Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với "tím mộng mơ" mà không lo bị sến

Thời trang 18/08/2022 12:08

Nếu vẫn còn lăn tăn chưa biết chọn mua item nào màu tím mặc cho hợp mốt, thì các nàng nên tham khảo ngay vài tips sau chỉ cần diện lên là chỉ có chuẩn.

Nhiều người nghĩ rằng màu tím là gam màu khó mặc, dễ biến bạn trông quê kiểng. Tuy nhiên, cũng vì màu tím vốn đã nổi bật nên bạn hãy chọn những mẫu trang phục có gam màu nhẹ nhàng như tím pastel sẽ giúp tổng thể trông sang chảnh hơn. Việc diện trang phục có sắc tím đậm sẽ dễ làm xỉn da và khiến hình ảnh của bạn trông lòe loẹt quá đà. Màu tím có thể hiện diện trên cả những mẫu sơ mi, áo blouse, blazer thanh lịch khi diện đến sở làm; cho đến những thiết kế mát mẻ diện đi dạo phố. Muốn diện trang phục sắc tím đẹp, chị em có thể tham khảo theo những set đồ sau:

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 1

Đừng nghĩ set đồ trên tím - dưới tím sẽ sến sẩm bội lần, bởi cô nàng này đã chứng minh điều ngược lại: diện đồ tím càng trông nhẹ nhàng, dễ thương hơn. Bí kíp chính là chọn những item trẻ trung như áo lụa hai dây và quần shorts.

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 2

Một chiếc váy hoa tím là món đồ dễ mặc và rất đáng sắm nhé, tuy nhiên các nàng nên lưu ý không nên chọn họa tiết quá rực mà chỉ cần nhã nhặn thôi là đủ.

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 3

Crop top thun gân cài khuy màu tím nền nã có lẽ là item dễ diện nhất trên đời, kết hợp với chân váy ngắn hoặc quần jeans là style xịn mịn lên vài nấc.

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 4

Nếu cuồng màu tím thì bạn vẫn có thể chọn cách phối đồ tông xuyệt tông, nhấn nhá thêm túi trắng, giày trắng hoặc nếu không thì cứ chọn một chiếc crop top xinh yêu, mix quần jeans là mọi thứ đều chuẩn rồi.

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 5

Style phối đồ trắng/tím xem ra được nhiều shop lăng xê, vì "combo" màu sắc này diện lên thì chuẩn không cần chỉnh. Cô bạn này khéo léo phối áo phông độn vai, quần âu màu tím trang nhã, kết hợp thêm sneaker "móng heo" đạp gót, quá "ok lah" rồi đúng không?

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 6

Nếu muốn sexy hết nút thì bạn cứ "bung lụa" thôi, chọn crop top quây ngực rút dây và diện cùng quần short jeans sẽ mang đến set đồ hay ho, cuốn hút lắm!

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 7

Bộ đôi áo blazer tím với váy liền thân cũng là một gợi ý xinh xắn dành cho các nàng. Đây là outfit lịch sự và kín đáo không thể thiếu cho các cô nàng công sở. 

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 8

Chọn những chiếc áo vest tím với những sắc thái màu khác nhau cũng giúp bạn dễ dàng mix&match với nhiều bộ cánh từ năng động, trẻ trung đến dịu dàng, thanh lịch.

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 9

Công thức mix&match giữa áo sơ mi tím cùng một chiếc quần kaki trắng tuy đơn giản nhưng lại thanh lịch và nhã nhặn, phù hợp với môi trường công sở.

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 10

Kết hợp áo sơ mi tím với quần jeans cũng là một gợi ý hết sức tiện dụng cho các quý cô. Set đồ này sẽ phù hợp với những cô gái theo đuổi phong cách thời trang cá tính và trẻ trung.

Gợi ý những set đồ bắt trend, thời thượng với 'tím mộng mơ' mà không lo bị sến - Ảnh 11

Khi xuất hiện trên các thiết kế thể thao, màu tím dù mang style nữ tính vẫn phối một cách hài hòa. Ngược lại, màu này còn tăng thêm cảm giác vui vẻ, hứng khởi và tràn đầy sức sống, truyền cảm hứng tập luyện tích cực đến người mặc.

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