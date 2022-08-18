Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai "hót hòn họt" thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang

Thời trang 18/08/2022 06:27

Để nâng tầm style sang xịn, chị em đừng bỏ qua 4 kiểu áo trễ vai này.

Áo trễ vai không phải item mới mẻ nhưng là "em nó" luôn khiến cô gái nào cũng có ý định lăm le tậu về. Nhờ kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh lịch mà áo trễ vai được lòng nhiều quý cô, đặc biệt là với hội chị em theo style "bánh bèo". Chưa kể, áo trễ vai còn có thể giúp che khéo vai thô, tay to, giúp nhiều nàng vừa có phong cách xinh yêu vừa giấu nhẹm khuyết điểm tài tình. Chị em có thể tham khảo 4 mẫu áo trễ vai đang được ưa chuộng nhất hiện nay để phong cách thời trang ngày càng được thăng hạng.

Áo trễ vai tay bồng

Với thiết kế tay bồng điệu đà, đây là món đồ có thể chinh phục được trái tim nhiều quý cô. Nó vừa đủ sự thanh lịch, nữ tính lại có tác dụng che đi phần bắp tay to kém xinh. Tuy hơi "bánh bèo" là vậy nhưng áo trễ vai tay bồng lại khá dễ tính trong cách phối đồ. Nếu thích đơn giản, năng động thì các cô gái có thể mix chúng với quần short hoặc quần jeans. Còn những cô nàng nào theo đuổi style dịu dàng, nền nã thì combo áo trễ vai tay bồng chân váy midi sẽ là gợi ý tuyệt vời. Dù diện item này theo phong cách nào đi chăng nữa thì các nàng vẫn ghi điểm duyên dáng, tinh tế trong mắt những người xung quanh.

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 1

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 2

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 3

Áo trễ vai crop top

Áo trễ vai vốn đem lại ấn tượng khá điệu đà, nữ tính; còn áo croptop lại có phần hiện đại, cá tính. Tưởng chừng là 2 phong cách không liên quan thế nhưng 2 mẫu áo này hoàn toàn có thể kết hợp với nhau tạo thành dáng áo trễ vai croptop. Mẫu áo này vừa điệu đà sành điệu, giúp các nàng khoe khéo bờ vai thanh mảnh cùng với phần eo thon quyến rũ.

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 4

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 5

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 6

Áo trễ vai có dây vai

Đối những cô nàng thích sự kín đáo nhưng vẫn muốn khoe trọn đôi vai hững hờ của mình thì những thiết kế có dây mảnh chính là vị cứu tinh tuyệt vời cho bạn. Sợi dây mảnh sẽ giúp bạn tự tin hơn trong bất cứ hoạt động nào ngoài trời mà không làm giảm bớt vẻ đẹp của thiết kế. Phần dây nhỏ xinh vừa giúp giữ áo lại tạo thành chi tiết cut-out nhẹ nhàng giúp bạn khoe phần vai thanh mảnh mà vẫn kín đáo.

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 7

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 8

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 9

Áo trễ vai họa tiết hoa

Nếu những cô nàng thích những mẫu thiết kế họa tiết thì những chiếc áo trễ vai hoa văn sẽ là trang phục hoàn hảo cho cô nàng. Tươi tắn, nhẹ nhàng và trẻ trung nhưng không kém phần nổi bật là những gì mà áo trễ vai có họa tiết hoa mang lại cho mọi cô gái. Mẫu áo trễ vai họa tiết hoa nhí thường được các tín đồ thời trang yêu thích hơn cả vì dễ mặc, tạo hiệu ứng mảnh mai cho vóc dáng. Do kiểu áo này đã tương đối bắt mắt rồi nên chị em chỉ việc phối chúng với những thiết kế quần hoặc chân váy đơn giản là đủ sang xịn rồi.

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 10

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 11

Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai 'hót hòn họt' thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang - Ảnh 12

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Mặc quần âu sợ "nuốt dáng, độn tuổi", vậy là bạn chưa biết đến 4 kiểu quần này rồi

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