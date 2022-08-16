Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles "hở lưng lạnh bụng" tại trời Tây

Thời trang 16/08/2022 11:06

Khác với hình ảnh đằm thắm, thanh lịch ở Việt Nam, khi du lịch tại nước ngoài, Hương Giang khoe dáng triệt để với những kiểu áo sexy hở bạo thu hút ánh nhìn.

Vừa qua, Hương Giang đã có cuộc hành trình tới Mỹ. Tại đây, nữ ca sĩ đã có chuyến đi lưu diễn kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, khám phá mọi địa điểm ăn chơi của tiểu bang Mỹ.

Trong thời gian "cháy phố" tại xứ sở cờ hoa, Hương Giang khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa với vóc dáng nuột nà trong những bộ cánh hở bạo. Dù không quá hầm hố nhưng bộ trang phục tối giản vẫn giúp nữ ca sĩ nổi bật bên đường phố trời Tây. 

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 1

Giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh tự tin thả dáng giữa phố đông người với chiếc áo khoe trọn lưng trần gợi cảm. Chỉ là tạo dáng chụp ảnh bình thường nhưng người đẹp sinh năm 1991 vẫn nổi bật và thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 2

Trang phục dạo phố đêm của hoa hậu được kết hợp giữa kiểu áo cổ yếm lụa nhỏ xíu với dây quàng qua cổ mỏng manh mix cùng quần jeans ống suông, giày sneaker. 

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 3

Khi phối đồ street style trong các chuyến du lịch nước ngoài, Hương Giang luôn tận dụng áo khoe lưng trần để tăng sức hút.

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 4

Trào lưu phối monokini cho đồ dạo phố được người đẹp Việt áp dụng khéo léo để tạo nên bộ trang phục hợp xu hướng hè 2022.

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 5

Người đẹp không quên check-in ở những địa điểm nổi tiếng với outfit gợi cảm hết nấc. Chiếc áo "mỏng như giấy" đã giúp Hương Giang khoe khéo vòng 1 quyến rũ và vòng 2 nhỏ như kiến.

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 6

Trình mix đồ thượng thừa của Hương Giang thì không phải bàn. Chân dài kết hợp cùng quần jeans ống rộng, giày mũi nhọn, túi kẹp nách tăng vẻ ngoài thời thượng. 

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 7

Để phù hợp với không khí mùa hè, người đẹp chuyển giới chọn những item có màu sáng như xanh, hồng,... Nữ ca sĩ trưng diện chiếc áo chẳng tày gang, ngắn cũn cỡn với quần suông màu loang cá tính. 

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 8

Công thức phối đồ thun "kín trước hở sau" cùng quần jeans lưng cao được Hương Giang khai thác tối đa khi dạo phố Tây.

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 9

Hương Giang diện áo ống chấm bi đơn giản nhưng cực kì tinh tế. Hương Giang rất biết cách khoe trọn vòng eo “con kiến” cùng bờ vai thanh thoát của mình.

Hương Giang nhiệt tình lăng xê styles 'hở lưng lạnh bụng' tại trời Tây - Ảnh 10

Chân dài sinh năm 1991 kết hợp cùng chiếc quần jean dài lộ rõ vòng "eo con kiến" bé xíu. Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng đã giúp giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh tôn lên được ba vòng chuẩn chỉnh.

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