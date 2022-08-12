Điểm qua 4 loại áo thun "bất biến" với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt

Thời trang 12/08/2022 16:21

Đây là 4 kiểu áo thun mà nhất định nàng nào cũng phải có trong tủ đồ. Chẳng những giúp chị em trẻ thêm vài tuổi mà còn tiết kiệm thời gian mỗi khi đi ra ngoài.

Áo thun màu pastel

Đừng chỉ diện mãi những chiếc áo thun tối màu hay màu trung tính kẻo có ngày style trở nên nhàm chán. Bạn nên "thắp sáng" phong cách của mình bằng những chiếc áo thun màu pastel. Những tông màu pastel đang làm mưa làm gió những năm gần đây bởi cảm giác nhẹ nhàng, mát mẻ mà chúng mang lại. Sở hữu một chiếc áo thun màu pastel trong tủ chính là bí quyết giúp chị em công sở lên đồ trẻ trung, năng động mà còn cực kỳ hợp trend.

Những mẫu áo mang những gam màu như hồng pastel, xanh nhạt, xanh xám… luôn toát lên sự tươi mới và có khả năng hack tuổi hiệu nghiệm nhưng trông vẫn thanh lịch, trang nhã. Những màu sắc pastel còn cực kỳ dễ phối nên chị em không lo bí bách những lúc mix đồ đâu nè. Bạn có thể mix cùng những mẫu quần/chân váy nhã nhặn để tạo nên outfit thật hài hòa. 

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 1

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 2

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 3

Áo thun trắng

Áo thun trắng luôn là lựa chọn đầu bảng cho các nàng dù là ở độ tuổi nào. Mẫu áo này có sự cân bằng giữa nét trẻ trung và thanh lịch, nhờ vậy mà vừa "hack" tuổi tốt, lại vừa nâng tầm phong cách hiệu quả. Dù đi làm hay đi chơi, chị em có thể dễ dàng phối áo thun trắng cùng bất kỳ item thời trang nào mà vẫn đảm bảo sự thanh lịch và năng động. 

Dẫu vậy, để tổng thể trang phục trông tinh tế nhất, chị em hãy kết hợp áo thun trắng với quần âu, quần jeans ống đứng, chân váy dài rồi sơ vin gọn gàng nhé! Muốn tạo điểm nhấn ấn tượng hơn cho outfit, bạn có thể nhấn nhá một số món phụ kiện khuyên tai tròn, vòng cổ mạ vàng... cho set đồ, hoặc đeo kính mắt, tô son đỏ. 

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 4

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 5

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 6

Áo thun oversize

Cũng không thể quên nhắc tới áo thun oversized. Với phom dáng rộng rãi, mẫu áo này sẽ giúp giấu nhẹm mọi nhược điểm vóc dáng của chị em, đồng thời tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ trong những ngày nóng nực. Để diện mẫu áo này tôn dáng nhất, bạn vẫn nên sơ vin nhưng hiện tại, gái Hàn đang tích cực diện áo thun oversized theo kiểu bỏ áo ngoài quần, vẻ ngoài trông sẽ rất phóng khoáng, chất chơi.

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 7

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 8

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 9

Áo thun cổ bẻ

Những chiếc thun cổ bẻ không chỉ mang tới cho người mặc hình ảnh lịch sự, chỉn chu mà còn giúp bạn trẻ hơn nếu biết cách kết hợp với quần jeans hay chân váy. Không hề thua kém các mẫu áo thun khác, áo thun cổ bẻ vẫn giúp "hack" tuổi tốt, và luôn toát lên vẻ thời thượng, chất chơi.

Mẫu áo này không hề khó diện. Càng mix&match theo cách đơn giản, chị em sẽ càng dễ có được vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Bật mí thêm là những mẫu áo mang tông màu xanh than, nâu, be... diện lên rất sang và tôn da tốt, chị em đừng bỏ qua nhé! Đây cũng là item được các ulzzang Hàn ưa chuộng vào mỗi mùa hè.

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 10

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 11

Điểm qua 4 loại áo thun 'bất biến' với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt - Ảnh 12

 

Loạt gợi ý mix&match cực sành điệu với áo tank top mà bạn không thể bỏ qua

Loạt gợi ý mix&match cực sành điệu với áo tank top mà bạn không thể bỏ qua

Chỉ vài bí quyết đơn giản, bạn có thể "xử gọn" chiếc áo tank top, lên đồ cực thời trang rồi.

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