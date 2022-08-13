Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp

Thời trang 13/08/2022 00:42

Trong ngày mưa gió, những set đồ sẽ vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian lựa quần áo lại nhưng trông vẫn vô cùng sành điệu.

Lựa chọn và mix đồ để đi làm luôn ngốn của nàng công sở không ít thời gian, nhất là những ngày mưa gió. Làm sao để bề ngoài vẫn chỉn chu, lịch sự nhưng vẫn đảm bảo không bị vấy bẩn luôn là mối quan tâm của chị em. Dưới đây là 4 món thời trang cần có của nàng công sở , sắm hết về thì đảm bảo chỉ mất vài phút mix&match, là đã tự tin tỏa sáng nơi làm việc.

Váy liền

Những hôm trời lạnh âm u, nếu các nàng công sở đang băn khoăn không biết kết hợp đồ như thế nào để đi làm thì những chiếc váy liền thân chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn, vừa thoải mái, lại chẳng phải nghĩ cách phối đồ cầu kỳ. Những kiểu váy liền phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng không chỉ phù hợp với môi trường công sở mà còn có thể ứng dụng được thêm trong các hoàn cảnh khác nhau như đi chơi, đi dạo phố, đi ăn,… Chính vì thế, đây luôn là items không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang.

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 1

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 2

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 3

Chân váy ngắn

Những mẫu váy liền/chân váy ngắn lúc này tỏ ra cực kỳ hữu ích vì loạt item này vừa thoáng chân, lại không dễ bị lấm bẩn. Nhiệm vụ của các chị em chỉ đơn giản là mix váy ngắn với những mẫu giày không thấm nước, chẳng hạn như giày loafer, mule, giày cao gót hay boots da là ổn. Váy liền/chân váy ngắn còn có ưu điểm là mang đến cho bạn vẻ ngoài cực kỳ trẻ trung, đồng thời hack dáng thêm cao ráo nên chị em đừng bỏ qua công thức này khi lên đồ để đi chơi, hẹn hò vào những ngày trời mưa nồm nhé!

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 4

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 5

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 6

Bộ suit ngắn

Diện bộ suit là cách nhanh nhất để chị em hoàn thiện phong cách mà vẫn ghi đậm điểm thanh lịch, tinh tế. Trong những ngày mưa gió thì thay vì mặc suit sáng màu, chị em nên ưu tiên những bộ suit trầm màu một chút để hạn chế lấm bẩn. 

Mặc suit, không nhất thiết là phải chọn set áo khoác - quần dài, bạn vẫn có thể chọn set áo khoác - chân váy ngắn. Đây cũng là một lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng năng động, muốn khoe chân thon dài. Hãy mix cùng boot hoặc giày oxford nhé, đảm bảo sẽ không ai chê được set đồ của bạn.

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 7

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 8

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 9

Trang phục tối màu

Hãy tưởng tượng bạn diện một bộ trang phục trắng, sáng màu và vô tình bị nước mưa, bụi bẩn dính vào sẽ trông rất “thảm”. Một trong những mẹo đơn giản về màu sắc là bạn tuyệt đối tránh mặc màu sáng vào ngày mưa. Nên chọn các gam màu tối như đen, xám, nâu… để có thể giúp bạn ẩn đi những vết bẩn, những vết dính nước.

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 10

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 11

Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp - Ảnh 12

Điểm qua 4 loại áo thun "bất biến" với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt

Điểm qua 4 loại áo thun "bất biến" với thời gian, diện cả năm cũng không sợ lỗi mốt

Đây là 4 kiểu áo thun mà nhất định nàng nào cũng phải có trong tủ đồ. Chẳng những giúp chị em trẻ thêm vài tuổi mà còn tiết kiệm thời gian mỗi khi đi ra ngoài.

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