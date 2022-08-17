Mê mẩn trước styles thời trang "chuẩn tiểu thư" của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó

Thời trang 17/08/2022 08:11

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu còn sở hữu gu thời trang cực chất lượng từ tiểu thư, thanh lịch đến quyến rũ, gợi cảm.

Mới đây, sau khi Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh bên bạn gái Doãn Hải My trên trang cá nhân đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên cầu thủ tuyển Việt Nam công khai chuyện tình cảm trước truyền thông sau thời gian dài hẹn hò. 

Sau khi công bố loạt hình, thông tin về người đẹp Doãn Hải My cũng được cư dân mạng quan tâm và chú ý nhiều hơn. Được biết, Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô cao 1,67 m, số đo 80-56-92 cm. Năm 2020, cô thi Hoa hậu Việt Nam, vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Ngoài đời, cô chuộng gu thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng phù hợp tính cách bản thân.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 1

Váy may bằng chất liệu vải xếp ly, màu pastel là một trong các thiết kế Doãn Hải My thích mặc đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè. Người đẹp không đeo phụ kiện trang sức nhưng vẫn xinh đẹp, cuốn hút với bộ cánh kiểu đơn giản, nữ tính.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 2

Váy áo đậm chất bánh bèo, tiểu thư chắc hẳn là item khong thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ cô gái nào. Doãn Hải My lựa chọn cho mình chiếc đầm hồng nhẹ nhàng không đến mức sến súa với thiết kế tay bồng công chúa cùng cổ vuông khoe bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh quyến rũ. Ai mê style này cũng có thể học hỏi từ cô nàng đấy.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 3

Khi dự sự kiện, Doãn Hải My chuộng hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính kết hợp cùng phụ kiện hàng hiệu làm nổi bật lên set đồ của mình. 

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 4

Gu thời trang trẻ trung với áo ôm dài tay mix cùng chân váy dài thướt tha càng giúp người đẹp ghi điểm thanh lịch trong mắt người đối diện.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 5

Cô chọn những thiết kế tôn dáng, gợi cảm chừng mực, khoe khéo lợi thế hình thể như vai trần, ba vòng chuẩn chỉnh trong những thiết kế ôm body.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 6

Doãn Hải My nhẹ nhàng, đơn giản với áo thun màu xanh pastel "mướt mắt" kiểu dáng cơ bản nhưng nhìn tổng thể outfit lại rất trẻ trung và bắt mắt.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 7

Chỉ cần một chiếc áo tank top mix cùng quần ống rộng đã tạo nên một outfit sành điệu, khoe được vóc dáng thon gọn cùng đôi chân như được kéo dài thêm vài centimet.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 8

Doãn Hải My thường tận dụng các item trơn màu hoặc đơn sắc, kiểu dáng basic đơn giản để mix & match với nhau nhưng nhìn vẫn cực kỳ ổn. 

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 9

Những set thể thao năng động, cá tính cũng được người đẹp ưu tiên trong cuộc sống thường ngày. 

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 10

Doãn Hải My cũng có lúc khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" với phong cách sexy, gợi cảm. Thiết kế trễ vai lấp ló thềm ngực căng đầy, gương mặt ngọt ngào với những đường nét mơ màng e lệ, Doãn Hải My ở thời điểm hiện tại đúng là quyến rũ đến mê mẩn.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 11

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc dịu dàng, thuần khiết nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung cùng với thân hình thon gọn và nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài bóng mượt cùng nụ cười phúc hậu dịu dàng chuẩn ngọc nữ.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 12

Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn hơn so với các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng Doãn Hải My luôn biết cách lựa chọn trang phục giúp hack dáng vô cùng, lại vừa khoe được đôi chân thẳng tắp, trắng mịn.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 13

Vòng eo 55cm nhỏ đến khó tin của Doãn Hải My, giúp cô nàng có thể cân kiểu trang phục khoe dáng với crop top cá tính sang chảnh. Nhan sắc cùng phong cách của Doãn Hải My chỉ nhìn thôi cũng khiến netizen phải "gục ngã".

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 14

Bên cạnh hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng, Doãn Hải My cũng dần "lột xác" với phong cách quyến rũ, gợi cảm. Những lần Doãn Hải My khoe dáng đều khiến công chúng mãn nhãn vô cùng.

Mê mẩn trước styles thời trang 'chuẩn tiểu thư' của Doãn Hải My, diện outfit nào đẹp outfit đó - Ảnh 15

Vẻ đẹp kiêu kỳ của người đẹp sinh năm 2001 khi lựa chọn chiếc đầm đen hở lưng quyến rũ cùng tông make up đậm càng tăng thêm vẻ sắc sảo.

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