Diện áo sơ mi trắng "đỉnh cao" như mỹ nhân Việt, item đơn giản cũng trở nên sành điệu

Sơ mi mùa hè của Hà Thu dành riêng cho các bạn gái có vòng eo thon gọn. Kiểu áo vai bồng này có thể mix cùng quần jeans, chân váy midi, short để dạo phố.

White on white là công thức phối đồ được Lan Ngọc áp dụng để giúp mình tôn nét thanh lịch với áo sơ mi cách điệu, chân váy vạt quấn.

Set đồ đậm chất mùa hè của Diệp Lâm Anh với sơ mi vai bồng, quần short vải linen đen và túi cói thân thiện môi trường.

Đỗ Thị Hà chọn mix áo sơ mi trắng với quần ống suông màu sáng mang đến cho cô vẻ đẹp hết sức thanh lịch nhưng cũng không kém phần sành điệu.

Giày sneakers là mảnh ghép hoàn hảo cho những cô nàng vừa chuộng cảm hứng thể thao, vừa muốn bảo toàn vẻ duyên dáng. Lựa chọn giày tiệp màu sơ mi trắng, phối cùng chân váy màu nổi giống Sam, sẽ khiến các cô gái trẻ trung hơn đáng kể.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng buộc vạt thành croptop với quần jeans ống rộng giúp Tóc Tiên vừa khoe khéo eo thon lại vừa nổi bật gu thời trang nữ tính, thời thượng.

Một bộ cánh tuyền trắng với sơ mi, chân váy, khi kết hợp blazer cũng có thể làm nàng "cool ngầu" hơn như cách Thiều Bảo Trang đã thử.

Thanh Hằng toát lên sự sang chảnh, nữ tính và yêu kiều nhờ outfit gồm sơ mi trắng + chân váy suông và sandal quai mảnh.

Khi diện áo sơ mi trắng, Tăng Thanh Hà lại mix theo cách đơn giản với chân váy xếp ly màu ghi xám, nhấn nhá phụ kiện, giày dép theo cách tinh giản để đảm bảo sự trang nhã, thanh lịch, không bị rối mắt cho set trang phục.

Khi mix đồ cùng sơ mi trắng, Yến Trang thường tạo nên những outfit nổi bật, nhiều màu sắc và tô điểm phụ kiện khéo léo. Nhờ vậy, Yến Trang khi diện áo sơ mi trắng không chỉ ấn tượng, mà còn ghi điểm sang chảnh.

Nếu sở hữu vòng 2 săn chắc, các cô gái nên thử buộc vạt áo sơmi để làm crop top như Salim.

Khánh Linh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng có kiểu dáng basic mix cùng quần jeans. Để vẻ ngoài thêm sành điệu, cô nàng kết hợp với túi xách hàng hiệu và mắt kính rất ăn ý.