Thử ngay những cách phối đồ này để diện chân váy đen không còn lo vừa già vừa "nhạt"

Nếu chịu khó để ý, bồi dưỡng cho mình thật nhiều ý tưởng mix chân váy đen để mỗi lần diện, vẻ ngoài sẽ thật ấn tượng, trendy thay vì trở nên cũ kỹ, lỗi thời. Bạn sẽ thấy item này cũng rất được lòng hội chị em xứ kim chi. Các cô gái Hàn sành điệu cũng thi nhau chưng diện ồ ạt rồi.

Chân váy đen hầu như là một item không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi chị em, có thể nói đây là một loại trang phục đơn giản, dễ mặc, dễ kết hợp, phù hợp với nhiều đối tượng cũng như hoàn cảnh. Nhưng cũng bởi vì sự đa dạng về kiểu dáng, nhiều chị em vẫn phải lúng túng khi phối đồ với item này.

Áo len tăm cộc tay + chân váy xòe là sự kết hợp đơn giản nhưng giúp nâng điểm phong cách đáng kể cho người diện. Nếu trời dần chuyển lạnh, hãy trưng dụng nốt những đôi boots thấp cổ để sang chảnh hóa diện mạo bạn nhé!

Nếu thích kiểu phối layer và muốn cây đồ trông “chanh sả” đôi chút thì bạn cũng nên thử với chân váy đen dài cùng áo blazer là chuẩn chỉnh. Cả áo phông, blazer và chân váy midi đều là những items “dễ tính” nên chuyện mặc đẹp gần như là điều hiển nhiên.

Chân váy đen cũng có thể tạo nên những outfit rất phóng khoáng để đi dạo phố. Combo chân váy đen + áo hai dây trên đây có sự trẻ trung và không kém phần trang nhã, hợp mọi lứa tuổi. Tổng thể trang phục trầm màu này còn giúp vóc dáng của chị em trông thon gọn hơn hẳn.

Trong những ngày thời tiết không nóng cũng chẳng quá lạnh, bạn mix áo sơ mi với áo len gilet, chân váy suông và đi giày loafer, rồi trông bạn sẽ trẻ trung, ngọt ngào phải biết. Trong trường hợp này, không sơ vin chính là một phương án hay vì độ "cool" sẽ được tăng lên.

Chân váy xếp ly đen + áo cardigan + giày sneaker trắng là bộ 3 đơn giản nhưng được đánh giá cực cao ở độ trendy, thanh lịch.

Công thức trên dành cho những nàng yêu thích style cá tính. Combo áo crop top + sơ mi denim + chân váy lụa + sandal đế thô trên không chỉ toát lên vẻ bụi bặm, mà còn nữ tính, gợi cảm. Công thức này hợp diện để đi chơi cuối tuần hoặc áp dụng trong những chuyến du lịch.

Công thức chân váy + áo trễ vai trên đây có nét quyến rũ, mà vẫn bảo đảm cho người diện vẻ ngoài tinh tế. Khi được diện cùng với đôi sandal quai mảnh, động tác sơ vin gọn gàng… sẽ giúp chị em hack dáng hiệu quả. Với một outfit đen trắng, chị em không nên diện túi xách màu mè quá, thay vào đó là hãy chọn một thiết kế cũng mang tông màu trung tính.

Bộ đôi áo thun lệch vai + chân váy đen dài ôm + giày sneaker có thừa độ trẻ trung, phong cách nhưng vẫn nữ tính, quyến rũ lắm. Đừng quên sơ vin để vóc dáng được cải thiện nhé các nàng!

Nữ tính và cuốn hút, ngọt ngào là những gì có thể diễn tả về một cô gái trong set váy đen dài + áo blouse. Set đồ này mang đến bạn diện mạo thanh thoát, tao nhã nhưng đâu đó vẫn thể hiện phong cách ăn mặc hợp mốt, không thể xem thường được đâu.