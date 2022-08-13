Có một kiểu quần jeans là "bạn của mọi nhà", bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời

Thời trang 13/08/2022 00:07

Đây chắc chắn là mẫu quần jeans không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi chị em.

Nếu quần jeans ôm sát chỉ được khuyến khích diện với những cô nàng sở hữu đôi chân nhỏ nhắn, thon gọn thì quần jeans ống rộng lại là giải pháp mặc đẹp cho mọi vóc dáng. Chính bởi vậy, kiểu quần này vẫn luôn nhận được rất nhiều sự yêu thích của hội chị em.

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 1

Không như quần skinny kén dáng, quần ống rộng "nịnh" từ những nàng "chân ngắn" đến "team phì nhiêu". Vì diện lên chân dài hơn và cũng che được bao nhiêu khiếm khuyết như chân to hoặc chân vòng kiềng. 

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 2

Dám chắc rằng, nếu theo dõi một ngôi sao, siêu mẫu, hot girl nổi tiếng trên Instagram, bạn cũng sẽ thấy họ diện quần ống rộng. Vì thế, nếu muốn nâng tầm mặc đẹp cho bản thân, thì trước hết bạn phải sở hữu một chiếc quần ống rộng ngay và luôn, càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ khi nàng lựa chọn sắm mẫu quần này đó là cần cân đối chiều dài quần so với chiều dài chân để tránh tạo cảm giác trang phục lôi thôi, rườm rà.

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 3

Công thức mix đồ với quần ống rộng được nhiều nàng áp dụng nhất thường là kết hợp với crop top khoe eo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay thế bằng áo thun polo, sơ mi vẫn được. Item này sẽ giúp chính chủ sành điệu, hay ho, lại còn tôn dáng hết nấc, che khuyết điểm đôi chân tài tình.

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 4

Một trong những ưu điểm của việc diện quần jeans ống rộng chính là hack chân dài miên man. Bạn có thể không cần đi giày cao gót thì vóc dáng vẫn cứ được tôn lên vài phần. 

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 5

Trong năm nay, thay vì diện mẫu quần jeans ống rộng thênh thang thì bạn cũng có thể dáng quần jeans suông rộng vừa phải. Lựa chọn này vẫn sẽ toát lên sự phóng khoáng, thoải mái, nhưng giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, chỉn chu hơn. Chị em sẽ không lo bị "nuốt dáng" khi diện mẫu quần jeans rộng "sương sương" này.

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 6

Để hiệu quả tôn dáng được phát huy tốt nhất, hội sành điệu sẽ đi giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót khi diện jeans ống rộng. Ngoài ra, sơ vin cũng là tuyệt chiêu không bao giờ hết hiệu quả trong khoản tăng vẻ thanh lịch, sang xịn mịn cho người mặc.

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 7

Tuy nhiên, kiểu áo bạn nên hạn chế phối với quần jeans ống rộng chính là áo phông rộng, vì chúng sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trở nên rườm rà. Ngoài ra, nếu lựa chọn các mẫu áo sơ mi dáng rộng, nàng nên hạn chế buông thả mà hãy sơ vin áo với quần để cố định cũng như tạo sự gọn gàng cho vẻ ngoài của bản thân.

Có một kiểu quần jeans là 'bạn của mọi nhà', bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời - Ảnh 8

Điểm qua 4 loại áo thun "bất biến" với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt

Điểm qua 4 loại áo thun "bất biến" với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt

Đây là 4 kiểu áo thun mà nhất định nàng nào cũng phải có trong tủ đồ. Chẳng những giúp chị em trẻ thêm vài tuổi mà còn tiết kiệm thời gian mỗi khi đi ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   quần ống rộng mix đồ cùng quần ống rộng phối đồ với quần ống rộng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt