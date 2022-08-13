Có một kiểu quần jeans là "bạn của mọi nhà", bất chấp mọi vóc dáng, còn lâu mới lỗi thời

Nếu quần jeans ôm sát chỉ được khuyến khích diện với những cô nàng sở hữu đôi chân nhỏ nhắn, thon gọn thì quần jeans ống rộng lại là giải pháp mặc đẹp cho mọi vóc dáng. Chính bởi vậy, kiểu quần này vẫn luôn nhận được rất nhiều sự yêu thích của hội chị em.

Không như quần skinny kén dáng, quần ống rộng "nịnh" từ những nàng "chân ngắn" đến "team phì nhiêu". Vì diện lên chân dài hơn và cũng che được bao nhiêu khiếm khuyết như chân to hoặc chân vòng kiềng.

Dám chắc rằng, nếu theo dõi một ngôi sao, siêu mẫu, hot girl nổi tiếng trên Instagram, bạn cũng sẽ thấy họ diện quần ống rộng. Vì thế, nếu muốn nâng tầm mặc đẹp cho bản thân, thì trước hết bạn phải sở hữu một chiếc quần ống rộng ngay và luôn, càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ khi nàng lựa chọn sắm mẫu quần này đó là cần cân đối chiều dài quần so với chiều dài chân để tránh tạo cảm giác trang phục lôi thôi, rườm rà.

Công thức mix đồ với quần ống rộng được nhiều nàng áp dụng nhất thường là kết hợp với crop top khoe eo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay thế bằng áo thun polo, sơ mi vẫn được. Item này sẽ giúp chính chủ sành điệu, hay ho, lại còn tôn dáng hết nấc, che khuyết điểm đôi chân tài tình.

Một trong những ưu điểm của việc diện quần jeans ống rộng chính là hack chân dài miên man. Bạn có thể không cần đi giày cao gót thì vóc dáng vẫn cứ được tôn lên vài phần.

Trong năm nay, thay vì diện mẫu quần jeans ống rộng thênh thang thì bạn cũng có thể dáng quần jeans suông rộng vừa phải. Lựa chọn này vẫn sẽ toát lên sự phóng khoáng, thoải mái, nhưng giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, chỉn chu hơn. Chị em sẽ không lo bị "nuốt dáng" khi diện mẫu quần jeans rộng "sương sương" này.

Để hiệu quả tôn dáng được phát huy tốt nhất, hội sành điệu sẽ đi giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót khi diện jeans ống rộng. Ngoài ra, sơ vin cũng là tuyệt chiêu không bao giờ hết hiệu quả trong khoản tăng vẻ thanh lịch, sang xịn mịn cho người mặc.

Tuy nhiên, kiểu áo bạn nên hạn chế phối với quần jeans ống rộng chính là áo phông rộng, vì chúng sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trở nên rườm rà. Ngoài ra, nếu lựa chọn các mẫu áo sơ mi dáng rộng, nàng nên hạn chế buông thả mà hãy sơ vin áo với quần để cố định cũng như tạo sự gọn gàng cho vẻ ngoài của bản thân.