽ tạo cho người mặc nét trẻ trung, nhí nhảnh, đáng yêu đến ngạc nhiên. Nếu nàng đang có dự định “cưa sừng làm nghé”, hãy thử cách mix đồ này, nó có thể giúp nàng trẻ ra đến 5 – 6 tuổi đấy. Áo tanktop có thể mix được với cả quần yếm dạng dài lẫn quần yếm dạng ngắn, tất cả đều rất dễ thương nhé các nàng.

Mix cùng chân váy

Việc kết hợp giữa áo tank top và chân váy chính là tuyệt chiêu mang đến sự thanh lịch, tao nhã cho các cô gái mà không cần tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Với sự sexy của áo tank top cộng tính duyên dáng từ chân váy, cả hai đã hợp tác để cho ra bộ trang phục đẹp mắt nhất.

Hơn hết nữa, hiện nay có hàng loạt các mẫu chân váy đa dạng từ ngắn cho đến dài, thậm chí còn được phân loại theo từng kiểu dáng váy. Thế nên các bạn nữ cứ thỏa thích phối đồ với áo tanktop đi cùng chân váy mà không phải lo đến việc hết bí ý tưởng.