Ghim ngay 4 kiểu áo trễ vai "hót hòn họt" thống trị tủ đồ của các tín đồ thời trang

Áo trễ vai không phải item mới mẻ nhưng là "em nó" luôn khiến cô gái nào cũng có ý định lăm le tậu về. Nhờ kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh lịch mà áo trễ vai được lòng nhiều quý cô, đặc biệt là với hội chị em theo style "bánh bèo". Chưa kể, áo trễ vai còn có thể giúp che khéo vai thô, tay to, giúp nhiều nàng vừa có phong cách xinh yêu vừa giấu nhẹm khuyết điểm tài tình. Chị em có thể tham khảo 4 mẫu áo trễ vai đang được ưa chuộng nhất hiện nay để phong cách thời trang ngày càng được thăng hạng.

Áo trễ vai tay bồng

Với thiết kế tay bồng điệu đà, đây là món đồ có thể chinh phục được trái tim nhiều quý cô. Nó vừa đủ sự thanh lịch, nữ tính lại có tác dụng che đi phần bắp tay to kém xinh. Tuy hơi "bánh bèo" là vậy nhưng áo trễ vai tay bồng lại khá dễ tính trong cách phối đồ. Nếu thích đơn giản, năng động thì các cô gái có thể mix chúng với quần short hoặc quần jeans. Còn những cô nàng nào theo đuổi style dịu dàng, nền nã thì combo áo trễ vai tay bồng chân váy midi sẽ là gợi ý tuyệt vời. Dù diện item này theo phong cách nào đi chăng nữa thì các nàng vẫn ghi điểm duyên dáng, tinh tế trong mắt những người xung quanh.