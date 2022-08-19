Diện áo sơ mi trắng "đỉnh cao" như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu

Thời trang 19/08/2022 09:20

Chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng hội mỹ nhân Việt lại có những cách phối đồ cực kỳ thời thượng khiến ai nấy đều bị thu hút.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 1

Sơ mi mùa hè của Hà Thu dành riêng cho các bạn gái có vòng eo thon gọn. Kiểu áo vai bồng này có thể mix cùng quần jeans, chân váy midi, short để dạo phố.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 2

White on white là công thức phối đồ được Lan Ngọc áp dụng để giúp mình tôn nét thanh lịch với áo sơ mi cách điệu, chân váy vạt quấn.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 3

Set đồ đậm chất mùa hè của Diệp Lâm Anh với sơ mi vai bồng, quần short vải linen đen và túi cói thân thiện môi trường.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 4

Đỗ Thị Hà chọn mix áo sơ mi trắng với quần ống suông màu sáng mang đến cho cô vẻ đẹp hết sức thanh lịch nhưng cũng không kém phần sành điệu.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 5

Giày sneakers là mảnh ghép hoàn hảo cho những cô nàng vừa chuộng cảm hứng thể thao, vừa muốn bảo toàn vẻ duyên dáng. Lựa chọn giày tiệp màu sơ mi trắng, phối cùng chân váy màu nổi giống Sam, sẽ khiến các cô gái trẻ trung hơn đáng kể.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 6

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng buộc vạt thành croptop với quần jeans ống rộng giúp Tóc Tiên vừa khoe khéo eo thon lại vừa nổi bật gu thời trang nữ tính, thời thượng.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 7

Một bộ cánh tuyền trắng với sơ mi, chân váy, khi kết hợp blazer cũng có thể làm nàng "cool ngầu" hơn như cách Thiều Bảo Trang đã thử.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 8

Thanh Hằng toát lên sự sang chảnh, nữ tính và yêu kiều nhờ outfit gồm sơ mi trắng + chân váy suông và sandal quai mảnh.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 9

Khi diện áo sơ mi trắng, Tăng Thanh Hà lại mix theo cách đơn giản với chân váy xếp ly màu ghi xám, nhấn nhá phụ kiện, giày dép theo cách tinh giản để đảm bảo sự trang nhã, thanh lịch, không bị rối mắt cho set trang phục.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 10

Khi mix đồ cùng sơ mi trắng, Yến Trang thường tạo nên những outfit nổi bật, nhiều màu sắc và tô điểm phụ kiện khéo léo. Nhờ vậy, Yến Trang khi diện áo sơ mi trắng không chỉ ấn tượng, mà còn ghi điểm sang chảnh.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 11

Nếu sở hữu vòng 2 săn chắc, các cô gái nên thử buộc vạt áo sơmi để làm crop top như Salim.

Diện áo sơ mi trắng 'đỉnh cao' như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu - Ảnh 12

Khánh Linh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng có kiểu dáng basic mix cùng quần jeans. Để vẻ ngoài thêm sành điệu, cô nàng kết hợp với túi xách hàng hiệu và mắt kính rất ăn ý.

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang

Mùa hè nóng nực cứ diện 6 kiểu áo này vừa mát mẻ, thoải mái lại còn hợp thời trang

Với 6 kiểu áo này, các nàng vẫn có được những bộ cánh vừa chống nắng tuyệt đối lại vừa trendy hết nấc.

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