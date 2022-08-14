Mặc quần âu sợ "nuốt dáng, độn tuổi", vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi

Thời trang 14/08/2022 08:59

Quần âu là item không thể thiếu cho các cô nàng công sở, thế nhưng diện quần âu thế nào để vẫn trẻ trung, thời trang thì không phải ai cũng biết.

Quần âu màu pastel

Thời gian gần đây, hội các quý cô sành điệu bỗng diện quần âu màu pastel cực nhiệt tình. Nhưng trong số đó, phải kể đến màu xanh và hồng tông pastel. Nhìn chung, tất cả đều mang đến cho người diện vẻ ngoài rất tươi trẻ, hút mắt, lại sành điệu vô cùng. Thường thì, các quý cô Hàn Quốc sẽ mix quần pastel với áo thun trắng/sơ mi trắng/blouse trắng, áo ghi xám hay thậm chí là áo thun kẻ ngang. Cách kết hợp này sẽ đảm bảo một outfit hài hòa mà rất trẻ trung, ngọt ngào và thanh lịch, hợp từ đi làm đến đi chơi. Bạn cũng nên ghim ngay đôi giày hợp nhất để mix với quần âu màu pastel, đó chính là giày sneaker trắng.

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 1

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 2

Quần âu màu nổi bật

Đừng chỉ giới hạn phong cách trong những mẫu quần âu màu trung tính. Chị em hãy thử diện quần âu mang tông màu nổi bật, style sẽ thú vị hơn rất nhiều. Diện combo quần âu với áo t-shirt trắng, bạn thế nào cũng có được bộ đồ trendy, cá tính và giúp hack tuổi hiệu nghiệm. Cách để diện đẹp quần âu màu nổi rất đơn giản, chị em hãy kết hợp với áo và giày dép mang tông màu trắng như quý cô trên là sành điệu miễn chê.

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 3

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 4

Quần âu mix áo phông trắng

Thường thì khi diện quần âu, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc mix với áo sơ mi đậm chất công sở. Tuy nhiên thực chất, quần âu còn rất hợp mix với một kiểu áo trẻ trung, năng động khác và đó chính là áo phông trắng. Bộ đôi này còn có một điểm sáng nữa đó là nhờ gam màu trắng trang nhã của áo thun, bạn sẽ dễ dàng có được set trang phục thanh lịch, đặc biệt là khi sơ vin gọn gàng. Đây chính là lý do bạn có thể diện bộ đôi áo thun trắng quần âu khi đến công sở. Trong trường hợp muốn có được vẻ ngoài phóng khoáng, mát mẻ, bạn thả áo thun trắng ngoài quần âu cũng sẽ tạo nên set đồ đẹp mắt, sành điệu.

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 5

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 6

Quần âu mix áo blouse điệu đà

Mẫu áo blouse gây ấn tượng ở sự nữ tính, điệu đà và quan trọng không kém chính là khả năng hack dáng cao thon hơn. Mọi mẫu áo blouse điệu đà như là tay bồng, phủ họa tiết hoa, cổ lá sen, bèo nhún… đều hợp mix với quần âu. Những mẫu áo này giúp các set đồ công sở không bị đơn điệu, thay vào đó là ghi điểm ở sự yêu kiều, nữ tính. Sự kết hợp này sẽ cho bạn một outfit duyên dáng, thanh lịch và chỉ cần sơ vin thì chiều cao cũng được "ăn gian" đáng kể.

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 7

Mặc quần âu sợ 'nuốt dáng, độn tuổi', vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi - Ảnh 8

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng "xử đẹp"

Học DJ Mie diện áo crop top, từ nữ tính đến năng động, cool ngầu, phong cách nào cũng "xử đẹp"

Sở hữu thân hình quyến rũ với 3 vòng "chuẩn chỉnh", áo crop top là một item yêu thích của Mie. Chiếc áo này giúp cô khoe được eo thon "con kiến" và vòng 1 căng đầy đáng mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   quần âu cách diện quần âu mặc đẹp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt