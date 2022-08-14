Mặc quần âu sợ "nuốt dáng, độn tuổi", vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi

Thời gian gần đây, hội các quý cô sành điệu bỗng diện quần âu màu pastel cực nhiệt tình. Nhưng trong số đó, phải kể đến màu xanh và hồng tông pastel. Nhìn chung, tất cả đều mang đến cho người diện vẻ ngoài rất tươi trẻ, hút mắt, lại sành điệu vô cùng. Thường thì, các quý cô Hàn Quốc sẽ mix quần pastel với áo thun trắng/sơ mi trắng/blouse trắng, áo ghi xám hay thậm chí là áo thun kẻ ngang. Cách kết hợp này sẽ đảm bảo một outfit hài hòa mà rất trẻ trung, ngọt ngào và thanh lịch, hợp từ đi làm đến đi chơi. Bạn cũng nên ghim ngay đôi giày hợp nhất để mix với quần âu màu pastel, đó chính là giày sneaker trắng.

Đừng chỉ giới hạn phong cách trong những mẫu quần âu màu trung tính. Chị em hãy thử diện quần âu mang tông màu nổi bật, style sẽ thú vị hơn rất nhiều. Diện combo quần âu với áo t-shirt trắng, bạn thế nào cũng có được bộ đồ trendy, cá tính và giúp hack tuổi hiệu nghiệm. Cách để diện đẹp quần âu màu nổi rất đơn giản, chị em hãy kết hợp với áo và giày dép mang tông màu trắng như quý cô trên là sành điệu miễn chê.

Quần âu mix áo phông trắng

Thường thì khi diện quần âu, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc mix với áo sơ mi đậm chất công sở. Tuy nhiên thực chất, quần âu còn rất hợp mix với một kiểu áo trẻ trung, năng động khác và đó chính là áo phông trắng. Bộ đôi này còn có một điểm sáng nữa đó là nhờ gam màu trắng trang nhã của áo thun, bạn sẽ dễ dàng có được set trang phục thanh lịch, đặc biệt là khi sơ vin gọn gàng. Đây chính là lý do bạn có thể diện bộ đôi áo thun trắng quần âu khi đến công sở. Trong trường hợp muốn có được vẻ ngoài phóng khoáng, mát mẻ, bạn thả áo thun trắng ngoài quần âu cũng sẽ tạo nên set đồ đẹp mắt, sành điệu.

Quần âu mix áo blouse điệu đà

Mẫu áo blouse gây ấn tượng ở sự nữ tính, điệu đà và quan trọng không kém chính là khả năng hack dáng cao thon hơn. Mọi mẫu áo blouse điệu đà như là tay bồng, phủ họa tiết hoa, cổ lá sen, bèo nhún… đều hợp mix với quần âu. Những mẫu áo này giúp các set đồ công sở không bị đơn điệu, thay vào đó là ghi điểm ở sự yêu kiều, nữ tính. Sự kết hợp này sẽ cho bạn một outfit duyên dáng, thanh lịch và chỉ cần sơ vin thì chiều cao cũng được "ăn gian" đáng kể.