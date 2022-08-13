Những set đồ đi làm hoàn hảo cho ngày mưa gió, diện lên thời trang lại còn chỉn chu bất chấp

Lựa chọn và mix đồ để đi làm luôn ngốn của nàng công sở không ít thời gian, nhất là những ngày mưa gió. Làm sao để bề ngoài vẫn chỉn chu, lịch sự nhưng vẫn đảm bảo không bị vấy bẩn luôn là mối quan tâm của chị em. Dưới đây là 4 món thời trang cần có của nàng công sở , sắm hết về thì đảm bảo chỉ mất vài phút mix&match, là đã tự tin tỏa sáng nơi làm việc.

Váy liền

Những hôm trời lạnh âm u, nếu các nàng công sở đang băn khoăn không biết kết hợp đồ như thế nào để đi làm thì những chiếc váy liền thân chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn, vừa thoải mái, lại chẳng phải nghĩ cách phối đồ cầu kỳ. Những kiểu váy liền phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng không chỉ phù hợp với môi trường công sở mà còn có thể ứng dụng được thêm trong các hoàn cảnh khác nhau như đi chơi, đi dạo phố, đi ăn,… Chính vì thế, đây luôn là items không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang.