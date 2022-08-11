Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có

Thời trang 11/08/2022 16:45

Thời thượng, năng động, lại còn "hack tuổi" đó chính là những gì mà các items này mang lại cho vẻ ngoài của bạn.

Áo sơ mi sáng màu

Những chiếc áo sơ mi màu nổi chính là xu hướng của mùa hè năm nay. Không khó để bắt gặp hội sành điệu xúng xính mẫu áo rực rỡ này. Các gam màu thật nổi không chỉ giúp vẻ ngoài của người diện trở thành tâm điểm giữa đám đông, mà còn hack tuổi cực siêu. Chị em chỉ cần kết hợp áo sơ mi sặc sỡ với một kiểu quần hoặc chân váy mang màu sắc nhã nhặn, tối giản hóa phụ kiện, giày dép mix cùng có kiểu dáng đơn giản, vậy là hoàn thiện xong outfit hài hòa, hợp nhãn.

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 1

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 2

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 3

Áo thun

Mùa hè không thể thiếu áo thun - món thời trang diện lên rất mát mẻ, thoải mái. Áo thun cũng được coi là bảo bối hack tuổi, ai diện lên cũng thêm trẻ trung, năng động. Đơn giản nhất, các nàng 30+ sẽ mix áo thun trơn màu trang nhã với quần jeans, quần âu… để tạo nên outfit vừa trẻ trung, vừa tinh tế. Muốn trông nổi bật hơn, áo thun họa tiết sẽ tạo điểm nhấn hoàn hảo cho outfit. Với item bắt mắt này, sao Hàn chỉ đơn giản là kết hợp với quần jeans hoặc quần âu trơn màu, vậy là sẽ hoàn thiện được bộ đồ rất hài hòa, tinh tế, hợp với tuổi 30+.

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 4

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 5Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 6

Quần Jeans

Quần jeans là item không bao giờ lỗi mốt. Chưa hết, kiểu quần kinh điển này còn cho hiệu quả hack tuổi tuyệt vời. Ngay cả khi bạn diện một chiếc áo tối màu, sự xuất hiện của quần jeans sẽ giúp "thắp sáng" cả set đồ, tăng nét trẻ trung và bụi bặm cho người mặc. Có nhiều kiểu quần jeans được sao Hàn ưu ái, trong đó nổi bật nhất là jeans ống đứng gọn gàng, tôn dáng. Sao Hàn cũng không giới hạn style trong một vài công thức cơ bản khi diện quần jeans. Họ kết hợp quần jeans với áo thun trắng, áo tay bồng, áo họa tiết… để tạo nên phong cách linh hoạt, đầy màu sắc.

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 7

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 8

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 9

Chân váy denim

Trang phục denim luôn mang đến vẻ trẻ trung, sành điệu, vậy nên để "ăn chắc" mặc đẹp trong hè, bạn cần tăm tia chân váy denim để tạo nên outfit đáng yêu chuẩn chỉnh mới được. Tất nhiên là bạn có thể sắm chân váy denim dáng dài nhưng tốt hơn hết là hãy "giải phóng" đôi chân với mẫu váy denim ngắn trên gối, vì thể nào bạn cũng trẻ xinh hơn, lại còn mix đồ cực dễ.

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 10

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 11

Những items cứ diện là trẻ, nàng 30+ kiểu gì cũng nên có - Ảnh 12

Loạt gợi ý mix&match cực sành điệu với áo tank top mà bạn không thể bỏ qua

Loạt gợi ý mix&match cực sành điệu với áo tank top mà bạn không thể bỏ qua

Chỉ vài bí quyết đơn giản, bạn có thể "xử gọn" chiếc áo tank top, lên đồ cực thời trang rồi.

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