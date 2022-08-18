Ship hàng đi Canada an toàn tại TPHCM và Hà Nội

Quý Nam là đơn vị chuyên gửi hàng từ Việt Nam sang Canada và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Người gửi có thể lựa chọn Quý Nam để gửi hàng và nhận được nhiều quyền lợi, tiện ích sau:

Dịch vụ ship hàng đi Canada tại Quý Nam hỗ trợ khách đóng gói miễn phí, hút chân không và hoàn tất giấy tờ miễn phí. Hàng được xuất kho từ Hà Nội và TPHCM an toàn.

Dịch vụ ship hàng đi Canada tại Quý Nam có nhiều tiện ích không thu phí, giúp người gửi tiết kiệm chi phí gửi hàng. Một số tiện ích cụ thể như: tư vấn hoàn toàn miễn phí, hút chân không không thu phí, hoàn tất thủ tục, chứng từ, giấy tờ không thu phí, và rất nhiều tiện ích không thu phí khác.

Kho hàng của Quý Nam có mặt tại TPHCM và Hà Nội. Diện tích kho hàng rộng, có thể lưu hàng tại kho từ <5 tấn hàng hoá. Ở kho còn được trang bị thêm quạt gió, tủ lạnh, tủ đông, máy hút chân không… khi cần thiết có thể mang ra sử dụng. Hàng hoá nếu chưa đủ số lượng sẽ chờ để chuyển phát nhanh sang Canada, và trong quá trình chờ, hàng được bảo quản cẩn thận, chu đáo.

Việc không thu phí một số tiện ích có sẵn tại công ty sẽ giúp người gửi tiết kiệm phí, đồng thời đảm bảo được tính chuyên nghiệp, tiện lợi tại công ty.

Hỗ trợ khách hàng chu đáo nhất

Khách hàng sử dụng dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài tại Quý Nam sẽ được hỗ trợ, tư vấn chu đáo nhất. Tư vấn theo hình thức online, offline để cung cấp đầy đủ thông tin cho người gửi. Bên cạnh đó, mọi sự cố hay giấy tờ, liên quan đến đơn hàng của khách sẽ được hỗ trợ, xử lý kịp thời nhất.

Cước phí ship hàng đi Canada rẻ

Chi phí gửi hàng đi Canada thấp hơn so với thị trường, và đảm bảo tính công bằng trên từng lô hàng khách gửi đi. Nhân viên Quý Nam hỗ trợ những đơn hàng gửi đi số lượng lớn, chi phí sẽ được tính ở mức thấp nhất. Còn những đơn hàng nhỏ lẻ, vận chuyển theo hình thức chuyển phát nhanh thông qua hãng DHL để được tiết kiệm chi phí.

Nhìn chung, mỗi đơn vị và hình thức chuyển hàng sẽ có cách tính phí phù hợp. Điều quan trọng là dịch vụ ship hàng đi Canada có sẵn sàng tư vấn và chia sẻ với người gửi cách nào để hàng hóa được gửi đi an toàn với mức phí bỏ ra thấp nhất.

Chính sách bảo hiểm hàng hoá hợp lý

Bảo hiểm hàng hoá nên ưu tiên đối với những lô hàng có giá trị cao. Hàng giá trị càng cao, càng cần tham gia gói bảo hiểm để được hỗ trợ bồi thường khi sai sót xảy ra. Chính sách bảo hiểm sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể khi khách sử dụng dịch vụ, và gửi hàng về kho tại Quý Nam.

Hình thức ship hàng đi Canada tại Quý Nam

Công ty chỉ có hình thức gửi hàng đi Canada duy nhất đó chính là đường hàng không. Ship hàng theo cách chuyển phát nhanh sẽ giúp hàng đi đến nơi người nhận an toàn, thời gian dao động từ 7-10 ngày làm việc, đơn hàng đến nơi an toàn và sớm nhất.

Chuyển phát nhanh bằng đường hàng không

Bên cạnh đó, hình thức chuyển phát nhanh cho phép những đơn hàng nhỏ nhất, <500g đều được chấp nhận, và lô hàng vận chuyển khổng lồ nhất >1 tấn cũng được chấp nhận. Hàng hoá được hỗ trợ hoàn tất giấy tờ nhanh chóng, thủ tục hải quan dễ dàng.

Những mặt hàng được phép gửi sang Canada

Hàng hoá được gửi đi Canada vô cùng đa dạng, khách có thể gửi những mặt hàng sau nếu có nhu cầu.

- Tất cả các loại thực phẩm khô, đặc sản, bánh kẹo, đồ ăn vặt, hải sản phơi khô… miễn hàng thực phẩm có hạn sử dụng >6 tháng, có bao bì, nhãn mác và thương hiệu. Có thành phần thông tin đầy đủ.

- Quần áo, giày dép, hàng thời trang, phụ kiện… miễn sao không vi phạm bản quyền, không phải là hàng lậu, hàng giả.

- Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ làm đẹp… cần có chứng từ và thông tin về sản phẩm cụ thể, rõ ràng.

Gửi mỹ phẩm, thực phẩm đi Canada an toàn

Hàng hoá được phép ship hàng đi Canada cần đảm bảo những yếu tố như: không vi phạm luật pháp Việt Nam và Canada, không vi phạm quy định của ngành chuyển phát nhanh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng cần có thông tin cụ thể và có giấy tờ, chứng từ rõ ràng.

Công ty Quý Nam sẽ hỗ trợ khách hoàn tất các loại giấy tờ, chứng từ để hàng hoá được gửi đi an toàn, nhanh chóng và thủ tục hàng gửi đi dễ dàng hơn. Nếu cần được ship hàng đi Canada giá rẻ, nhanh chóng với chi phí thấp nhất, hãy liên hệ với công ty Quý Nam để được hỗ trợ tốt nhất.

Công ty Quý Nam

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